Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Яркие краски Балата

Сперва отправимся исследовать самобытный и нетуристический Балат. Его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Кроме того, здесь вы обнаружите кладезь городских историй и увидите «другой» Стамбул — яркий, стильный и харизматичный.

Хроники мечети Сулеймание

Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле. Вы услышите интересные подробности из жизни легендарного султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, увидите их усыпальницы и познакомитесь с личностью зодчего Мимара Синана.

Колорит восточных рынков

Стамбул невозможно представить без рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. На Египетском рынке вы продегустируете восточные сладости, цветочные чаи и специи. А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя.

Покорить Босфор

В финале прогулки мы отдалимся от берега Стамбула, чтобы полюбоваться им с воды. Проплывая по волнам Босфора, на открытой палубе вы с нового ракурса рассмотрите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И сможете одним взглядом охватить панораму всего европейского Стамбула!

Организационные детали

Обратите внимание: в выходные дни, пока действует комендантский час, экскурсию ⛳ можно провести только на автомобиле 🚘 (стоимость и условия уточняйте в переписке с гидом).