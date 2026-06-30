Встретимся около вашего отеля и на трамвае отправимся в район Галата, в современный порт с магазинами и кафе. Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, застанете причаливший круизный лайнер. А я расшифрую увиденное, поделюсь интересными фактами о Стамбуле и советами местного жителя.
Каракёй и Ускюдар: от граффити до мечетей
От Галатапорта плавно перейдём в район Каракёй — хранящий старину, но открытый новому. Улочка за улочкой, вы увидите граффити, аутентичные кафе, бары, пабы и клубы.
На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара. Это уже консервативный район с мечетями на каждом шагу — разберёмся, откуда в Стамбуле такие контрасты. Здесь погуляем по красивейшей набережной Саладжак: на другом берегу вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию и другие главные достопримечательности, услышите их историю. И конечно, вас ждёт Девичья башня, окутанная легендами.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но мы также проедем на общественном транспорте (поездка — около €4 с чел.)
Обед в ресторане по желанию и оплачивается дополнительно
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 241 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Экскурсию проводила для нас Русскоязычная гид. Встретила нас возле вашего отеля. Экскурсия была потрясающая, время пролетела незаметно, как в компании хороших друзей. Информация подавалась Лего. Узнали особенности жизни в динамичном городе Стамбул. Отведали кофе на песке. Это особенно впечатлило. Прошлись по пассажу и его скрытым дворикам, которые мы бы точно сами не нашли. Искренне рекомендуем этого гида. Огромная благодарность!
+2
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Наталия
Отличная экскурсия! наш гид была Шохина, приятная девушка, интересно рассказывает, забрала нас от отеля, помогла сориентироваться в транспорте обратно. Попробовали разные вкусности, погуляли и сделали фото в красивых местах, - читать дальшеуменьшить
Шохина знает лучшие локации для этого. На обратном пути застали шикарный закат🥰 Легкая, вкусная, интересная экскурсия, - как прогулка с давним знакомым, - рекомендую тем, кто любит подобный формат! Шохине огромное спасибо ♥️
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Татьяна
Воспользовались данным предложением по рекомендации друзей и не пожалели. Нашим экскурсоводом была очаровательная Диля. Хороший рассказчик и собеседник, экскурсия напоминала прогулку друзей. Много интересных мест в Стамбуле,куда мы самостоятельно вряд читать дальшеуменьшить
ли бы попали. История,традиции, уникальность! множество дополнительной информации,которой мы воспользовались в собственном продолжении прогулки. Никто нас не подгонял,двигались в удобном темпе, не устали!!!! Диля -прекрасный и заботливый человек! Будем вспоминать ее с большой теплотой и благодарностью!!
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К
Константин
Первое знакомство с городом прошло на данной экскурсии в сопровождении Дильназ в приятной атмосфере. Дильназ погуляла с нами по городу, подсказала несколько интересных мест, за что ей отдельное спасибо. Мы читать дальшеуменьшить
побывали и в старой европе, и в новой европе, и в азиатской части, покатались на трамвае и пароме. Прогуливаясь по городу наслаждались его видами под рассказы Дильназ об истории, об увиденных объектах… По дороге зашли попить очень вкусного турецкого кофе, а также Дильназ угостила нас прекрасными фаршированными мидиями в одной уличной кафешке (в других подобных местах не было так вкусно). После этой прогулки мы теперь знаем несколько крутых локаций и мест, которые сами могли обнаружить только случайно)
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Ирина
были на экскурсии с друзьями. мы впервые в Стамбуле и наш гид отлично справилась с задачей, мы познакомились с Европой и Азией, в первый день посетили Галатапорт и о туда пересекли Босфор и просто влюбились в Азиатско часть Стамбула. спасибо что показали нам отличные локации для красивых фото, терпеливо останавливались там где нам понравилось и даже делали нам фотографии!!
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К
Кунтохина
Прилетели с мамой в Стамбул на 4 дня, задача была максимум-успеть посмотреть все, что строилось со времени Византии Нашим экскурсоводом была Роза, а экскурсию с ней мы запланировали на первый читать дальшеуменьшить
день пребывания в Стамбуле
Спасибо Розе огромное! Она помогла сориентироваться в городе и получить истамбул карт, рассказала про местные обычаи, историю, классные местечки и кофейни, помимо популярных и шумных достопримечательностей, мы увидели не туристическую сторону Стамбула -именно этого нам и хотелось
Сама экскурсия была супер сбалансированна: и походили в горку, и посидели с видом на Босфор, жуя бублики)) Отдельная благодарность за гадание на кофейной гуще!!
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