ежедневно в 08:30

Что вас ожидает

Трансфер из отелей и обратно. Ни о чем не беспокойтесь в этот день: автобус заберет вас у отеля и отвезет к причалу и после экскурсии доставит обратно.

Водная прогулка. Вы пересядете на корабль, который за 1 час доплывет к первому острову, а затем лодка поменьше перевезет вас ко второму острову и вернет обратно.

Остров Хейбелиада. В 19 веке богатые греки и евреи стали возводить здесь свои дома — у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по уютным улочкам и впечатлиться островной архитектурой. А еще вы сможете посетить местную достопримечательность — Свято-Троицкий монастырь, основанный в 9 веке.

Остров Бююкада. Это самый большой остров в архипелаге — еще одно популярное место у турецкой аристократии и не только. Здесь у вас будет перерыв на обед, а после вы самостоятельно исследуете территорию острова, полюбуетесь изящными виллами, искупаетесь и позагораете на пляже.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсия носит развлекательный характер, гид дает только общую информацию об островах

Трансфер из отеля и обратно осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет

Что входит в стоимость, а что нет