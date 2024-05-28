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города, в котором живёт много лет. После её рассказов смотришь на Стамбул другими глазами. Он раскрывается, как нежный бутон розы, но с шипами, показывая все грани непростой истории этого огромного мегаполиса с многовековой историей! Так показать город может только человек, влюблённый в него! Невероятный пласт интересной информации, поданной со вкусом. Жанна помогала и советами с нашим отдыхом без неё. Выслала нам информацию, не касающуюся маршрута и помогла определиться со многими вопросами по поводу нашего дальнейшего пребывания в городе. Комфортная машина, остановки для фото, прекрасный ресторан, где мы отлично пообедали и продолжили путь. вместо 6 часов наша поездка по азиатской части города заняла 10 (!) часов и 230 км. Мы побывали в невероятно красивых местах, куда не каждый турист доберётся самостоятельно. Посетили мечеть с красивой историей и побывали в ней одни, нам разрешили заглянуть во все её уголки! Скалы и бонусные места,"Рука Бога"! Полный восторг! Рекомендуем всем, кто ищет ярких впечатлений, а не только банальных туристических достопримечательностей для галочки. С нами была дочка 7 лет, и ни разу нам не просили поторопиться, когда она кормила чаек или бегала по локация. Максимально комфортное общение. Отдельное спасибо водителю. Он тоже был профессионал и весьма доброжелателен. Спасибо за этот великолепный день!