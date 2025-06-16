На экскурсии «Колорит Стамбула: из Европы в Азию» туристы погружаются в жизнь города. Площадь Таксим и улица Истикляль покажут динамику мегаполиса. Галатапорт откроет вид на Босфор, а Французский проход расскажет о французской общине. В Кадыкёе можно попробовать турецкую кухню и насладиться оживлённой атмосферой. Путешествие на пароме через Босфор добавит незабываемых впечатлений

Описание экскурсии

Площадь Таксим — это не просто площадь, а целый район города! Мы пройдём по главной артерии города — шумной и яркой улице Истикляль. Зайдём в церковь Святого Антуана Падуанского, рассмотрим Галатскую башню и полюбуемся изящной лестницей Камондо.

В многогранном Каракёе посетим современный Галатапорт, где вы полюбуетесь видом на Босфор и город. А также пройдём по Французскому проходу — это очаровательный переулок, где раньше жила французская община.

Кадыкёй — сердце азиатского Стамбула и один из самых оживлённых районов, который славен рыбным базаром и лучшими ресторанами. Мы расскажем вам, где попробовать настоящую турецкую кухню.

Организационные детали