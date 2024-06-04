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🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса Начало: У трамвайной остановки Султанахмет € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 28 отзывов Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом Начало: На площади Ипподром Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30 62 € 56 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 155 отзывов Ключ к сердцу Стамбула Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом Начало: Напротив Собора Св. Софии € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 5 часов 44 отзыва Шедевры Османской и Византийской империй Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда Начало: Возле мечети Айя София Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 60 € 54 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Большая обзорная прогулка по Стамбулу Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля € 244 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Ежедневная прогулка по Стамбулу Узнать и полюбить города за два часа Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Популярный Стамбул Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города Начало: Египетский обелиски € 153 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию На улочках древнего города узнать историю становления великой империи Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет € 175 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Стамбул: пособие для начинающих Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 70 отзывов В сердце Стамбула с профессиональным гидом Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю Начало: По договоренности € 219 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 5 часов 682 отзыва Стамбул за 5 часов: погружение в историю и культуру города Ваш путеводитель по самым завораживающим уголкам Стамбула: от древних мифов до султанских тайн Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:12, 34122 Fatih/İsta Расписание: 📍 Ежедневно с 09:00 до 14:30 от 45 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1 отзыв Визитные карточки Стамбула Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом Начало: У Немецкого фонтана Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00 € 30 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 4 часа 13 отзывов Фотопрогулка «Великолепный Стамбул» Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии Начало: На площади Султанахмет 245 € 221 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Роковые женщины империй Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 8 часов 67 отзывов Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника 95 € 86 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Стамбул - первое знакомство Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля € 256 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 9 отзывов В поисках символов Стамбула Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: Возле собора Святой Софии 189 € 142 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Стамбул вчера и сегодня Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 9 отзывов Все дороги ведут в Стамбул Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории Начало: На площади Султанахмет € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений Начало: В районе Голубой мечети € 180 за всё до 4 чел.