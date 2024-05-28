1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
«Здесь вы увидите и пляжи, и скалистые обрывы с чудесным панорамным видом на море»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
«Такие флаги достаются только самым чистым в экологическом смысле пляжам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
«Летом по желанию можно искупаться в море на пляжах Кильоса»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
€313 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: напитки на корабле, входные билеты на пляжи и в музеи (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€29 за человека
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за человека
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
«Всего час в пути — и вы сможете окунуться в чистейшие воды пляжа Бейкоз»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€90 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150€105 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 мая 2024Все очень понравилось 🔥
- ААлександр16 мая 2024Мы провели с Владом прекрасный день на Принцевых островах. Влад очень интересный и знающий человек. Показал нам невероятные места. Ждем фотографии, чтобы насладиться этой прогулкой еще раз:)
- ННаталья12 мая 202422 апреля у нас прошла фотопрогулка с Владиславом,отзыв решила не писать пока не получу фото, чтобы быть объективной. Сегодня получила
- ААнастасия28 апреля 2024Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но и максимально погруженный в историю
- ЗЗаира15 января 2024Очень понравилось
- OOlga14 июня 2023Пляжный отдых в SILE BEACHПляж чистый, симпатичный, все удобно сделано. Из минусов - то ли сезон такой (начало июня), но вода до буйков была чуть выше колена)
- ВВага19 августа 2022Пляжный отдых в SILE BEACHПляж Марина Бич хороший - песчаный. Постепенный вход в море - поплавать нужно пройти немного. Мелководье ограничено буйками. У берега- узкая полоса водорослей. Обслуживающий персонал чистит и пляж, и берег регулярно.
- ЕЕвгений4 октября 2021Все понравилось
- ААббасова29 августа 2021Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отелеЭкскурсия -супер! Все прошло замечательно. Советую посетить эту экскурсию не раздумывая.
- ЮЮрий4 августа 2021Понравилось в целом, Жанна интересный и доброжелательный гид. Сама поездка на черное море (особенно Азиатская часть Стамбула) интереснее чем само
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Пляжи»
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