1 чел.
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Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
95€86 за человека
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
35€32 за человека
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 38€34 за человека
Индивидуальная
5 часов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Индивидуальная
4 часа
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€193 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
129€110 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Панорамные виды Стамбула
Начало: Esentepe, G-44. Sk. 171a, 34394 Şişli/İstanbul
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€129 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
- ППетр5 июня 2024Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
- ААлексей5 июня 2024Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
- VVladislav5 июня 2024Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были
- ААкоп3 июня 2024Экскурсия в Долмабахче была неплохая но сам дворец не очень понравился только стоит сходить для того чтобы можно было сравнить с Эрмитажем,Версалем или королевским дворцом в Мадриде.
- ВВалерия30 мая 2024Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов
- ММария25 мая 2024Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
- GGranina19 мая 2024Добрый день, очень интересная экскурсия, огромное спасибо гиду Али, который погрузил нас в историю Стамбула и провёл по значимым местам.
- SSnezhana18 мая 2024Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Ортакёй»
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