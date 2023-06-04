Огромный город с богатейшей историей, да ещё на двух континентах… Я помогу вам сориентироваться в Стамбуле, понять и полюбить его. За 4,5 часа вы погуляете по очень разным районам и улицам: это новый стильный Галатапорт, молодёжный Каракёй, консервативный Ускюдар и ажурный Кузгунджук. А ещё пройдёте по Босфору на кораблике и пообедаете в ресторане внучки султана.

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Описание

Что вас ожидает

Галатапорт — новая топ-локация Стамбула

Встретимся около вашего отеля и на трамвае отправимся в район Галата, в современный порт с многочисленными магазинами и кафе. Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, увидите причаливший круизный лайнер. А я расшифрую увиденное, поделюсь интересными фактами о Стамбуле и советами местного жителя.

Каракёй и Ускюдар: от граффити до мечетей

От Галатапорта плавно перейдём в район Каракёй — хранящий старину, но открытый новому. Улочка за улочкой, вы увидите граффити, аутентичные кафе, бары, пабы и клубы.

На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара. Это уже консервативный район с мечетями на каждом шагу — я объясню, откуда в Стамбуле такие контрасты. Здесь погуляем по красивейшей набережной Саладжак: на другом берегу вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию и другие главные достопримечательности, услышите их историю. И конечно, вас ждёт Девичья башня, как и положено, окутанная легендами.

Время обеда: османская кухня от внучки султана

Предлагаю вам оценить традиционные блюда в нетуристическом ресторане Ускюдара, который принадлежит внучке 35-го султана Абдул-Хамида II. Она часто там бывает, поэтому при желании можно с ней пообщаться. Также повар расскажет вам о особенностях османской кухни.

Кузгунджук: самые разноцветные домики Стамбула

Финальная часть будет яркой: вы побываете в толерантном и креативном районе. Разберётесь в его истории, которая переплела разные конфессии. Любуясь ажурными зданиями с балконами, ощутите дух спокойного нетуристического города. В одной из местных кофеен по желанию попробуете сладости без муки, масла и сахара. А ещё в Кузгунджуке можно встретить актёров и актрис, ведь здесь часто снимают турецкие сериалы.

Организационные детали