На экскурсии «Колорит Стамбула: из Европы в Азию» туристы погружаются в жизнь города. Площадь Таксим и улица Истикляль покажут динамику мегаполиса. Галатапорт откроет вид на Босфор, а Французский проход расскажет о французской общине. В Кадыкёе можно попробовать турецкую кухню и насладиться оживлённой атмосферой. Путешествие на пароме через Босфор добавит незабываемых впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в атмосферу Стамбула
- 🌉 Переправа через Босфор на пароме
- 🍽 Открытие турецкой кухни
- 🏛 Посещение исторических мест
- 📸 Великолепные виды и фото
Что можно увидеть
- Площадь Таксим
- Улица Истикляль
- Церковь Святого Антуана Падуанского
- Галатская башня
- Лестница Камондо
- Галатапорт
- Французский проход
- Кадыкёй
Описание экскурсии
Площадь Таксим — это не просто площадь, а целый район города! Мы пройдём по главной артерии города — шумной и яркой улице Истикляль. Зайдём в церковь Святого Антуана Падуанского, рассмотрим Галатскую башню и полюбуемся изящной лестницей Камондо.
В многогранном Каракёе посетим современный Галатапорт, где вы полюбуетесь видом на Босфор и город. А также пройдём по Французскому проходу — это очаровательный переулок, где раньше жила французская община.
Кадыкёй — сердце азиатского Стамбула и один из самых оживлённых районов, который славен рыбным базаром и лучшими ресторанами. Мы расскажем вам, где попробовать настоящую турецкую кухню.
Организационные детали
- В район Кадыкёй мы переплывём на пароме — билет входит в стоимость программы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 327 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
16 июн 2025
Экскурсия была проведена отлично,интересно.
S
Svetlana
24 мая 2025
Добрый день. Хотели бы поделиться мнением по поводу качества работы гида. Гид сам по себе очень приятный в общении и явно много знающий об истории Стамбула и Турции в целом.
Наталья
5 апр 2025
Экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много новых интересных фактов о Стамбуле. Экскурсовод очень доступно и увлекательно рассказывал как о городе так и о самой Турции. Поговорили на много разных тем. Всем однозначно рекомендую эту экскурсию 🫶👍
Н
Наталья
21 фев 2025
Очень классная экскурсия! Очень классный гид! Интересно и познавательно! Айдын прекрасный собеседник, свободно говорит по-русски, прекрасно знает историю и с удовольствием делится информацией о современной жизни в Турции.
Очень рекомендую погулять по Стамбулу именно с Айдыном - получите массу позитива и узнаете много нового и интересного!
