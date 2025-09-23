читать дальше

в море, но благодаря Дине мы смогли не только искупаться в невероятно красивых бухтах у Принцевых островов, но и получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Даже уже по окончании поездки мы большой радостью вспоминаем этот ставший особенным для нас день. Дина учла наши пожелания и предложила два варианта маршрута морской прогулки. Мы смогли поуправлять яхтой, насладились прекрасными видами на Стамбул и Принцевы острова. Все это время Дина рассказывала нам интересные истории из истории и современной жизни Стамбула, сделала для нас фотографии. Вся прогулка по морю прошла в максимально дружеской и легкой атмосфере и подарила нам массу положительных эмоций.