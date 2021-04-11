Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора

Открыть самую яркую грань города, заглянуть на восточные рынки и посетить мечеть Сулеймание

3
2 отзыва
Михаил
Михаил – экскурсионное агентство из Стамбула
Чтобы понять Стамбул, недостаточно просто познакомиться с Айя-Софией и Голубой мечетью: приглашаем вас открыть неизведанные грани города! Мы прогуляемся по району Балат с его красочными фасадами и атмосферными улочками, поторгуемся в лавках Гранд-базара и Египетского рынка.

Увидим гробницу султана Сулеймана, а после полюбуемся городом, проплывая через Босфор.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.

Экскурсия

€100 за экскурсию

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Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора

Что вас ожидает

Яркие краски Балата
Сперва отправимся исследовать самобытный и нетуристический Балат. Его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Кроме того, здесь вы обнаружите кладезь городских историй и увидите «другой» Стамбул — яркий, стильный и харизматичный.

Хроники мечети Сулеймание
Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле. Вы услышите интересные подробности из жизни легендарного султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, увидите их усыпальницы и познакомитесь с личностью зодчего Мимара Синана.

Колорит восточных рынков
Стамбул невозможно представить без рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. На Египетском рынке вы продегустируете восточные сладости, цветочные чаи и специи. А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя.

Покорить Босфор
В финале прогулки мы отдалимся от берега Стамбула, чтобы полюбоваться им с воды. Проплывая по волнам Босфора, на открытой палубе вы с нового ракурса рассмотрите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И сможете одним взглядом охватить панораму всего европейского Стамбула!

Организационные детали

Обратите внимание: в выходные дни, пока действует комендантский час, экскурсию ⛳ можно провести только на автомобиле 🚘 (стоимость и условия уточняйте в переписке с гидом).

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: прогулка 👣 по Босфору (25-50 лир с человека), а также еда и напитки (по желанию)
  • Прогулка 👣 по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка 👣 возможна по предварительному запросу.
  • Экскурсию ⛳ можно провести на автомобиле 🚘 Мерседес Vito. Стоимость такой опции — 85 евро.
  • По желанию после экскурсии 🧭 я могу организовать для вас ужин с морепродуктами. Стоимость и детали уточняйте в переписке к заказу.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают все, чтобы Стамбул действительно вам понравился!
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2 настоящих отзыва от туристов

11 апр 2021
Экскурсию проводила гид Ирина. Ирина ничего общего с гидом не имеет- исторических фактов ноль, знания истории - уровень школьной программы. Это просто пешая прогулка с сопровождением...
Михаил
Ответ гида:Ирина, приносим наши извинения! Вы в этот день вы не располагали к проведению тура, шёл дождь и вы хотели несколько раз отменить экскурсию, что было бы правильно и мы готовы были это сделать. Наш гид по максимуму вам все рассказал и показал программу тура и историю Стамбула Ваши мужья стремились '"посидеть за чашкой кофе". Поэтому Балат для вас был не интересен и в целом экскурсия. Вас интересовали больше магазины и покупки. Наш гид после завершения программы тура уделил вам дополнительное время не взяв с вас за это оплату как доп. время. Гид Ирина новый гид, но зарекомендовала она себя с хорошей стороны и мы в этом полностью уверены. С уважением Михаил
11 апр 2021
Экскурсия понравилась, маршрут необычный и очень интересный. Экскурсовод Ирина скорректировала маршрут и несмотря на то, что из-за лок дауна многие места закрыты, экскурсия получилась насыщенной и интересной. Автомобиль, предоставленный для экскурсии и водитель выше всяких похвал!

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Михаил проводит ещё 4 экскурсии

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