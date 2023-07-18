Владислав проводит ещё 5 экскурсий

Час на пароме отделяет вас от уникального приключения на Принцевых островах, где каждый уголок хранит свою историю.Представьте себя в мире без автомобилей, где главные способы передвижения - это пешком, на

велосипеде или электрокаре. Вас ждут великолепные пейзажи, дружелюбные местные жители и возможность узнать много нового о культуре и истории этих мест. Ваш личный гид не только расскажет интересные истории, но и поможет запечатлеть самые яркие моменты на фото, которые станут прекрасным напоминанием об этом путешествии

Описание фото-прогулки

Прогулка по островному Стамбулу

Главным героем нашего мини-путешествия станет самый большой и живописный остров архипелага — Бююкада. Приготовьтесь попасть в идиллический мир с благоухающими цветами, густыми деревьями, старинными деревянными особняками, дружелюбными котами и улыбчивыми бабушками и дедушками. Здесь вы увидите и пляжи, и скалистые обрывы с чудесным панорамным видом на море. А еще здесь запрещен транспорт с двигателем внутреннего сгорания — все передвигаются пешком, на электрокарах или велосипедах.

История и «визитные карточки» островов

Мы посетим церковь Святого Георгия, увидим полуразушенный Греческий приют и резиденцию Льва Троцкого, пройдем мимо многочисленных особняков по уютным улочкам острова. Окажемся на самой высокой точке Бююкады — и все это запечатлеем на фото. Вы также услышите самые интересные факты о Принцевых островах: кто и когда их заселил, кто живет на них сейчас, каков уклад жизни местных и какое будущее предрекает островам правительство.

Организационные детали