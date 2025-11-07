Проехать, пройти, проплыть - и влюбиться в город (всё включено)
Откройте для себя магию Стамбула — города на двух континентах.
За один день вы посетите величественный дворец Бейлербей и мечеть Чамлыджа на азиатской стороне, увидите панорамы с холма и откроете атмосферу исторического Эйюпсултана и Балата на европейской. А на закате отправитесь в волшебный круиз по Босфору.
В центре Стамбула
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Азиз — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1547 туристов
Для нас большая честь работать в этой отрасли с 2005 года, активно предлагая самые качественные туры в Стамбуле и за его пределами, а также по всей Турции и за её читать дальше
пределами.
Наше агентство имеет пять филиалов в Стамбуле, а сотрудники готовы помогать вам 24 часа в сутки 7 дней в неделю во время вашего путешествия.
Наши турлидеры свободно владеют английским, арабским, французским, русским и испанским языками. Они знают историю и культуру города, могут дать рекомендации относительно популярных туристических достопримечательностей.
Anna
7 ноя 2025
⭐⭐⭐⭐⭐ Невероятная экскурсия благодаря Севич!
Остались в полном восторге! Севич – экскурсовод от Бога. Она смогла увлечь абсолютно всех: и взрослых, и детей. Ее рассказ – это не сухой перечень дат, а живая, захватывающая история, полная интересных деталей и легенд. Огромное спасибо за погружение в атмосферу города! Однозначно рекомендую.
Эрик
7 ноя 2025
Экскурсия на высшем уровне. Отдельное спасибо Севинч. Все четко, подробно!!!
Елена
6 ноя 2025
Очень рекомендую эту экскурсию
Виктория
6 ноя 2025
Гид просто потрясающая. Человек будто был рожден для этого. Очень понравилась организация - забрали с отела, провели по всем местам, давали достаточно времени. Обед вкусный. Все просто замечательно. Спасибо большое
Ольга
5 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии "Великолепный Стамбул". Замечательная экскурсия. Все очень хорошо организовано. Интересные места. Прекрасная гид Севич. Очень интересно рассказывала на отличном русском языке. Очень вкусный и плотный обед. Мы очень довольны.
Елена
3 ноя 2025
Очень Крутая и интересная экскурсия. Полностью продумана без запинок. Нас забрали прямо из отеля в 8.25 далее довезли до небольшого автобуса. Переезды между локациями довольно быстрые (не понимаю кто писал читать дальше
про весь день в автобусе ибо мы находили 8000 шагов за экскурсию). Отдельно хочется выразить благодарность Севинч. Она очень корректно вела экскурсию заботилась о каждом также даже на обеде спросила нет ли у кого каких-то особенностей или диет. Сам обед был очень вкусный плотный нежирный из свежих продуктов. Красивые локации красивые виды. Давали время пофотографироваться на каждый локации примерно по 20 минут. Давали возможность походить по мечетям примерно 20 минут. Потом был была прогулка по Босфору 2часа. Далее нас забрал водитель и каждого развез по личным отелям. Считаю данную экскурсию идеальной.
Екатерина
3 ноя 2025
Приехали в Стамбул на пару дней, и хотелось объять необъятное) Очень рады, что взяли эту экскурсию!!! У нас была гид просто волшебница: очень приятная, доброжелательная, любящая свое дело! К сожалению, имя не запомнили, но для нас она Светлана) очень рекомендую!
Алексей
31 окт 2025
После канатной написано погуляете по набережной, по факту сразу в автобус. Касательно катания по Босфору хотелось бы, чтобы был гид свой, а не общее аудио сопровождение для всех людей, которые на корабле.
Елена
31 окт 2025
Пустая экскурссия. Если вы уже все самое интересное видели и вам совсем нечем заняться, можно ехать. Проведете весь день в автобусе потратите кучу времени там где это не имеет смысла. читать дальше
Хорошо было дворец Бейлербей, для любителей интерьеров и пароходик. Милая девочка гид, старалась. Организаторы тоже старались, надо отдать должное. Старания кончились на водителе обратного трансфера. Высадил не доехав до отеля практически за квартал, в ливень. Улицы были свободны, не хотел время тратить. В общем не могу порекомендовать.
Азиз
Ответ организатора:
Спасибо, Елена, за ваш отзыв. Мы сожалеем, что тур не оправдал ваших ожиданий, хотя приятно, что вы отметили работу гида, читать дальше
организаторов, а также посещение дворца Бейлербей и прогулку на пароходе.
Хотим отметить, что программа тура подробно указана при бронировании — она включает самые известные места Стамбула и рассчитана на тех, кто хочет увидеть город с обеих сторон, европейской и азиатской, всего за один день. Если вы уже посещали эти достопримечательности ранее, возможно, этот тур действительно показался вам менее интересным. Однако для большинства гостей это — один из самых популярных и насыщенных туров, и тысячи путешественников каждый месяц остаются им довольны.
Что касается трансфера: иногда автобус не может подъехать вплотную к входу в отель из-за узких улиц или ограничений движения, особенно в историческом центре. В таких случаях высадка происходит как можно ближе к месту проживания, и мы просим прощения, если это доставило неудобство.
Спасибо, что поделились своим мнением — оно помогает нам совершенствовать организацию и делать наши экскурсии ещё удобнее.
Наталия
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, все интересно и понятно. Стамбул великолепен! А Гид Севинч очень приятная девушка и интересно рассказывает без лишней воды.
Малхаз
26 окт 2025
Отличный тур,рекомендую,не жалейте денег,за один день не возможно посетить столько локаций. Гид Севинч,замечательная,профессионал своего дела. Мы довольны,рекомендую! Все организовано замечательно. Респект всем.
Татьяна
25 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Выбирала по отзывам - всё совпало. Мы жили в азиатской части, поэтому на экскурсию нас не забирали из отеля, а мы сами приехали в офис турфирмы. Офис читать дальше
находится прямо напротив выхода из метро линии Мармарай. Всё просто и понятно. И да, хоть и экскурсия целый день - но мы не устали. Посетили красивые места и в конце прогулялись по Босфору - это было великолепно! Спасибо большое организаторам!
Дмитрий
21 окт 2025
Остались шикарные впечатления от экскурсии,особенно,хочется отметить гида Севинч,прекрасная девушка и спасибо организатору Азизу,все очень организованно и слажено!