Пляжи Стамбула

Найдено 7 экскурсий в категории «Пляжи» в Стамбуле, цены от €29, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
«Здесь вы увидите и пляжи, и скалистые обрывы с чудесным панорамным видом на море»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
«Такие флаги достаются только самым чистым в экологическом смысле пляжам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
«Летом по желанию можно искупаться в море на пляжах Кильоса»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
313 за всё до 4 чел.
На кораблике - к чудесным Принцевым островам
Групповая
8 часов
39 отзывов
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: напитки на корабле, входные билеты на пляжи и в музеи (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
29 за человека
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за человека
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
«Всего час в пути — и вы сможете окунуться в чистейшие воды пляжа Бейкоз»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
90 за человека
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150105 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Все очень понравилось 🔥
  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Мы провели с Владом прекрасный день на Принцевых островах. Влад очень интересный и знающий человек. Показал нам невероятные места. Ждем фотографии, чтобы насладиться этой прогулкой еще раз:)
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    22 апреля у нас прошла фотопрогулка с Владиславом,отзыв решила не писать пока не получу фото, чтобы быть объективной. Сегодня получила
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    фотографии. Сама экскурсия и фото очень понравились. Если хотите насладится не только шикарными видами,но и получить фото на память об этом дне,от души рекомендую!

  • А
    Анастасия
    28 апреля 2024
    Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
    Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но и максимально погруженный в историю
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    города, в котором живёт много лет. После её рассказов смотришь на Стамбул другими глазами. Он раскрывается, как нежный бутон розы, но с шипами, показывая все грани непростой истории этого огромного мегаполиса с многовековой историей! Так показать город может только человек, влюблённый в него! Невероятный пласт интересной информации, поданной со вкусом. Жанна помогала и советами с нашим отдыхом без неё. Выслала нам информацию, не касающуюся маршрута и помогла определиться со многими вопросами по поводу нашего дальнейшего пребывания в городе. Комфортная машина, остановки для фото, прекрасный ресторан, где мы отлично пообедали и продолжили путь. вместо 6 часов наша поездка по азиатской части города заняла 10 (!) часов и 230 км. Мы побывали в невероятно красивых местах, куда не каждый турист доберётся самостоятельно. Посетили мечеть с красивой историей и побывали в ней одни, нам разрешили заглянуть во все её уголки! Скалы и бонусные места,"Рука Бога"! Полный восторг! Рекомендуем всем, кто ищет ярких впечатлений, а не только банальных туристических достопримечательностей для галочки. С нами была дочка 7 лет, и ни разу нам не просили поторопиться, когда она кормила чаек или бегала по локация. Максимально комфортное общение. Отдельное спасибо водителю. Он тоже был профессионал и весьма доброжелателен. Спасибо за этот великолепный день!

    Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но иОдна из лучших экскурсий в моей жизни! Жанна не только чуткий и внимательный человек, но и
  • З
    Заира
    15 января 2024
    На кораблике - к чудесным Принцевым островам
    Очень понравилось
  • O
    Olga
    14 июня 2023
    Пляжный отдых в SILE BEACH
    Пляж чистый, симпатичный, все удобно сделано. Из минусов - то ли сезон такой (начало июня), но вода до буйков была чуть выше колена)
  • В
    Вага
    19 августа 2022
    Пляжный отдых в SILE BEACH
    Пляж Марина Бич хороший - песчаный. Постепенный вход в море - поплавать нужно пройти немного. Мелководье ограничено буйками. У берега- узкая полоса водорослей. Обслуживающий персонал чистит и пляж, и берег регулярно.
  • Е
    Евгений
    4 октября 2021
    Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
    Все понравилось
  • А
    Аббасова
    29 августа 2021
    Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
    Экскурсия -супер! Все прошло замечательно. Советую посетить эту экскурсию не раздумывая.
  • Ю
    Юрий
    4 августа 2021
    Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
    Понравилось в целом, Жанна интересный и доброжелательный гид. Сама поездка на черное море (особенно Азиатская часть Стамбула) интереснее чем само
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    море, так как были сильные волны да и мы не особые любители моря. Городишко Шиле ни чем не примечателен ради него ехать не стоит.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Пляжи»

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  1. Фотопрогулка по Принцевым островам
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  3. Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
  4. На кораблике - к чудесным Принцевым островам
  5. Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Пляжи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 29 до 313 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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