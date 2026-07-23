Мы встретим вас у метро и отправимся в небольшое путешествие.
В дороге с вами будет русскоязычный сопровождающий, который проводит вас к пляжу и организует возвращение в Стамбул. На побережье у вас будет свободное время и возможность насладиться видами и чистым морем.
В дороге с вами будет русскоязычный сопровождающий, который проводит вас к пляжу и организует возвращение в Стамбул. На побережье у вас будет свободное время и возможность насладиться видами и чистым морем.
Описание экскурсии
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Мы встретимся на остановке метро и сядем в комфортабельный автобус с кондиционером
- Через 1,5 часа окажемся на побережье Чёрного моря, в Шиле
- У вас будет 4–5 часов, чтобы искупаться, позагорать и отдохнуть
- После отдыха на пляже вернёмся в Стамбул (к месту встречи у метро)
Организационные детали
- В стоимость входят услуги русскоязычного сопровождающего и транспорт до пляжа и обратно
- Дополнительно оплачивается вход на пляж — 500 лир с чел.
ежедневно в 09:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Мармарай Ускюдар»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33781 туриста
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все было замечательно. нас встретила Шохина, во время поездки на пляж провела интересную экскурсию. Пляжи чистые, народу не много, воздух изумительный. Неплохо провели время.
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Е
Это была самая отвратительно организованная экскурсия в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Из плюсов: мы хотели приехать к месту встречи с экскурсоводом на такси, но нас обманул
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Р
Прекрасный пляж, замечательный сопровождающий! Спасибо за чудесный день)
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Отлично
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