Незабываемая экскурсия по Cтамбулу на Segway на английском

Насладитесь трёхчасовым туром по Стамбулу на сегвее под руководством профессиональных англоговорящих...

Насладитесь трёхчасовым туром по Стамбулу на сегвее под руководством профессиональных англоговорящих гидов.

В турах всегда участвуют маленькие группы до 6 человек, чтобы гарантировать вам внимание и уникальность впечатлений от поездки.

Кроме приятных воспоминаний, у вас останутся яркие и уникальные фотографии на память.
Незабываемая экскурсия по Cтамбулу на Segway на английском
Незабываемая экскурсия по Cтамбулу на Segway на английском
Незабываемая экскурсия по Cтамбулу на Segway на английском
Незабываемая экскурсия по Cтамбулу на Segway на английском

Что вы увидите 🤩

  • Султанахмет
  • Колонна Константина
  • Мечеть Шехзаде
  • Боздоганский акведук
  • Мечеть Сулеймание
  • Парк Гюльхане
  • Площадь Ипподрома
  • Мечеть Султанахмет, также известная как Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии

Что вас ожидает:

  • Наш тур начнётся с ознакомительного занятия. Как только вы почувствуете себя комфортно в управлении Segway, мы начнём наше путешествие по старой части Стамбула.
Дворец Топкапы
Одна из главных достопримечательностей Стамбула и один из известнейших музеев мира — был построен в 1479 году по приказу Султана Мехмета у самого побережья Мраморного моря. И на протяжении 400 лет, аж до середины XIX века, дворец являлся главной резиденцией турецких падишахов. В музее выставлена лишь десятая часть экспонатов и даже она насчитывает около 65 тысяч единиц.
Оружейная палата, гарем, сокровищница, библиотека, коллекция древних рукописей и множества павильонов входят в состав дворцового комплекса. А выставленные на показ уникальные изделия ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней заставят вас удивиться и восхититься умением мастеров прикладного искусства тех времён. Территория Дворца, протяженностью в 700 тысяч кв. м, окружена красивейшими садами и парками, утопающими в зелени. По ним будет возможность прогуляться и сделать фото на память.
Голубая Мечеть или Мечеть Султанахмет
Является одним из значимых символов Стамбула. Построил эту мечеть с 6-ю минаретами в XVI веке Султан Ахмет I на средства из своей казны. Уникальности данного архитектурного сооружения нет равных и по сей день. Голубая Мечеть — величайший шедевр не только исламской но и мировой архитектуры. Она является одной из самых больших мечетей в мире. Название «Голубая мечеть» получила благодаря более 20-ти тысячам белых и голубых изникских изразцов ручной работы, которые были использованы в украшении её интерьера.
Площадь Ипподром
Занимает часть площади Султанахмет. Строительство Ипподрома было начато римским императором Септимием Севером в 203-м году, в те далекие времена, когда на месте города Стамбул стоял древний город Византий. Площадь была предназначена для гонок колесниц — одним из ярких зрелищных соревнований тех времён. Затем, в 330 годы император Константин создает новую столицу и перестраивает площадь, увеличивая её территорию в длину и в ширину. В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, Ипподром уже использовался для проведения массовых увеселительных мероприятий.
На площади сохранились древнейшие памятники архитектуры. Это 300 тонный Египетский Обелиск, из бело-розового асуанского гранита, датируемый XVI веком до н. э., и Змеевидная Колонна, символизирующая победу греков над персами в 479 году до нашей эры. Немецкий фонтан, расположенный на центральной площади Султанахмет, был подарен немцами Османской Империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году. Фонтан выстроен в неовизантийском стиле в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками. Он был сконструирован в Германии и затем по частям перевезен в Стамбул.
Собор Святой Софии
Древний памятник византийской культуры, а ныне визитная карточка Стамбула. Собор находится под охраной ЮНЕСКО. Уникальное, по тогдашним меркам огромных размеров строение, в котором принимало участие 10 000 человек, завершилось в кротчайшие сроки, в течении 5 лет. При завоевании Константинополя турецкий император Мехмет Фатих настолько был поражён красотой и размерами величественного храма, что приказал преобразовать его под мечеть.
С четырёх сторон к собору были пристроены минареты. Собор Св. Софии служил храмом аж до самого падения монархии. В 1934 году после 3-х летней реставрации по приказу Ататюрка храм превратился в музей и является таковым по сей день, продолжая удивлять и восхищать своей красотой, величием и множеством по сей день неразгаданных тайн.

