Владислав проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка по дивным местам

Принцевы острова очаруют вас живописными улочками и атмосферой спокойствия и умиротворения. Здесь запрещен транспорт с двигателем внутреннего сгорания — все передвигаются пешком, на конных экипажах или электрокарах. Вы попадете в идиллический мир с благоухающими цветами, густыми деревьями, старинными деревянными особняками, дружелюбными котами и улыбчивыми бабушками и дедушками.

История и «визитные карточки» островов

Вы посетите православный монастырь, Халкинскую богословскую школу и храм Святителя Николая. А также услышите самые интересные факты о Принцевых островах: кем и когда они были заселены, кто живет на них сейчас, какие источники дохода у местных и какое будущее предрекает островам правительство.