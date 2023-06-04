Стамбул с двух сторон Босфора

Узнать город контрастов: его история, культура, жизнь и виды на экскурсии «по Европе и Азии»

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Огромный город с богатейшей историей, да ещё на двух континентах… Я помогу вам сориентироваться в Стамбуле, понять и полюбить его.

За 4,5 часа вы погуляете по очень разным районам и улицам: это новый стильный Галатапорт, молодёжный Каракёй, консервативный Ускюдар и ажурный Кузгунджук. А ещё пройдёте по Босфору на кораблике и пообедаете в ресторане внучки султана.
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
Стамбул с двух сторон Босфора
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Описание

Что вас ожидает

Галатапорт — новая топ-локация Стамбула

Встретимся около вашего отеля и на трамвае отправимся в район Галата, в современный порт с многочисленными магазинами и кафе. Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, увидите причаливший круизный лайнер. А я расшифрую увиденное, поделюсь интересными фактами о Стамбуле и советами местного жителя.

Каракёй и Ускюдар: от граффити до мечетей

От Галатапорта плавно перейдём в район Каракёй — хранящий старину, но открытый новому. Улочка за улочкой, вы увидите граффити, аутентичные кафе, бары, пабы и клубы.

На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара. Это уже консервативный район с мечетями на каждом шагу — я объясню, откуда в Стамбуле такие контрасты. Здесь погуляем по красивейшей набережной Саладжак: на другом берегу вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию и другие главные достопримечательности, услышите их историю. И конечно, вас ждёт Девичья башня, как и положено, окутанная легендами.

Время обеда: османская кухня от внучки султана

Предлагаю вам оценить традиционные блюда в нетуристическом ресторане Ускюдара, который принадлежит внучке 35-го султана Абдул-Хамида II. Она часто там бывает, поэтому при желании можно с ней пообщаться. Также повар расскажет вам о особенностях османской кухни.

Кузгунджук: самые разноцветные домики Стамбула

Финальная часть будет яркой: вы побываете в толерантном и креативном районе. Разберётесь в его истории, которая переплела разные конфессии. Любуясь ажурными зданиями с балконами, ощутите дух спокойного нетуристического города. В одной из местных кофеен по желанию попробуете сладости без муки, масла и сахара. А ещё в Кузгунджуке можно встретить актёров и актрис, ведь здесь часто снимают турецкие сериалы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но мы также проедем на общественном транспорте (поездка — около 2 евро с человека)
  • Обед в ресторане по желанию и оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Босфор
Популярные места
Набережная
Девичья башня
Азиатская часть
Мечеть Михримах Султан
Религиозные

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