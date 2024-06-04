1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€40 за человека
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€40 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€39 за человека
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
9 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
62€56 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60€54 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€153 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
На улочках древнего города узнать историю становления великой империи
Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€219 за всё до 15 чел.
скидка
13%
Мини-группа
5 часов
Стамбул за 5 часов: погружение в историю и культуру города
Ваш путеводитель по самым завораживающим уголкам Стамбула: от древних мифов до султанских тайн
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:12, 34122 Fatih/İsta
Расписание: 📍 Ежедневно с 09:00 до 14:30
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
от 45€39 за человека
Групповая
3 часа
Визитные карточки Стамбула
Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€30 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245€221 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
95€86 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189€142 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Билеты
3.5 часа
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
Начало: В районе Голубой мечети
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Волшебная экскурсия по Стамбулу! Мы очень довольны. Мустафа очень интересно рассказывал обо всех достопримечательностях на отличном русском языке! Смог заинтересовать
- ГГалина4 июня 2024Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
- ННина4 июня 2024Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ННина4 июня 2024Уважаемые организаторы путешествия, огромное спасибо! Это было именно путешествие: в историю, религию, архитектуру, искусство. Мы прошли сквозь века и цивилизации. Насладились
- ААнастасия4 июня 2024Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- SSvetlana4 июня 2024Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
- ннаталья4 июня 2024Хочется поблагодарить гида за прекрасную экскурсию. Время пролетело незаметно. Много интересных фактов из истории совсем не отягощали приятное время провождение. Замечательно подобраны видовые композиции. Получилось много прекрасных фотографий на память о Стамбуле
- ААлёна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Голубая мечеть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Голубая мечеть" можно забронировать 74 экскурсии от 30 до 1 100 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 6191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 74 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Голубая мечеть», 6191 ⭐ отзыв, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август