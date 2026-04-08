Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

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Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком

Открыть самую яркую грань города, заглянуть на восточные рынки и посетить мечеть Сулеймание
Чтобы понять Стамбул, недостаточно просто познакомиться с Айя-Софией и Голубой мечетью: приглашаем вас открыть неизведанные грани города! С гидом вы прогуляетесь по району Балат с его красочными фасадами и атмосферными улочками, поторгуетесь в лавках Гранд-базара и Египетского рынка. Увидите гробницу султана Сулеймана, а после полюбуетесь городом, проплывая через Босфор.
5
227 отзывов
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком

Описание экскурсии

Яркие краски Балата

Сперва отправимся исследовать самобытный и нетуристический Балат. Его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Кроме того, здесь вы обнаружите кладезь городских историй и увидите «другой» Стамбул — яркий, стильный и харизматичный.

Хроники мечети Сулеймание

Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле. Вы услышите интересные подробности из жизни легендарного султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, увидите их усыпальницы и познакомитесь с личностью зодчего Мимара Синана.

Колорит восточных рынков

Стамбул невозможно представить без рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. На Египетском рынке вы продегустируете восточные сладости, цветочные чаи и специи. А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя.

Покорить Босфор

В финале прогулки мы отдалимся от берега Стамбула, чтобы полюбоваться им с воды. Проплывая по волнам Босфора, на открытой палубе вы с нового ракурса рассмотрите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И сможете одним взглядом охватить панораму всего европейского Стамбула!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: прогулка по Босфору (320 лир с человека), а также еда и напитки (по желанию)
  • Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу.
  • Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — €180 (предоплата — €80).
  • По желанию после экскурсии мы можем организовать для вас ужин с морепродуктами. Стоимость и детали уточняйте в переписке к заказу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 10423 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 227 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
210
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А
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно меньше. Во-вторых, она стоит на холме, оттуда открывается лучший вид на Босфор и Золотой
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Рог. Внутри — простор, свет, ковры, и такая атмосфера покоя, что хочется просто сесть и полчаса ни о чём не думать. Гид нам рассказал, что строил её Синан — главный османский архитектор, и это его шедевр. И правда чувствуется масштаб.
Дальше — египетский рынок. Но не тот гигантский Гранд-базар, где всё для туристов, а местный, в районе Эминёню. Вот где настоящий колорит! Запахи специй, оливок, жареных каштанов. Продавцы галдят, зазывают, дают попробовать рахат-лукум, сушёные фрукты - сложно удержаться и не купить домой гостинцев, в итоге, оставили много денег в лавках со сладостями.
Дальше отправились в Балат. Это просто взрыв красок. Разноцветные домики, лестницы, бельё на верёвках, кошки на подоконниках. Не туристический лоск, а настоящая жизнь. Мы просто бродили по узким улочкам, фоткали яркие фасады, заглядывали в антикварные лавки.
Завершили день плаванием на пароме, поплыли по Босфору.
В сопровождении гида все совсем по другому воспринимается и раскрывается.

Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
Начали нашу экскурсию с мечети Сулеймании. Это не Ай-София, но, наверное, даже круче. Во-первых, народу сильно
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Анна
Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался англоговорящий гид за день до экскурсии, на следующий день уже была проведена встреча на
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самом высшем уровне!

От всей души рекомендую гида Hakan Adagume- изумительный английский, глубокие знания материала, подстроился под наши пожелания в рамках маршрута, везде во всем помог, рассказ погрузил в историю и неизвестные ранее факты. Я и мои друзья из Франции были в полнейшем восторге!

Материал преподнесен четко, структурировано, без «воды», ответил на все наши вопросы и даже больше.

Наши благодарности! Вернемся и обязательно сходим еще на несколько экскурсий:)))

Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался
Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался
Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался
Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался
Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался
Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался
Хотела бы от всей души поблагодарить Михаила за оперативный отклик и великолепную организацию экскурсии. Нам требовался
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Ирина
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает столько дат и мелочей,что сложно представить как запомнила все это,какая деталь в каком веке
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откуда привезена и куда потом попала и делась,расскажет кучу легенд разных интересных!В совершенстве владеет русским!По мимо этого она вам расскажет где самые вкусные вафли,кофе,пекарня,рыба и все остальное,куда сходить еще и объяснит маршруты. Скинет локации. Нам даже дала свою карту транспортную на насколько дней,так как мы попали в праздники и для местных был бесплатный проезд … и мы несколько дней по ее карте перемещались ❤️❤️

Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает+2
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
Нашим гидом была Наргиз,очень классный человек и гид!Любит турцию и это чувствуется,очень любит историю и знает
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А
Нашим гидом был Саид. Очень образованный, прекрасно знающий историю, он рассказал огромное количество фактов и исторических событий, попутно разбавляя это различного рода легендами. Экскурсия прошла легко, Саид старался не перегружать
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информацией, и в то же время стремился рассказать как можно больше. В отличие от некоторых других гидов, Саид говорит на русском языке абсолютно свободно и без малейшего намёка на акцент, потому что родился и вырос в СНГ.
Касательно самой экскурсии: мы начали с шумного Египетского базара, затем пошли к красивейшей мечети Сулеймание, оттуда к старинному Акведуку Валента и затем в колоритнейшие районы Балат и Фенер. Не буду долго расписывать, насколько каждое из этих мест восхитительно, могу только сказать, что без подобной экскурсии нельзя считать, что вы видели Стамбул.

Нашим гидом был Саид. Очень образованный, прекрасно знающий историю, он рассказал огромное количество фактов и исторических
Нашим гидом был Саид. Очень образованный, прекрасно знающий историю, он рассказал огромное количество фактов и исторических
Нашим гидом был Саид. Очень образованный, прекрасно знающий историю, он рассказал огромное количество фактов и исторических
Нашим гидом был Саид. Очень образованный, прекрасно знающий историю, он рассказал огромное количество фактов и исторических
Нашим гидом был Саид. Очень образованный, прекрасно знающий историю, он рассказал огромное количество фактов и исторических
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Татьяна
Замечательная экскурсия. Очень хорошая организация транспорта и гида, видно сразу слаженная команда! Очень понравился гид, у нас была Наргиз, замечательная, очень компетентная и грамотная девушка, слушали с открытыми ртами)))) было
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очень интересно и познавательно. Стамбул стал городом куда хочется приезжать теперь чаще и это благодаря такому опытному и интересному гиду Наргиз! Однозначно вернемся в Стамбул, и. к. посмотрели только 100 часть того, что хотелось бы. Будем рекомендовать и гида и трансфер! Спасибо за наш великолепный отдых!

Замечательная экскурсия. Очень хорошая организация транспорта и гида, видно сразу слаженная команда! Очень понравился гид, у
Замечательная экскурсия. Очень хорошая организация транспорта и гида, видно сразу слаженная команда! Очень понравился гид, у
Замечательная экскурсия. Очень хорошая организация транспорта и гида, видно сразу слаженная команда! Очень понравился гид, у
Замечательная экскурсия. Очень хорошая организация транспорта и гида, видно сразу слаженная команда! Очень понравился гид, у
Замечательная экскурсия. Очень хорошая организация транспорта и гида, видно сразу слаженная команда! Очень понравился гид, у
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Юлия
Нашу индивидуальную экскурсию проводил гид Ислам. Хотим поблагодарить его за отличный день! Встретил у отеля, организовал проезд на общественном транспорте, водил по красивым улочкам Балата, посетили мечеть Сулеймана, где получили
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много интересной информации о мусульманстве, все вопросы были отвечены. Во время прогулки всегда подстраивался под наши пожелания (а их было много от 7 девушек 😅) и прошел с нами много много тысяч шагов (экскурсия то была пешеходная!). И на кораблике покатались, и по рынку ходили, торговались, смеялись.
Отдельная благодарность за то, что за день до экскурсии по телефону помог решить вопрос с нашим таксистом, а также за то, что довел нас обратно в отель через многочисленные перекрытия полицией из-за митинга. В общем, Ислам решает 🤌

Нашу индивидуальную экскурсию проводил гид Ислам. Хотим поблагодарить его за отличный день! Встретил у отеля, организовал
Нашу индивидуальную экскурсию проводил гид Ислам. Хотим поблагодарить его за отличный день! Встретил у отеля, организовал
Нашу индивидуальную экскурсию проводил гид Ислам. Хотим поблагодарить его за отличный день! Встретил у отеля, организовал
Нашу индивидуальную экскурсию проводил гид Ислам. Хотим поблагодарить его за отличный день! Встретил у отеля, организовал
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