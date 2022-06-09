читать дальше уменьшить близко к берегу, не поплавать, а только попрыгать в волнах. Впрочем возможно из-за волнения, не знаю. И с обратной дорогой были накладки, поскольку обратно везли на большом автобусе в городе в час пик по пробкам. Водитель много вопил и ругался. Но в целом мы были довольны что сьездили.

Пляж шикарный, море было прекрасное, шезлонги и зонтики в комплекте. Из минусов. Не предупредили что свою еду и напитки на пляж проносить нельзя. Вот это было плохо. Ограждения были довольно