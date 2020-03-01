Владислав проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка по дивным местам Принцевы острова очаруют вас живописными улочками и атмосферой спокойствия и умиротворения. Здесь запрещен транспорт с двигателем внутреннего сгорания — все передвигаются пешком, на конных экипажах или электрокарах. Вы попадете в идиллический мир с благоухающими цветами, густыми деревьями, старинными деревянными особняками, дружелюбными котами и улыбчивыми бабушками и дедушками.
История и «визитные карточки» островов Вы посетите православный монастырь, Халкинскую богословскую школу и храм Святителя Николая. А также услышите самые интересные факты о Принцевых островах: кем и когда они были заселены, кто живет на них сейчас, какие источники дохода у местных и какое будущее предрекает островам правительство.
Организационные детали
Паром до островов и обратно включен в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на пристани Эминеню или Кадыкёй.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
Увидеть главные достопримечательности города и получить профессиональные снимки на память
Я покажу «визитные карточки» Стамбула: Голубую мечеть, собор Святой Софии, Галатскую башню и площадь Таксим. Расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с загадочным миром Востока!
Исследовать старинный Султанахмет и запечатлеть себя на фоне культовых достопримечательностей
Вы проездом в Стамбуле и хотите оставить о приключении яркие воспоминания? Я помогу погрузиться в колорит турецкой столицы и организую атмосферную фотосессию, которая будет звать вас вернуться в восточную сказку. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете много интересного о жизни города.
Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках
Многие знают про европейскую сторону, где собраны легендарные дворцы и мечети. Но что вы слышали об азиатской? Я уверен, она вас нешуточно удивит: от богатых купцов здесь остались пышные дома, а в наше время жители застроили районы колоритными хипстерскими кафе. Пока вы будете открывать атмосферные уголки азиатской части, я буду ловить ваши эмоции и восторг объективом фотоаппарата!
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Восточный город накладывает свои чары на всякого в него въезжающего. А если вы навещаете Стамбул вместе с близким человеком — держитесь, ведь любовь удваивает яркие впечатления. Это сплетение ваших эмоций друг к другу и к городу я хочу запечатлеть на душевной фото-прогулке: вы выберете маршрут, и мы отправимся по пёстрым улицам сохранять ваши чувства на фотоплёнке.
Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Рестораны традиционной кухни и кафе с турецким кофе, магазины, памятники архитектуры, лицеи, консульства — вы познакомитесь с суматошной улицей Истикляль. Сфотографируете средневековую Галатскую башню и насладитесь видом с парома. А в пестром районе Балат увидите другой — тихий Стамбул. И все это под аккомпанемент рассказов о прошлом города и его современной жизни.
Погрузиться в горячие минеральные источники и Султанские ванны среди природы горного ущелья
Горячие минеральные источники курорта Ялова еще со времен Османской империи привлекали путешественников со всего мира. Вы проведете день вдали от шумного Стамбула, искупаетесь в открытых бассейнах, посетите Султанские ванны и традиционный хамам, а после прогуляетесь по живописному дендрологическому парку с редкими видами растений. Приготовьтесь насладиться первозданной турецкой природой, горным воздухом и целебными термальными водами, которые ценили даже султаны!
Отдохнуть у термальных источников и прогуляться по роскошному парку
В горном ущелье близ города Ялова притаился термальный курорт, где любили бывать греческие императоры. Вы оцените целительные воды источников, пройдетесь по парку, в котором собраны тысячи уникальных растений и цветов, и вдоволь надышитесь чистейшим воздухом.
Открыть для себя Бююкада — самый многогранный уголок архипелага
Слушать рассказ аборигена об истории и байках острова — прекрасная возможность окунуться в особенную жизнь Бююкада. Я знаю здесь каждый уголок, привычки местных и всё о прошлом и настоящем Принцевых островов. Встретив путешественников из Стамбула, я буду провожать обратно людей, влюбленных в Бююкада. Помимо увлекательных прогулок я также провожу профессиональные фотосессии, после которых у вас останутся фотографии и приятные воспоминание о счастливых днях, проведённых в Стамбуле.
Отправиться на один из Принцевых островов из Стамбула и насладиться лакомствами и прогулкой
Пикник с вином и сыром под тенью вековых сосен на кусочке суши, окруженной Мраморным морем, — разве это не идеальный отдых? Я предлагаю воплотить эту картинку в жизнь на острове Хейбелиада. Вы попробуете вкуснейшие угощения, узнаете о местной гастрономии и полюбуетесь видами средневекового острова.
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным — знакомство с городом и пляжный отдых
Однодневное путешествие на пляжи Черного моря, где любили отдыхать, загорать и лечиться в разогретых песках сами византийские императоры. Нам предстоит поездка на автомобиле типа кроссовер-гранд вояжер или ситроен, в которых предусмотрено кроме нас с водителем места для пяти пассажиров.