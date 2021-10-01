ежедневно в 08:30

Трансфер из отелей и обратно. Ни о чем не беспокойтесь в этот день: автобус заберет вас у отеля и отвезет к причалу и после экскурсии доставит обратно.
Водная прогулка. Вы пересядете на корабль, который за 1 час доплывет к первому острову, а затем лодка поменьше перевезет вас ко второму острову и вернет обратно.
Остров Хейбелиада. В 19 веке богатые греки и евреи стали возводить здесь свои дома — у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по уютным улочкам и впечатлиться островной архитектурой. А еще вы сможете посетить местную достопримечательность — Свято-Троицкий монастырь, основанный в 9 веке.
Остров Бююкада. Это самый большой остров в архипелаге — еще одно популярное место у турецкой аристократии и не только. Здесь у вас будет перерыв на обед, а после вы самостоятельно исследуете территорию острова, полюбуетесь изящными виллами, искупаетесь и позагораете на пляже.