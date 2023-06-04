Узнать город контрастов: его история, культура, жизнь и виды на экскурсии «по Европе и Азии»
За 4,5 часа вы погуляете по очень разным районам и улицам: это новый стильный Галатапорт, молодёжный Каракёй, консервативный Ускюдар и ажурный Кузгунджук. А ещё пройдёте по Босфору на кораблике и пообедаете в ресторане внучки султана.
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Что вас ожидает
Галатапорт — новая топ-локация Стамбула
Встретимся около вашего отеля и на трамвае отправимся в район Галата, в современный порт с многочисленными магазинами и кафе. Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, увидите причаливший круизный лайнер. А я расшифрую увиденное, поделюсь интересными фактами о Стамбуле и советами местного жителя.
Каракёй и Ускюдар: от граффити до мечетей
От Галатапорта плавно перейдём в район Каракёй — хранящий старину, но открытый новому. Улочка за улочкой, вы увидите граффити, аутентичные кафе, бары, пабы и клубы.
На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара. Это уже консервативный район с мечетями на каждом шагу — я объясню, откуда в Стамбуле такие контрасты. Здесь погуляем по красивейшей набережной Саладжак: на другом берегу вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию и другие главные достопримечательности, услышите их историю. И конечно, вас ждёт Девичья башня, как и положено, окутанная легендами.
Время обеда: османская кухня от внучки султана
Предлагаю вам оценить традиционные блюда в нетуристическом ресторане Ускюдара, который принадлежит внучке 35-го султана Абдул-Хамида II. Она часто там бывает, поэтому при желании можно с ней пообщаться. Также повар расскажет вам о особенностях османской кухни.
Кузгунджук: самые разноцветные домики Стамбула
Финальная часть будет яркой: вы побываете в толерантном и креативном районе. Разберётесь в его истории, которая переплела разные конфессии. Любуясь ажурными зданиями с балконами, ощутите дух спокойного нетуристического города. В одной из местных кофеен по желанию попробуете сладости без муки, масла и сахара. А ещё в Кузгунджуке можно встретить актёров и актрис, ведь здесь часто снимают турецкие сериалы.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но мы также проедем на общественном транспорте (поездка — около 2 евро с человека)
- Обед в ресторане по желанию и оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.