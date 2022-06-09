Солнце и море. Что еще нужно для идеального отдыха? Для этого нужен пляж. Приглашаем вас на самый популярный пляж Стамбула — пляж Kilyos. Здесь есть все для отличного отдыха — зонтики, шезлонги и кафе. У вас будет практически целый день, чтобы понежиться на солнце и забыть о городе.
Описание экскурсииНа протяжении 25 лет Кильос является одним из излюбленных и самых популярных Черноморских пляжей как среди туристов, так и среди местных жителей. Традиционное место отдыха, которое вы обязаны посетить этим летом!
ежедневно 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход на пляж
- Шезлонг
- Зонтик
- Трансфер
- Услуги сопровождающего гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эбусууд Джаддеси Но14
Завершение: Ebusuud Caddesi No14
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Длинный песчаный пляж с местами для кайтсерфинга и оживленным пляжным клубом, где есть шезлонги и ресторан.
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M
Пляж шикарный, море было прекрасное, шезлонги и зонтики в комплекте. Из минусов. Не предупредили что свою еду и напитки на пляж проносить нельзя. Вот это было плохо. Ограждения были довольно
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Е
Прекрасный пляж с красивыми волнами, песок очень мягкий.
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Ж
Песчаный пляж с зонтиками, шезлонгами и ресторанами.
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М
Пляж чистый, береговая линия длинная и широкая.
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Т
Красивое место, хороший пляж, чудесное море.
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Входит в следующие категории Стамбула
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