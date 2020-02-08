28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях

Жанна
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Жанна – ваш гид
Это автомобильная экскурсия, без которой практически невозможно составить сколько-нибудь объективное представление о таком невероятном городе, как Стамбул.

Мы проедем около 230 км, но вы совершенно не заметите расстояний, ваше внимание займут история, тайны, атмосфера и красота Города с большой буквы.
313 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.93
Стамбульский калейдоскоп
Стамбульский калейдоскоп

Что вас ожидает

  • Экскурсия начнется в замке Едыкуле с золотыми воротами города и потрясающей историей. Мы проедем вдоль старых стен Феодосия с заездом в две действующие церкви Богородицы Балыклы и Влахернскую, которые считались основными защитницами Константинополя. По желанию их можно заменить на церковь желаний по вторникам и четвергам, церковь Георгия при патриархате или мечеть Сулеймание.
  • Мы посмотрим весь таинственный полуостров, закрытый неприступными когда-то стенами, прозванный русскими Царь-Град. Полюбуемся красотами Золотого Рога и Босфора. Наши предки утверждали, что по красоте это место сравнимо с входом в рай.
  • В районе Улус вас ждет смотровая площадка парка с великолепным видом на Босфор и азиатский берег, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе с морским ветром вприкуску.
  • Мы обязательно спустимся на побережье и проедем вдоль Босфора, чтобы полюбоваться прекрасными, очень разными местечками, наполненными поэзией и историей. Обязательным пунктом экскурсии будет Румели хисары — крепость, построенная султаном Мехметом вторым для завоевания Константинополя.
  • В Азию переправимся через Босфор по мосту, названному в честь того же завоевателя города, получившего в день взятия города прозвище Фатих — захватчик. А первым объектом на противоположном берегу будет крепость, построенная его дедом Беязидом Молниеносным, Анадолу хисары.
  • Зайдем в один из императорских охотничьих домиков — Кучуксу касры. В завершение прекрасного дня поднимемся на холм Бююкчамлыджа, расположенный на высоте 262 метра над уровнем моря.

Организационные детали

Мы вернемся в Европу на пароме, так что, помимо билетов в музеи (около 20 лир), стоит предусмотреть расход на несколько стоянок, переправу и обед где-нибудь на берегу Босфора — примерно 45-50 лир, не считая обеда.

Стамбульский калейдоскоп
Стамбульский калейдоскоп
Стамбульский калейдоскоп
Стамбульский калейдоскоп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Живу в Стамбуле почти 20 лет, журналист, знаю Стамбул и его окрестности, помогу найти Константинополь, очень люблю историю Османской империи.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Хотим выразить огромную благодарность Жанне и ее мужу за прекрасное знакомство со Стамбулом!!! Все очень интересно, увлекательно и мы получили массу впечатлений. Несмотря на непогоду, все было комфортно и отлично организованно!!!
2 января 2020
Экскурсия с Жанной - великолепно проведенное время. Эти места Вы сами не найдете!
4 декабря 2019
Спасибо, очень хорошая экскурсия! Не пожалели , что выбрали и Жанну! Увидели много, а главное- те места, которые ни за что не нашли бы сами. Немаловажный плюс, что экскурсия на автомобиле, что оказалось удобным для моего папы
29 ноября 2019
Замечательная экскурсия! С огромным удовольствием в следующих поездках в Стамбул буду и слушать, и смотреть все, что предложит Жанна -удивительный человек и интереснейший гид по Стамбулу!
9 ноября 2019
Экскурсия была очень познавательной и увлекательной! За 8 часов успели посмотреть очень многое, но так как были на автомобиле, совсем не устали! Жанна - профессиональный гид, обладающая грамотной русской речью и огромным багажом знаний! Ее можно слушать часами и все будет интересно! 🤗 Также хочется отметить ее супруга, который возил нас с комфортом и был очень вежлив и услужлив! Экскурсия абсолютно стоит своих денег, всем рекомендую!
4 ноября 2019
Очень профессионально и не банально. Вы всегда можете изменить программу под свои предпочтения, но я советую полностью довериться Жане. Поверьте, она знает Стамбул значительно лучше Вас и постарается его открыть с множества, порой очень неожиданных сторон.
10 сентября 2019
Жанна - невероятный экскурсовод. Очень грамотно и интересно рассказывает. Думали, что этой экскурсии будет достаточно, чтобы посмотреть весь Стамбул и изучить его, но...Жанна так нас в него влюбила, что приедем еще обязательно! Очень глубокие познания у экскурсовода, интересно порой даже и подискутировать. Спасибо!
16 июня 2019
Жанна - профессионал своего дела. Отдельное спасибо ее супругу - водителю Эрденчу! Остались только приятные впечатления, увезли с собой огромный багаж новых знаний. Спасибо!
4 июня 2019
Отличный выбор для подготовленных путешественников. Информации много, маршрут насыщенный, программа интереснейшая. Огромное спасибо. Жанна и ее супруг - милейшие гостеприимные люди, удивительные и волшебные. Здоровья и любознательных туристов им!!!
7 мая 2019
Сложно уложить знания Жанны о Стамбуле в оценку «отлично»! Это грандиозный и неиссякаемый фонтан исторических фактов, а также сведений о сегодняшней жизни этого многогранного и прекрасного города! И название экскурсами как нельзя лучше отражает ее содержание. Эта экскурсия не относится к числу стандартных, но она обязательно должна быть в плане у каждого, посещающего Стамбул, поскольку Жанна познакомит вас с теми местами, про которые в классическом путешествии вы не узнаете. Прекрасные виды с различных ракурсов подарят вам массу чудесных впечатлений, а Жанна заразит вас своей любовью к этому городу! Экскурсия очень понравилась!
Ещё 18 отзывов

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