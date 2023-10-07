Увидеть главные достопримечательности и прокатиться на пароме
Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом! Вы увидите символы города: собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилика. Послушаете об истории этих мест и тонкостях византийской архитектуры.
Погуляете по роскошному парку, зайдёте на шумный базар и, наконец, полюбуетесь на Стамбул с воды, катаясь по Босфору. Такой насыщенный день идеален для первой встречи с городом!
Погуляете по роскошному парку, зайдёте на шумный базар и, наконец, полюбуетесь на Стамбул с воды, катаясь по Босфору. Такой насыщенный день идеален для первой встречи с городом!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чтобы лучше понять и прочувствовать Стамбул, мы побываем в его сердце и осмотрим самые знаковые достопримечательности. Вы увидите:
- Площадь Ипподром, на которой когда-то действительно проходили конные состязания.
- Софийский собор — бывший православный храм и образец византийского зодчества.
- Голубую мечеть — самую большую на территории Стамбула.
- Цистерну Базилика — подземное водохранилище Константинополя, называемое «Затонувшим дворцом».
- Парк Гюльхане — старейший парк Стамбула, который относился к внешним садам главной султанской резиденции — дворцу Топкапы.
- Железнодорожный вокзал Сиркеджи, построенный как конечный пункт Восточного экспресса.
- Египетский базар — знаменитый рынок пряностей, а также сладостей, сухофруктов и восточных продуктов.
В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды.
Организационные детали
- Для входа в мечеть необходима закрытая одежда и платок на голову
- По пятницам Айя Софию и Голубую мечеть мы сможем осмотреть только снаружи
Дополнительные расходы
Билет в Цистерну Базилика — 450 лир с человека
Билет на паром — 150 лир с человека
ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Cevher — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1130 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Джевхер, я профессиональный гид в Стамбуле. Свободно владею русским языком, закончил Санкт-Петербургский государственный университет. Имею диплом магистра. Сейчас в процессе получения Phd — докторской ученой степени. Познакомлю вас с историческим наследием и современной жизнью любимого города. Покажу, каким разным, ярким и многоликим он может быть. Буду рад встрече с вами.
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анатолий
7 окт 2023
Прекрасная экскурсия. Джевхер отличный начитанный рассказчик! Кроме того, он учился в России и хорошо знает культуру обеих стран. Интересный симбиоз получается!
Н
Надежда
6 окт 2023
Всё понравилось, маршрут отличный, но хотелось бы побольше информации, исторических материалов
Т
Татьяна
3 окт 2023
Считаю данная прогулка должна быть без детей, с детьми будет сложно. Возможность менять локации по времени из программы +. Так как в часы пик могут быть очереди. Cevher владеет информацией по городу, по истории города, идет на встречу туристам по вопросам и просьбам. Внимателен. Сама прогулка достаточно комфортна и интересна.
Natali
2 окт 2023
Экскурсия очень понравилась, гид Джевхер отлично владеет информацией, дал хорошие советы.
Однозначно рекомендую! 👍
Однозначно рекомендую! 👍
Инна
30 сен 2023
Потрясающая прогулка с Джевхером!!! Мне очень понравилось! Я с удовольствием слушала историю Стамбула, потому что Джевхер оказался еще и талантливым рассказчиком! Русский язык - безупречен. Подача информации - на высоте. Маршрут - не может быть лучше. Чуткое и внимательное отношение. А главное - потрясающее чувство юмора! А это дорогого стоит! От всей души благодарю! 100% рекомендую!
Д
Дмитрий
27 сен 2023
Были с женой на экскурсии по Стамбулу+Босфору. Впечатления- прекрасные. Джевхер очень добродушный и эрудированный человек, интересный рассказчик. Так что мы остались очень довольны его работой. Жена сначала не очень хотела ехать с посторонним человеком, но в конце признала, что мы всё это сами и за три дня не осмотрели, тем более с такими профессиональными комментариями. Вобщем, всем рекомендуем. Дмитрий и Антонида.
О
Ольга
26 сен 2023
Перед началом экскурсии было очень волнительно, как всë пройдет, обычно я не пользуюсь услугами гида. В этом большом городе я решила посетить экскурсию, чтобы охватить все знаменитые места быстро, не тратя время на собственные поиски достопримечательностей.
Гид произвёл на меня самое лучшее впечатление! Меня удивило, как отлично человек выучил русский язык. Джевхер очень внимательный, вежливый, тактичный. Как гид- Джевхер профессионал. Экскурсия прошла на одном дыхании, слушать легко, несмотря на большой объем информации.
Эти несколько дней в Стамбуле запомнятся на долго, и одним из воспоминаний останется эта экскурсия.
Гид произвёл на меня самое лучшее впечатление! Меня удивило, как отлично человек выучил русский язык. Джевхер очень внимательный, вежливый, тактичный. Как гид- Джевхер профессионал. Экскурсия прошла на одном дыхании, слушать легко, несмотря на большой объем информации.
Эти несколько дней в Стамбуле запомнятся на долго, и одним из воспоминаний останется эта экскурсия.
Е
Екатерина
24 сен 2023
Огромная благодарность за прекрасную экскурсию нашему гиду Джевхеру!
Мне понравилось всё: интересный рассказ, знание истории города, и было очень душевно 🙏
Мы столько увидели за этот тур! Самостоятельно, без гида столько никогда не успеть посмотреть!
Джевхер знает и классные места для атмосферных фотографий.
Спасибо огромное, я полюбила этот город всей душой в большой степени благодаря Джевхеру.
Рекомендую!! Мои ожидания были оправданы на 1000%
Мне понравилось всё: интересный рассказ, знание истории города, и было очень душевно 🙏
Мы столько увидели за этот тур! Самостоятельно, без гида столько никогда не успеть посмотреть!
Джевхер знает и классные места для атмосферных фотографий.
Спасибо огромное, я полюбила этот город всей душой в большой степени благодаря Джевхеру.
Рекомендую!! Мои ожидания были оправданы на 1000%
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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Босфор
Популярные места
Голубая мечеть
Парки
Природа и пейзажи
Площадь Ипподром
Гранд базар
Цистерна Базилика
Мечети и Соборы
Самое главное
Старый город
На пароме
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