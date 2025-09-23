Путешествие на парусной яхте по Мраморному морю — для тех, кто любит море, движение и приключения.
Вы заглянете в бухты Принцевых островов, по желанию искупаетесь и, если захотите, попробуете себя в роли капитана.
Описание водной прогулки
Предварительная подготовка не нужна, но любовь к морю обязательна! С капитаном вы отправитесь в путешествие — узнаете об устройстве парусной яхты и при желании попробуете управлять ею. Можно просто загорать, купаться в открытом море и любоваться видами, наслаждаться ветром и отдыхать в своём ритме.
Организационные детали
- Выходим в море на комфортабельной парусной яхте
- С вами будет опытный капитан
- С собой возьмите принадлежности для купания, ветровку и нескользящую обувь со светлой подошвой
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У марины Каламыш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 147 туристов
Как страстный житель Стамбула я глубоко понимаю и ценю богатую культуру и историю этого невероятного города. Я познакомлю вас с достопримечательностями, которые обязательно нужно увидеть, a также с некоторыми менее
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
23 сен 2025
Прогулка на яхте по Мраморному морю стала самым незабываемым и впечатляющим событием за время нашей с подругой поездки в Стамбул. Во время планирования поездки мы переживали, что не сможем искупаться
