Экскурсии в Голубую Мечеть в Стамбуле

Найдено 74 экскурсии в категории «Голубая мечеть» в Стамбуле, цены от €30, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
40 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
40 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
410 отзывов
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
157 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Привет, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Стамбул впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
9 июня в 09:00
193 за всё до 4 чел.
Символы Стамбула: Голубая мечеть и дворец Топкапы
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
28 отзывов
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
6256 за человека
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
155 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
149 за всё до 4 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
231 отзыв
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Шедевры Османской и Византийской империй
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
5 часов
44 отзыва
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6054 за человека
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Популярный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
153 за всё до 5 чел.
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
На улочках древнего города узнать историю становления великой империи
Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
219 за всё до 15 чел.
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
5 часов
682 отзыва
Стамбул за 5 часов: погружение в историю и культуру города
Ваш путеводитель по самым завораживающим уголкам Стамбула: от древних мифов до султанских тайн
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:12, 34122 Fatih/İsta
Расписание: 📍 Ежедневно с 09:00 до 14:30
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
от 4539 за человека
Визитные карточки Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Визитные карточки Стамбула
Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30 за человека
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
13 отзывов
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245221 за всё до 3 чел.
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9586 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
В поисках символов Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189142 за всё до 10 чел.
Стамбул вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Все дороги ведут в Стамбул
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
9 отзывов
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
Начало: В районе Голубой мечети
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Со Стамбулом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Первые шаги в Стамбуле
    Волшебная экскурсия по Стамбулу! Мы очень довольны. Мустафа очень интересно рассказывал обо всех достопримечательностях на отличном русском языке! Смог заинтересовать
    читать дальше

    ребёнка 8 лет. Посмотрели все самые главные места Стамбула, узнали много из истории Турции! Нигде не стояли в очередях, а они были и не маленькие. С Мустафой очень приятно общаться: спокойно, комфортно и увлекательно! Рекомендуем Мустафу, как профессионального и вежливого гида, с которым время на экскурсии пролетает незаметно!

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
    читать дальше

    фактах и историях, интересных сыну. Между тем, рассказ и повествование были наполнены информацией академического толка. Время пролетело незаметно! Мы очень благодарны Федаи!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Стамбул с профессиональным гидом
    Уважаемые организаторы путешествия, огромное спасибо! Это было именно путешествие: в историю, религию, архитектуру, искусство. Мы прошли сквозь века и цивилизации. Насладились
    читать дальше

    красотой города, посетили самые известные достопримечательности и прослушали незабываемый рассказ нашего гида Фермана. Несмотря на то, что мы достаточно искушенные туристы, профессионализм и эрудированность Фермана поразили. Ни один вопрос не остался без ответа. Обо всех объектах мы получили полную и всестороннюю информацию. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Браво, Ферман! Мы обязательно вернемся и будем с удовольствием его рекомендовать. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
    читать дальше

    нигде слишком долго не затягивали, но успели посмотреть и пофоткаться. Джевхер был внимателен, успевал отвечать на 5 вопросов одновременно, с хорошим чувством юмора, рассказал много полезного в плане транспорта, кафе, цен. Никаких душных магазинов, только прогулка по существу. Очень довольны!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
    читать дальше

    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
    читать дальше

    у экскурсовода хорошее чувство юмора. Большой плюс - это наушники, благодаря которым каждый участник слышит рассказ экскурсовода. Нам очень подробно объяснили, где будет сбор группы и как найти гида. Гид подсказывал где и как сделать красивые фотографии, помогал всем участникам сделать фото. Нам очень понравилось, всем советуем.

  • н
    наталья
    4 июня 2024
    Классический Стамбул
    Хочется поблагодарить гида за прекрасную экскурсию. Время пролетело незаметно. Много интересных фактов из истории совсем не отягощали приятное время провождение. Замечательно подобраны видовые композиции. Получилось много прекрасных фотографий на память о Стамбуле
  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
    Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
    читать дальше

    голос, что для экскурсовода очень важно. Т. к. гид турок, он рассказывает про город и традиции с точки зрения местного жителя, а не экспата. Что для нас тоже было очевидным плюсом. Очень хорошо чувствует настроения и отзывается на них, т. е. учитывает ваш темп и интересы, не настаивает на своём.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Голубая мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
  2. Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
  3. Первые шаги в Стамбуле
  4. Стамбул: самое главное за 5 часов
  5. Османские реликвии вечернего Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Голубая мечеть" можно забронировать 74 экскурсии от 30 до 1 100 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 6191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 74 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Голубая мечеть», 6191 ⭐ отзыв, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам