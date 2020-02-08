28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сложно уложить знания Жанны о Стамбуле в оценку «отлично»! Это грандиозный и неиссякаемый фонтан исторических фактов, а также сведений о сегодняшней жизни этого многогранного и прекрасного города! И название экскурсами как нельзя лучше отражает ее содержание. Эта экскурсия не относится к числу стандартных, но она обязательно должна быть в плане у каждого, посещающего Стамбул, поскольку Жанна познакомит вас с теми местами, про которые в классическом путешествии вы не узнаете. Прекрасные виды с различных ракурсов подарят вам массу чудесных впечатлений, а Жанна заразит вас своей любовью к этому городу! Экскурсия очень понравилась!