Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Описание экскурсии
Яркие краски Балата
Сперва отправимся исследовать самобытный и нетуристический Балат. Его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Кроме того, здесь вы обнаружите кладезь городских историй и увидите «другой» Стамбул — яркий, стильный и харизматичный.
Хроники мечети Сулеймание
Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле. Вы услышите интересные подробности из жизни легендарного султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, увидите их усыпальницы и познакомитесь с личностью зодчего Мимара Синана.
Колорит восточных рынков
Стамбул невозможно представить без рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. На Египетском рынке вы продегустируете восточные сладости, цветочные чаи и специи. А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя.
Покорить Босфор
В финале прогулки мы отдалимся от берега Стамбула, чтобы полюбоваться им с воды. Проплывая по волнам Босфора, на открытой палубе вы с нового ракурса рассмотрите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И сможете одним взглядом охватить панораму всего европейского Стамбула!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительные расходы: прогулка по Босфору (320 лир с человека), а также еда и напитки (по желанию)
- Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу.
- Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — €180 (предоплата — €80).
- По желанию после экскурсии мы можем организовать для вас ужин с морепродуктами. Стоимость и детали уточняйте в переписке к заказу.