Что вас ожидает:

Наш тур начнётся с ознакомительного занятия. Как только вы почувствуете себя комфортно в управлении Segway, мы начнём наше путешествие по старой части Стамбула.

Дворец Топкапы

Одна из главных достопримечательностей Стамбула и один из известнейших музеев мира — был построен в 1479 году по приказу Султана Мехмета у самого побережья Мраморного моря. И на протяжении 400 лет, аж до середины XIX века, дворец являлся главной резиденцией турецких падишахов. В музее выставлена лишь десятая часть экспонатов и даже она насчитывает около 65 тысяч единиц.

Оружейная палата, гарем, сокровищница, библиотека, коллекция древних рукописей и множества павильонов входят в состав дворцового комплекса. А выставленные на показ уникальные изделия ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней заставят вас удивиться и восхититься умением мастеров прикладного искусства тех времён. Территория Дворца, протяженностью в 700 тысяч кв. м, окружена красивейшими садами и парками, утопающими в зелени. По ним будет возможность прогуляться и сделать фото на память.

Голубая Мечеть или Мечеть Султанахмет

Является одним из значимых символов Стамбула. Построил эту мечеть с 6-ю минаретами в XVI веке Султан Ахмет I на средства из своей казны. Уникальности данного архитектурного сооружения нет равных и по сей день. Голубая Мечеть — величайший шедевр не только исламской но и мировой архитектуры. Она является одной из самых больших мечетей в мире. Название «Голубая мечеть» получила благодаря более 20-ти тысячам белых и голубых изникских изразцов ручной работы, которые были использованы в украшении её интерьера.

Площадь Ипподром

Занимает часть площади Султанахмет. Строительство Ипподрома было начато римским императором Септимием Севером в 203-м году, в те далекие времена, когда на месте города Стамбул стоял древний город Византий. Площадь была предназначена для гонок колесниц — одним из ярких зрелищных соревнований тех времён. Затем, в 330 годы император Константин создает новую столицу и перестраивает площадь, увеличивая её территорию в длину и в ширину. В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, Ипподром уже использовался для проведения массовых увеселительных мероприятий.

На площади сохранились древнейшие памятники архитектуры. Это 300 тонный Египетский Обелиск, из бело-розового асуанского гранита, датируемый XVI веком до н. э., и Змеевидная Колонна, символизирующая победу греков над персами в 479 году до нашей эры. Немецкий фонтан, расположенный на центральной площади Султанахмет, был подарен немцами Османской Империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году. Фонтан выстроен в неовизантийском стиле в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками. Он был сконструирован в Германии и затем по частям перевезен в Стамбул.

Собор Святой Софии

Древний памятник византийской культуры, а ныне визитная карточка Стамбула. Собор находится под охраной ЮНЕСКО. Уникальное, по тогдашним меркам огромных размеров строение, в котором принимало участие 10 000 человек, завершилось в кротчайшие сроки, в течении 5 лет. При завоевании Константинополя турецкий император Мехмет Фатих настолько был поражён красотой и размерами величественного храма, что приказал преобразовать его под мечеть.

С четырёх сторон к собору были пристроены минареты. Собор Св. Софии служил храмом аж до самого падения монархии. В 1934 году после 3-х летней реставрации по приказу Ататюрка храм превратился в музей и является таковым по сей день, продолжая удивлять и восхищать своей красотой, величием и множеством по сей день неразгаданных тайн.

Важная информация:

Это историческая экскурсия с англоговорящим гидом экскурсоводом. При желании можем предоставить русскоговорящего гида-историка за дополнительную оплату.

Отменяются ли туры во время дождя?

Нет, наши туры проходят в дождливую погоду, и в нашем офисе есть в наличии пончо от дождя. Мы рекомендуем всем гостям ознакомиться с прогнозом погоды и соответствующим образом спланировать свою одежду.

Заходим ли в музеи?

Segway Tour — это обзорная экскурсия, поэтому мы не посещаем памятники культуры и музеи. Segway Tour даст поможет вам сориентироваться в городе, и вы точно будете знать, куда захотите отправиться после тура.

Безопасен ли segway для людей с ограниченными возможностями?

Участник должен иметь возможность легко и быстро садиться на сегвей и слезать с него без посторонней помощи, для чего требуются физические возможности.

Безопасен ли segway для детей?

Segway подходит практически для всех, в возрасте от 14 до 75 лет, с ростом не менее 145 см и весом более 40 кг. Обратите внимание, что наши сотрудники имеют право отказать в поездке вашему ребенку без каких-либо обязательств по возврату вам денег за его билет.

Безопасен ли segway для беременных?

Использование Segway НЕ рекомендуется беременным женщинам.

Есть ли какие-либо ограничения для тура?

Пожалуйста, не берите с собой большие сумки во время поездки, но мы предложим вам возможность оставить свой багаж в нашем офисе.