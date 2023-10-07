Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом! Вы увидите символы города: собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилика. Послушаете об истории этих мест и тонкостях византийской архитектуры. Погуляете по роскошному парку, зайдёте на шумный базар и, наконец, полюбуетесь на Стамбул с воды, катаясь по Босфору. Такой насыщенный день идеален для первой встречи с городом!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чтобы лучше понять и прочувствовать Стамбул, мы побываем в его сердце и осмотрим самые знаковые достопримечательности. Вы увидите:

Площадь Ипподром , на которой когда-то действительно проходили конные состязания.

, на которой когда-то действительно проходили конные состязания. Софийский собор — бывший православный храм и образец византийского зодчества.

— бывший православный храм и образец византийского зодчества. Голубую мечеть — самую большую на территории Стамбула.

— самую большую на территории Стамбула. Цистерну Базилика — подземное водохранилище Константинополя, называемое «Затонувшим дворцом».

— подземное водохранилище Константинополя, называемое «Затонувшим дворцом». Парк Гюльхане — старейший парк Стамбула, который относился к внешним садам главной султанской резиденции — дворцу Топкапы.

— старейший парк Стамбула, который относился к внешним садам главной султанской резиденции — дворцу Топкапы. Железнодорожный вокзал Сиркеджи , построенный как конечный пункт Восточного экспресса.

, построенный как конечный пункт Восточного экспресса. Египетский базар — знаменитый рынок пряностей, а также сладостей, сухофруктов и восточных продуктов.

В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды.

Организационные детали

Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову

По пятницам Айя Софию и Голубую мечеть мы сможем осмотреть только снаружи

Дополнительные расходы

Билет в Цистерну Базилика — 450 лир с человека

Билет на паром — 150 лир с человека