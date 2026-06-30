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Стамбул пешком - с двух сторон Босфора

Узнать город контрастов: его история, культура, жизнь и виды на экскурсии «по Европе и Азии»
Огромный город с богатейшей историей, да ещё на двух континентах… Мы поможем вам сориентироваться в Стамбуле, понять и полюбить его.

За 3 часа вы погуляете по очень разным районам и улицам: это новый стильный Галатапорт, молодёжный Каракёй, консервативный Ускюдар. А ещё пройдёте по Босфору на кораблике.
4.8
241 отзыв
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора

Описание экскурсии

Галатапорт — новая топ-локация Стамбула

Встретимся около вашего отеля и на трамвае отправимся в район Галата, в современный порт с магазинами и кафе. Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, застанете причаливший круизный лайнер. А я расшифрую увиденное, поделюсь интересными фактами о Стамбуле и советами местного жителя.

Каракёй и Ускюдар: от граффити до мечетей

От Галатапорта плавно перейдём в район Каракёй — хранящий старину, но открытый новому. Улочка за улочкой, вы увидите граффити, аутентичные кафе, бары, пабы и клубы.

На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара. Это уже консервативный район с мечетями на каждом шагу — разберёмся, откуда в Стамбуле такие контрасты. Здесь погуляем по красивейшей набережной Саладжак: на другом берегу вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию и другие главные достопримечательности, услышите их историю. И конечно, вас ждёт Девичья башня, окутанная легендами.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но мы также проедем на общественном транспорте (поездка — около €4 с чел.)
  • Обед в ресторане по желанию и оплачивается дополнительно
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 241 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
222
4
11
3
7
2
1
1
Марина
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела незаметно, как в компании хороших друзей. Информация подавалась Лего. Узнали особенности жизни в динамичном городе Стамбул. Отведали кофе на песке. Это особенно впечатлило. Прошлись по пассажу и его скрытым дворикам, которые мы бы точно сами не нашли. Искренне рекомендуем этого гида. Огромная благодарность!
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела+2
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела
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Наталия
Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться в транспорте обратно. Попробовали разные вкусности, погуляли и сделали фото в красивых местах, -
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Шохина знает лучшие локации для этого. На обратном пути застали шикарный закат🥰 Легкая, вкусная, интересная экскурсия, - как прогулка с давним знакомым, - рекомендую тем, кто любит подобный формат! Шохине огромное спасибо ♥️

Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться
Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться
Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться
Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться
Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться
Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться
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Татьяна
Воспользовались данным предложением по рекомендации друзей и не пожалели. Нашим экскурсоводом была очаровательная Диля. Хороший рассказчик и собеседник, экскурсия напоминала прогулку друзей. Много интересных мест в Стамбуле,куда мы самостоятельно вряд
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ли бы попали. История,традиции, уникальность! множество дополнительной информации,которой мы воспользовались в собственном продолжении прогулки. Никто нас не подгонял,двигались в удобном темпе, не устали!!!! Диля -прекрасный и заботливый человек! Будем вспоминать ее с большой теплотой и благодарностью!!

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К
Первое знакомство с городом прошло на данной экскурсии в сопровождении Дильназ в приятной атмосфере. Дильназ погуляла с нами по городу, подсказала несколько интересных мест, за что ей отдельное спасибо. Мы
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побывали и в старой европе, и в новой европе, и в азиатской части, покатались на трамвае и пароме. Прогуливаясь по городу наслаждались его видами под рассказы Дильназ об истории, об увиденных объектах… По дороге зашли попить очень вкусного турецкого кофе, а также Дильназ угостила нас прекрасными фаршированными мидиями в одной уличной кафешке (в других подобных местах не было так вкусно). После этой прогулки мы теперь знаем несколько крутых локаций и мест, которые сами могли обнаружить только случайно)

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Ирина
были на экскурсии с друзьями. мы впервые в Стамбуле и наш гид отлично справилась с задачей, мы познакомились с Европой и Азией, в первый день посетили Галатапорт и о туда пересекли Босфор и просто влюбились в Азиатско часть Стамбула. спасибо что показали нам отличные локации для красивых фото, терпеливо останавливались там где нам понравилось и даже делали нам фотографии!!
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К
Прилетели с мамой в Стамбул на 4 дня, задача была максимум-успеть посмотреть все, что строилось со времени Византии Нашим экскурсоводом была Роза, а экскурсию с ней мы запланировали на первый
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день пребывания в Стамбуле

Спасибо Розе огромное! Она помогла сориентироваться в городе и получить истамбул карт, рассказала про местные обычаи, историю, классные местечки и кофейни, помимо популярных и шумных достопримечательностей, мы увидели не туристическую сторону Стамбула -именно этого нам и хотелось

Сама экскурсия была супер сбалансированна: и походили в горку, и посидели с видом на Босфор, жуя бублики)) Отдельная благодарность за гадание на кофейной гуще!!

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