28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия начнется в замке Едыкуле с золотыми воротами города и потрясающей историей. Мы проедем вдоль старых стен Феодосия с заездом в две действующие церкви Богородицы Балыклы и Влахернскую, которые считались основными защитницами Константинополя. По желанию их можно заменить на церковь желаний по вторникам и четвергам, церковь Георгия при патриархате или мечеть Сулеймание.
Мы посмотрим весь таинственный полуостров, закрытый неприступными когда-то стенами, прозванный русскими Царь-Град. Полюбуемся красотами Золотого Рога и Босфора. Наши предки утверждали, что по красоте это место сравнимо с входом в рай.
В районе Улус вас ждет смотровая площадка парка с великолепным видом на Босфор и азиатский берег, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе с морским ветром вприкуску.
Мы обязательно спустимся на побережье и проедем вдоль Босфора, чтобы полюбоваться прекрасными, очень разными местечками, наполненными поэзией и историей. Обязательным пунктом экскурсии будет Румели хисары — крепость, построенная султаном Мехметом вторым для завоевания Константинополя.
В Азию переправимся через Босфор по мосту, названному в честь того же завоевателя города, получившего в день взятия города прозвище Фатих — захватчик. А первым объектом на противоположном берегу будет крепость, построенная его дедом Беязидом Молниеносным, Анадолу хисары.
Зайдем в один из императорских охотничьих домиков — Кучуксу касры. В завершение прекрасного дня поднимемся на холм Бююкчамлыджа, расположенный на высоте 262 метра над уровнем моря.
Организационные детали
Мы вернемся в Европу на пароме, так что, помимо билетов в музеи (около 20 лир), стоит предусмотреть расход на несколько стоянок, переправу и обед где-нибудь на берегу Босфора — примерно 45-50 лир, не считая обеда.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Хотим выразить огромную благодарность Жанне и ее мужу за прекрасное знакомство со Стамбулом!!! Все очень интересно, увлекательно и мы получили массу впечатлений. Несмотря на непогоду, все было комфортно и отлично организованно!!!
Владимир
2 января 2020
Экскурсия с Жанной - великолепно проведенное время. Эти места Вы сами не найдете!
Ольга
4 декабря 2019
Спасибо, очень хорошая экскурсия! Не пожалели , что выбрали и Жанну! Увидели много, а главное- те места, которые ни за что не нашли бы сами. Немаловажный плюс, что экскурсия на автомобиле, что оказалось удобным для моего папы
Елена
29 ноября 2019
Замечательная экскурсия! С огромным удовольствием в следующих поездках в Стамбул буду и слушать, и смотреть все, что предложит Жанна -удивительный человек и интереснейший гид по Стамбулу!
Юлия
9 ноября 2019
Экскурсия была очень познавательной и увлекательной! За 8 часов успели посмотреть очень многое, но так как были на автомобиле, совсем не устали! Жанна - профессиональный гид, обладающая грамотной русской речью и огромным багажом знаний! Ее можно слушать часами и все будет интересно! 🤗 Также хочется отметить ее супруга, который возил нас с комфортом и был очень вежлив и услужлив! Экскурсия абсолютно стоит своих денег, всем рекомендую!
Roman
4 ноября 2019
Очень профессионально и не банально. Вы всегда можете изменить программу под свои предпочтения, но я советую полностью довериться Жане. Поверьте, она знает Стамбул значительно лучше Вас и постарается его открыть с множества, порой очень неожиданных сторон.
Ольга
10 сентября 2019
Жанна - невероятный экскурсовод. Очень грамотно и интересно рассказывает. Думали, что этой экскурсии будет достаточно, чтобы посмотреть весь Стамбул и изучить его, но...Жанна так нас в него влюбила, что приедем еще обязательно! Очень глубокие познания у экскурсовода, интересно порой даже и подискутировать. Спасибо!
Наталья
16 июня 2019
Жанна - профессионал своего дела. Отдельное спасибо ее супругу - водителю Эрденчу! Остались только приятные впечатления, увезли с собой огромный багаж новых знаний. Спасибо!
Елена
4 июня 2019
Отличный выбор для подготовленных путешественников. Информации много, маршрут насыщенный, программа интереснейшая. Огромное спасибо. Жанна и ее супруг - милейшие гостеприимные люди, удивительные и волшебные. Здоровья и любознательных туристов им!!!
Дина
7 мая 2019
Сложно уложить знания Жанны о Стамбуле в оценку «отлично»! Это грандиозный и неиссякаемый фонтан исторических фактов, а также сведений о сегодняшней жизни этого многогранного и прекрасного города! И название экскурсами как нельзя лучше отражает ее содержание. Эта экскурсия не относится к числу стандартных, но она обязательно должна быть в плане у каждого, посещающего Стамбул, поскольку Жанна познакомит вас с теми местами, про которые в классическом путешествии вы не узнаете. Прекрасные виды с различных ракурсов подарят вам массу чудесных впечатлений, а Жанна заразит вас своей любовью к этому городу! Экскурсия очень понравилась!
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.