Важная информация:

  • Это историческая экскурсия с англоговорящим гидом экскурсоводом. При желании можем предоставить русскоговорящего гида-историка за дополнительную оплату.
Отменяются ли туры во время дождя?
Нет, наши туры проходят в дождливую погоду, и в нашем офисе есть в наличии пончо от дождя. Мы рекомендуем всем гостям ознакомиться с прогнозом погоды и соответствующим образом спланировать свою одежду.
Заходим ли в музеи?
Segway Tour — это обзорная экскурсия, поэтому мы не посещаем памятники культуры и музеи. Segway Tour даст поможет вам сориентироваться в городе, и вы точно будете знать, куда захотите отправиться после тура.
Безопасен ли segway для людей с ограниченными возможностями?
Участник должен иметь возможность легко и быстро садиться на сегвей и слезать с него без посторонней помощи, для чего требуются физические возможности.
Безопасен ли segway для детей?
Segway подходит практически для всех, в возрасте от 14 до 75 лет, с ростом не менее 145 см и весом более 40 кг. Обратите внимание, что наши сотрудники имеют право отказать в поездке вашему ребенку без каких-либо обязательств по возврату вам денег за его билет.
Безопасен ли segway для беременных?
Использование Segway НЕ рекомендуется беременным женщинам.
Есть ли какие-либо ограничения для тура?
Пожалуйста, не берите с собой большие сумки во время поездки, но мы предложим вам возможность оставить свой багаж в нашем офисе.
🚩 Начало: Alemdar mah. Çatalçeşme sk. Üretmen Han, №: 29/9
🏁 Место завершения: Alemdar mah. Çatalçeşme sk. Üretmen Han, №: 29/9, Sultanahmet
 Что входит
  • Аренда сегвея
  • Начальное обучение
  • Услуги гида
  • Наушники, шлем, пончо (на случай дождя)
  • Страхование ответственности.
 Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Важная информация
  • Это историческая экскурсия с англоговорящим гидом экскурсоводом. При желании можем предоставить русскоговорящего гида-историка за дополнительную оплату.
  • Отменяются ли туры во время дождя?
  • Нет, наши туры проходят в дождливую погоду, и в нашем офисе есть в наличии пончо от дождя. Мы рекомендуем всем гостям ознакомиться с прогнозом погоды и соответствующим образом спланировать свою одежду.
  • Заходим ли в музеи?
  • Segway Tour — это обзорная экскурсия, поэтому мы не посещаем памятники культуры и музеи. Segway Tour даст поможет вам сориентироваться в городе, и вы точно будете знать, куда захотите отправиться после тура.
  • Безопасен ли segway для людей с ограниченными возможностями?
  • Участник должен иметь возможность легко и быстро садиться на сегвей и слезать с него без посторонней помощи, для чего требуются физические возможности.
  • Безопасен ли segway для детей?
  • Segway подходит практически для всех, в возрасте от 14 до 75 лет, с ростом не менее 145 см и весом более 40 кг. Обратите внимание, что наши сотрудники имеют право отказать в поездке вашему ребенку без каких-либо обязательств по возврату вам денег за его билет.
  • Безопасен ли segway для беременных?
  • Использование Segway НЕ рекомендуется беременным женщинам.
  • Есть ли какие-либо ограничения для тура?
  • Пожалуйста, не берите с собой большие сумки во время поездки, но мы предложим вам возможность оставить свой багаж в нашем офисе.
Время проведения: Ежедневно с 10:00 до 13:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
BREEZES T.
BREEZES T.
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