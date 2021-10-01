ежедневно в 08:30

На кораблике — к чудесным Принцевым островам

Посетить два острова, прогуляться среди прекрасных вилл и отдохнуть на пляже

4
2 отзыва
Вас ждет приятное путешествие к живописному архипелагу в Мраморном море — вы отправитесь сюда в группе до 50 человек.

Острова встретят вас тишиной и чистым воздухом, ведь перемещаться здесь можно только на электротранспорте! На их улочках вы сделаете множество атмосферных снимков, а затем сможете насладиться пляжным отдыхом.
На кораблике — к чудесным Принцевым островам
На кораблике — к чудесным Принцевым островам
На кораблике — к чудесным Принцевым островам
На кораблике — к чудесным Принцевым островам
На кораблике — к чудесным Принцевым островам
На кораблике — к чудесным Принцевым островам

Что вас ожидает

Трансфер из отелей и обратно. Ни о чем не беспокойтесь в этот день: автобус заберет вас у отеля и отвезет к причалу и после экскурсии доставит обратно.

Водная прогулка. Вы пересядете на корабль, который за 1 час доплывет к первому острову, а затем лодка поменьше перевезет вас ко второму острову и вернет обратно.

Остров Хейбелиада. В 19 веке богатые греки и евреи стали возводить здесь свои дома — у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по уютным улочкам и впечатлиться островной архитектурой. А еще вы сможете посетить местную достопримечательность — Свято-Троицкий монастырь, основанный в 9 веке.

Остров Бююкада. Это самый большой остров в архипелаге — еще одно популярное место у турецкой аристократии и не только. Здесь у вас будет перерыв на обед, а после вы самостоятельно исследуете территорию острова, полюбуетесь изящными виллами, искупаетесь и позагораете на пляже.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия носит развлекательный характер, гид дает только общую информацию об островах
  • Трансфер из отеля и обратно осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет

Что входит в стоимость, а что нет

  • Включено: трансфер из отеля и обратно, билет на паром, обед
  • Дополнительные расходы: напитки на корабле, входные билеты на пляжи и в музеи (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:30

Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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2 настоящих отзыва от туристов

O
1 окт 2021
В целом экскурсия соответствовала моим ожиданиям: хотелось посмотреть за один день 2 острова. Гид сообщила основные сведения о Стамбуле и островах. Пожелания: сэкономить время на собирании участников в местах их нахождения и назначить место встречи на одном из причалов. За счёт этого можно увеличить время нахождения на островах. Например, на Хейбелиаде были в его 45 минут.
Е
25 сен 2021
Сама Экскурсия вполне была ничего. Гид все очень интересно и доступно рассказывала. Но трансфер до корабликов был ужасный, нас 3 часа возили по Стамбулу забирая других пассажиров, которые мало того, что постоянно опаздывали, так ещё и ехали на совершенно другую экскурсию. Таким образом все утро мы провели в душном автобусе в ожидании ненужных нам людей, в то время, как остальные ждали так же долго нас на пароме. За это снимаю одну звезду.

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