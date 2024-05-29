Речные прогулки в Стамбуле

Найдено 26 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
4539 за человека
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
5438 за человека
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
На яхте по волнам Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
260 отзывов
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
350 за всё до 12 чел.
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
70 за всё до 7 чел.
Яхта, парус, Босфор
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
600 за всё до 12 чел.
Сокровища Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
265 за всё до 3 чел.
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
38 за человека
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5136 за человека
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
598270 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
38 за человека
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
33 за человека
На частной яхте - к Принцевым островам
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 250 за всё до 7 чел.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Босфорские воды: история и легенды
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Босфорские воды: история и легенды
Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
220 за всё до 5 чел.
Стамбул: два континента за 1 день
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Стамбул: исследуйте два континента за день
Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
224180 за всё до 4 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
193 за всё до 3 чел.
По Босфору - на собственной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
360 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
На яхте по Босфору
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
326 отзывов
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле
Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
1512 за человека
На кораблике - к чудесным Принцевым островам
Групповая
8 часов
39 отзывов
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
29 за человека
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
    Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
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    для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺

  • I
    Iana
    28 мая 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
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    русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
  • D
    Diana
    8 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Все отлично!
  • E
    Elvira
    28 апреля 2024
    Стамбул: два континента за 1 день
    Гид Сефа Серкан - лучший в своем деле!! 🔥 Нам понравилось абсолютно все: и маршрут, и то как он преподносил
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    нам информацию,с юмором, с положительными эмоциями, с радостью, и то, как заменил нам фотографа, знает где и как получается красивые фото 👍🏻рекомендую всем этого гида, без сомнения!! 🙌🏻Я была с детьми - подростками, которые с удовольствием его слушали 👏🏻 не смотря на усталость. Мы узнали много нового и интересного и благодаря Сефе Стамбул нам открылся в наилучшем своем виде)) спасибо большое ему еще раз

  • К
    Константин
    22 апреля 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Хорошая прогулка на караблике. Очень большое количество туристов на корабле, но в целом жить можно. Остановки долгие, на азиатской части делать толком нечего. За такую цену норм
  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
    Огромная благодарность Айдыну, нашему гиду! Экскурсия прекрасная, подача информации живая и интересная, любимый дворец Долмабахче посещаю второй раз, но индивидуальная
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    эускурция раскрыла мне все грани этого удивительного места! Мы были с подругой, её дочерью и моей мамой! Компания разных возрастов и предпочтений, но все остались довольны! Кроме того, Айдын просто мастерски и профессионально фотографировал нас, фото просто супер! Мы ему благодарны очень, фото прикладываю 🌺🙏

    Огромная благодарность Айдыну, нашему гиду! Экскурсия прекрасная, подача информации живая и интересная, любимый дворец Долмабахче посещаюОгромная благодарность Айдыну, нашему гиду! Экскурсия прекрасная, подача информации живая и интересная, любимый дворец Долмабахче посещаюОгромная благодарность Айдыну, нашему гиду! Экскурсия прекрасная, подача информации живая и интересная, любимый дворец Долмабахче посещаюОгромная благодарность Айдыну, нашему гиду! Экскурсия прекрасная, подача информации живая и интересная, любимый дворец Долмабахче посещаюОгромная благодарность Айдыну, нашему гиду! Экскурсия прекрасная, подача информации живая и интересная, любимый дворец Долмабахче посещаю
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2024
    Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
    Все отлично согласовали, внесли необходимые изменения. Фотограф Катя была очень дружелюбна и профессилнальна. Мы заказывали поездку для компании друзей по случаю юбилея. Праздник удался. Большое спасибо организатору и фотографу.
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    По Босфору - на собственной яхте
    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность команде! Заказывали обед, блюда
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    на выбор, доставка из ресторана под Галатским мостом прямо на палубу во время короткой остановки. Прекрасный маршрут, все в оговоренное время, удобная оплата переводом в рублях, все закрывающие документы для отчетности юрлицу предоставлены. Наши рекомендации и наилучшие пожелания организаторам!

    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
  2. Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
  3. Стамбул великолепный, атмосферный и живой
  4. На яхте по волнам Босфора
  5. Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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