Огромный город с богатейшей историей, да ещё на двух континентах… Мы поможем вам сориентироваться в Стамбуле, понять и полюбить его. За 3 часа вы погуляете по очень разным районам и улицам: это новый стильный Галатапорт, молодёжный Каракёй, консервативный Ускюдар. А ещё пройдёте по Босфору на кораблике.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Галатапорт — новая топ-локация Стамбула

Встретимся около вашего отеля и на трамвае отправимся в район Галата, в современный порт с магазинами и кафе. Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, застанете причаливший круизный лайнер. А я расшифрую увиденное, поделюсь интересными фактами о Стамбуле и советами местного жителя.

Каракёй и Ускюдар: от граффити до мечетей

От Галатапорта плавно перейдём в район Каракёй — хранящий старину, но открытый новому. Улочка за улочкой, вы увидите граффити, аутентичные кафе, бары, пабы и клубы.

На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара. Это уже консервативный район с мечетями на каждом шагу — разберёмся, откуда в Стамбуле такие контрасты. Здесь погуляем по красивейшей набережной Саладжак: на другом берегу вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию и другие главные достопримечательности, услышите их историю. И конечно, вас ждёт Девичья башня, окутанная легендами.

Организационные детали