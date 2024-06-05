Мечеть Ортакёй – экскурсии в Стамбуле

Найдено 12 экскурсий в категории «Мечеть Ортакёй» в Стамбуле, цены от €18, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
На яхте по Босфору
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
58 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9586 за человека
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 3834 за человека
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
75 за человека
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
206 за человека
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
193 за всё до 3 чел.
Стамбул для второго дня
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
129110 за всё до 3 чел.
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Панорамные виды Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Панорамные виды Стамбула
Начало: Esentepe, G-44. Sk. 171a, 34394 Şişli/İstanbul
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
129 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
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    Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
  • V
    Vladislav
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были
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    и как я и хотела, увидели его совсем в другом свете, современный, европейский, с шикарными видами. Большое спасибо за чудесную прогулку!

  • А
    Акоп
    3 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Экскурсия в Долмабахче была неплохая но сам дворец не очень понравился только стоит сходить для того чтобы можно было сравнить с Эрмитажем,Версалем или королевским дворцом в Мадриде.
  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Закат на Босфоре на корабле
    Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Мотопрогулка по ночному Стамбулу
    Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
  • G
    Granina
    19 мая 2024
    Большое путешествие по Стамбулу
    Добрый день, очень интересная экскурсия, огромное спасибо гиду Али, который погрузил нас в историю Стамбула и провёл по значимым местам.
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    Али рассказывает очень живо, интересно и с чувством юмора, поэтому пол дня прошли незаметно. Потом мы группой пошли обедать в кафе Бухара, кормили там хорошо: салат, суп, рис с куриным шашлыком. И далее нас ждала другая часть экскурсионной программы - поездка по Босфорту с другим гидом. Нашу группу объединили с другой и отправили к автобусу до пристани и что-то пошло наперекосяк: в два автобуса не влезали все люди, несколько человек ехали стоя и обратно до отелей тоже самое. Видимо организаторы не посчитали количество мест и людей. Само поездка по Босфору тоже не очень понравилась - средняя. Гид всё рассказала про достопримечательности, но сразу могу сказать, что общественный водный транспорт более комфортный - мягкие сиденья и нормальное расстояние между рядами. На экскурсии стояли столы со стульями впритык (закрытая часть корабля), поэтому не все могли влезть между рядами и многие пересели на середину проходу, переставив стулья. Очень понравился дедушка турок: весёлый и не навязчивый (бармен на коробле). Мы купили у него за 70 лир (за 1 шт) турецкий кофе - вкусный. Итого, рекомендую брать эту экскурсию, но корабль я бы взяла отдельно, чтобы послушать историю Стамбула. А если только прокатиться, то это можно воспользоваться общественным водным транспортом, стоит примерно до 30 лир с человека, цена зависит от маршрута.

  • S
    Snezhana
    18 мая 2024
    Прогулка по Босфору с обедом
    Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Ортакёй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
  2. Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
  3. Закат на Босфоре на корабле
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  5. Прогулка по Босфору с обедом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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