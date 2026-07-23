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и увез не туда таксист, в результате мы опоздали, и экскурсовод подождал нас. На этом плюсы заканчиваются. Мы ехали на рейсовом автобусе для местных жителей, цена проезда до Шиле – 230 лир. Всегда, во всех странах даже для мини групп предоставляют экскурсионный автобус. Поскольку автобус был рейсовый, мы ждали его по полчаса на остановке туда и обратно. Поездка заняла больше двух часов, потому что автобус останавливался на каждой остановке, вместо заявленных 1,5 часов. В результате мы прибыли в Стамбул к 19 вместо 17. Мы выехали в обратный путь поздно по вине экскурсовода, который совершенно не следил за временем. Экскурсовод Аружан и практиканта Сара оставляли нам свои вещи и уходили купаться на пляже Шиле. Когда мы сказали, что в скором времени хотим отправиться в обратный путь (было около 15), они пропали на час! Уверена, они провели время достаточно хорошо, но это была не работа экскурсоводов. Информация, которую рассказывала Аружан, пока мы сидели и ждали автобус до Шиле, была очевидной для каждого, кто приезжает в Стамбул (например, что город разделен на азиатскую и европейскую части проливом Босфор, спасибо, мы заметили). Больше ничего интересного она не рассказывала, а на обратном пути хотела отправить нас добираться самостоятельно. Мы возразили, потому что боялись, что этот едва едущий автобус сломается где-то по пути. В общем, и как экскурсовод, и как сопровождающий Аружан была совершенно несостоятельна.

Сам пляж песочный, не очень чистый, вода достаточно холодная даже к концу июля. Пляж был бы сносным, но организация этой «экскурсии» — это что-то за пределами моего понимания. Цена всей поездки – 460 лир (проезд на автобусе в два конца), а не то, сколько мы заплатили, – 52 евро за одного!