Откройте для себя магию Стамбула — города на двух континентах. За один день вы посетите величественный дворец Бейлербей и мечеть Чамлыджа на азиатской стороне, увидите панорамы с холма и откроете атмосферу исторического Эйюпсултана и Балата на европейской. А на закате отправитесь в волшебный круиз по Босфору.

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

8:20 — встреча в отеле

Мы заберём вас из отелей, расположенных в центре Стамбула. Наш комфортабельный автомобиль с кондиционером доставит вас к месту отправления, где вы пересядете на автобус.

9:45 — смотровая площадка на холме Чамлыджа

Прибытие на холм Чамлыджа — самую высокую точку на азиатской стороне. Вы насладитесь потрясающим видом на Босфор и европейские и азиатские пейзажи.

10:30 — посещение мечети Чамлыджа

Исследуйте величие крупнейшей мечети Турции с современной исламской архитектурой и мирной атмосферой.

11:15 — экскурсия по дворцу Бейлербей

Это прекрасно сохранившийся летний дворец Османской империи. По понедельникам он закрыт, поэтому вместо него посетим башню Чамлыджа.

12:30 — переход через Босфорский мост

Пересечём Босфорский мост и вернёмся на европейскую сторону. Вы станете участниками символического перехода из Азии в Европу.

13:30 — обед в районе Эйюп

Вас ждёт турецкий обед с десертом и безалкогольным напитком в одном из уютных районов Стамбула.

14:30 — посещение мечети Эйюп Султан

Вы исследуете исламское место в Стамбуле, богатое как историей, так и духовностью.

15:15 — отдых в кафе Pierre Loti

Насладитесь видом на Золотой Рог из этого исторического кафе на вершине холма, названного в честь французского писателя.

16:00 — спуск на канатной дороге Эйюп

Вы спуститесь на канатной дороге к берегам Золотого Рога и погуляете по набережной.

Прогулка по Балату и Фанару (только в летний сезон)

Вы откроете для себя оживлённые улицы старейших кварталов Стамбула, известные красочными домами, православными церквями и культурным богатством.

17:00 — 2-часовой круиз по Босфору на закате

Вы расположитесь на борту корабля и насладитесь живописным круизом по проливу Босфор. Вас ждут знаковые достопримечательности с воды, многоязычные комментарии гида, чай и кофе.

19:00 — завершение круиза и возвращение в отель

Мы доставим вас обратно к месту вашего проживания.

Организационные детали