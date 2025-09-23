Мои заказы

По Мраморному морю - под парусом

Разбавить стамбульский отдых новыми видами и ощущениями
Путешествие на парусной яхте по Мраморному морю — для тех, кто любит море, движение и приключения.

Вы заглянете в бухты Принцевых островов, по желанию искупаетесь и, если захотите, попробуете себя в роли капитана.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Предварительная подготовка не нужна, но любовь к морю обязательна! С капитаном вы отправитесь в путешествие — узнаете об устройстве парусной яхты и при желании попробуете управлять ею. Можно просто загорать, купаться в открытом море и любоваться видами, наслаждаться ветром и отдыхать в своём ритме.

Организационные детали

  • Выходим в море на комфортабельной парусной яхте
  • С вами будет опытный капитан
  • С собой возьмите принадлежности для купания, ветровку и нескользящую обувь со светлой подошвой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У марины Каламыш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 147 туристов
Как страстный житель Стамбула я глубоко понимаю и ценю богатую культуру и историю этого невероятного города. Я познакомлю вас с достопримечательностями, которые обязательно нужно увидеть, a также с некоторыми менее
читать дальше

известными жемчужинами, которые действительно символизируют очарование Стамбула. Я общительная и веселая, в совершенстве владею турецким и английским, интересуюсь историей и архитектурой, увлекаюсь музыкой, йогой, парусным спортом, прогулками в лесу и ездой на велосипеде.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Дарья
Дарья
23 сен 2025
Прогулка на яхте по Мраморному морю стала самым незабываемым и впечатляющим событием за время нашей с подругой поездки в Стамбул. Во время планирования поездки мы переживали, что не сможем искупаться
читать дальше

в море, но благодаря Дине мы смогли не только искупаться в невероятно красивых бухтах у Принцевых островов, но и получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Даже уже по окончании поездки мы большой радостью вспоминаем этот ставший особенным для нас день. Дина учла наши пожелания и предложила два варианта маршрута морской прогулки. Мы смогли поуправлять яхтой, насладились прекрасными видами на Стамбул и Принцевы острова. Все это время Дина рассказывала нам интересные истории из истории и современной жизни Стамбула, сделала для нас фотографии. Вся прогулка по морю прошла в максимально дружеской и легкой атмосфере и подарила нам массу положительных эмоций.

Входит в следующие категории Стамбула

