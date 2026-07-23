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Из Стамбула к пляжу в Шиле - и обратно (трансфер и сопровождение)

Добраться к Чёрному морю на автобусе с кондиционером и насладиться отдыхом
Мы встретим вас у метро и отправимся в небольшое путешествие.

В дороге с вами будет русскоязычный сопровождающий, который проводит вас к пляжу и организует возвращение в Стамбул. На побережье у вас будет свободное время и возможность насладиться видами и чистым морем.
4.3
4 отзыва
Из Стамбула к пляжу в Шиле - и обратно (трансфер и сопровождение)
Из Стамбула к пляжу в Шиле - и обратно (трансфер и сопровождение)
Из Стамбула к пляжу в Шиле - и обратно (трансфер и сопровождение)

Описание экскурсии

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Мы встретимся на остановке метро и сядем в комфортабельный автобус с кондиционером
  • Через 1,5 часа окажемся на побережье Чёрного моря, в Шиле
  • У вас будет 4–5 часов, чтобы искупаться, позагорать и отдохнуть
  • После отдыха на пляже вернёмся в Стамбул (к месту встречи у метро)

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги русскоязычного сопровождающего и транспорт до пляжа и обратно
  • Дополнительно оплачивается вход на пляж — 500 лир с чел.

ежедневно в 09:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции «Мармарай Ускюдар»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33781 туриста
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Н
Все было замечательно. нас встретила Шохина, во время поездки на пляж провела интересную экскурсию. Пляжи чистые, народу не много, воздух изумительный. Неплохо провели время.
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Е
Это была самая отвратительно организованная экскурсия в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Из плюсов: мы хотели приехать к месту встречи с экскурсоводом на такси, но нас обманул
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и увез не туда таксист, в результате мы опоздали, и экскурсовод подождал нас. На этом плюсы заканчиваются. Мы ехали на рейсовом автобусе для местных жителей, цена проезда до Шиле – 230 лир. Всегда, во всех странах даже для мини групп предоставляют экскурсионный автобус. Поскольку автобус был рейсовый, мы ждали его по полчаса на остановке туда и обратно. Поездка заняла больше двух часов, потому что автобус останавливался на каждой остановке, вместо заявленных 1,5 часов. В результате мы прибыли в Стамбул к 19 вместо 17. Мы выехали в обратный путь поздно по вине экскурсовода, который совершенно не следил за временем. Экскурсовод Аружан и практиканта Сара оставляли нам свои вещи и уходили купаться на пляже Шиле. Когда мы сказали, что в скором времени хотим отправиться в обратный путь (было около 15), они пропали на час! Уверена, они провели время достаточно хорошо, но это была не работа экскурсоводов. Информация, которую рассказывала Аружан, пока мы сидели и ждали автобус до Шиле, была очевидной для каждого, кто приезжает в Стамбул (например, что город разделен на азиатскую и европейскую части проливом Босфор, спасибо, мы заметили). Больше ничего интересного она не рассказывала, а на обратном пути хотела отправить нас добираться самостоятельно. Мы возразили, потому что боялись, что этот едва едущий автобус сломается где-то по пути. В общем, и как экскурсовод, и как сопровождающий Аружан была совершенно несостоятельна.
Сам пляж песочный, не очень чистый, вода достаточно холодная даже к концу июля. Пляж был бы сносным, но организация этой «экскурсии» — это что-то за пределами моего понимания. Цена всей поездки – 460 лир (проезд на автобусе в два конца), а не то, сколько мы заплатили, – 52 евро за одного!

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Р
Прекрасный пляж, замечательный сопровождающий! Спасибо за чудесный день)
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Tatjana
Отлично
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