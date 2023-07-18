Владислав проводит ещё 5 экскурсий

Главным героем нашего мини-путешествия станет самый большой и живописный остров архипелага — Бююкада. Приготовьтесь попасть в идиллический мир с благоухающими цветами, густыми деревьями, старинными деревянными особняками, дружелюбными котами и улыбчивыми бабушками и дедушками. Здесь вы увидите и пляжи, и скалистые обрывы с чудесным панорамным видом на море. А еще здесь запрещен транспорт с двигателем внутреннего сгорания — все передвигаются пешком, на электрокарах или велосипедах.
История и «визитные карточки» островов
Мы посетим церковь Святого Георгия, увидим полуразушенный Греческий приют и резиденцию Льва Троцкого, пройдем мимо многочисленных особняков по уютным улочкам острова. Окажемся на самой высокой точке Бююкады — и все это запечатлеем на фото. Вы также услышите самые интересные факты о Принцевых островах: кто и когда их заселил, кто живет на них сейчас, каков уклад жизни местных и какое будущее предрекает островам правительство.
Организационные детали
Билет на паром до островов и обратно оплачивается дополнительно (от 90 до 110 лир за человека за билет в одном направлении — в зависимости от выбранной пристани)
Когда будут фотографии: в течение 10 дней гид отправит вам 50-80 снимков после цветокоррекции в Lightroom ссылкой на архив в яндекс или гугл диске или в Telegram
Съёмка проводится профессиональным фотографом в лице гида на мобильное устройство iPhone 15 Pro max, или альтернативную, не уступающую по детализации и качеству цифровой камере. Выбор техники остаётся за фотографом
С вами буду я или другой член моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дина
Фотопрогулкой очень довольна, очень насыщенный маршрут вышел, удалось и на воде на пароме насладиться видами Стамбула и Принцевых островов, а так же прогуляться по интересным улицам одного из острова - читать дальшеуменьшить
Адалар(самый большой в архипелаге), поднялись на самую высокую точку острова с невероятным видом, на многих красивых точках острова делали фото, Владислав рассказал интересные факты о Стамбуле и Принцевых островах Остались очень довольны!
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Арпине
Очень классно прогулялись, Влад интересный и разносторонний гид. Остров красивый, но ходить придется много, нужно быть готовым. Гуляли по острову и Влад рассказывал интересные факты, показывал необычные сооружения с историей. Пообедали с красивым видом, а закат встретили в живописной точке на возвышенности. Мы в восторге.
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Ирина
Влад, СПАСИБО! Отличный день! Ты большой профессионал, открытый человек и очень интересный собеседник. Мы за прогулку получили много положительных эмоций. Очень интересный маршрут, красивейшие виды. Рекомендуем 100%
+2
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K
Karolina
Супер прогулка! Было круто и Интересно. . много классных фото. . гид очень душевный и все подробно рассказывает и помогает. . очень советую. . мы остались довольны 🎉🎉🎉😍😍😍
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Е
Екатерина
Очень понравилась прогулка и необычные места, фотографии получились живыми и разноплановыми ❤️🔥✨
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Ольга
Два в одном, и экскурсия и фотосессия, что может быть лучше 👍
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