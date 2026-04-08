Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Чтобы понять Стамбул, недостаточно просто познакомиться с Айя-Софией и Голубой мечетью: приглашаем вас открыть неизведанные грани города! С гидом вы прогуляетесь по району Балат с его красочными фасадами и атмосферными улочками, поторгуетесь в лавках Гранд-базара и Египетского рынка. Увидите гробницу султана Сулеймана, а после полюбуетесь городом, проплывая через Босфор.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Яркие краски Балата

Сперва отправимся исследовать самобытный и нетуристический Балат. Его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Кроме того, здесь вы обнаружите кладезь городских историй и увидите «другой» Стамбул — яркий, стильный и харизматичный.

Хроники мечети Сулеймание

Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле. Вы услышите интересные подробности из жизни легендарного султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, увидите их усыпальницы и познакомитесь с личностью зодчего Мимара Синана.

Колорит восточных рынков

Стамбул невозможно представить без рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. На Египетском рынке вы продегустируете восточные сладости, цветочные чаи и специи. А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя.

Покорить Босфор

В финале прогулки мы отдалимся от берега Стамбула, чтобы полюбоваться им с воды. Проплывая по волнам Босфора, на открытой палубе вы с нового ракурса рассмотрите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И сможете одним взглядом охватить панораму всего европейского Стамбула!

Организационные детали