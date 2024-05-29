🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

На яхте по Босфору 30% скидка Круиз 3.5 часа 359 отзывов Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 20:30 54 € 38 за человека

20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч... 241 € 193 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 260 отзывов На яхте по волнам Босфора Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула Начало: В районе Эминеню € 350 за всё до 12 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара Начало: В районе старого города € 70 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Яхта, парус, Босфор Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула Начало: Набережная Галатапорт € 600 за всё до 12 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест € 265 за всё до 3 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Колоритный Кадыкей и легенды Босфора Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü € 135 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Аудиогид 2 часа 5 отзывов На яхте - по Босфору: групповая прогулка Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды Начало: В порту Каракёй Расписание: ежедневно в 19:00 € 38 за человека

На яхте по Босфору 29% скидка Круиз 3.5 часа 161 отзыв По вечернему Босфору на круизном лайнере Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 19:30 51 € 36 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 55% скидка Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом 598 € 270 за всё до 8 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Прогулка на яхте по Босфору с фотографом Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции Начало: В районе Фатих € 400 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов Начало: У Музея Долмабахче € 200 за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 5 отзывов Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню Расписание: ежедневно в 10:00 € 33 за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 7 часов 8 отзывов На частной яхте - к Принцевым островам С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность € 2 250 за всё до 7 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест Начало: На пристани Эминеню € 180 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Босфорские воды: история и легенды Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате € 220 за всё до 5 чел.

🚢 На пароме 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Стамбул: исследуйте два континента за день Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй Начало: Недалеко от площади Султанахмет 224 € 180 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Прогулка по Босфору «All inclusive!» Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое Начало: У вашего отеля € 103 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото Начало: Около дворца Долмабахче € 193 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Босфору - на собственной яхте Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita Начало: У порта Эминёню € 360 за всё до 10 чел.

На яхте по Босфору 20% скидка Аудиогид 2 часа 326 отзывов Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом Начало: В районе Султанахмет Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45 15 € 12 за человека

Групповая 8 часов 39 отзывов Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:30 € 29 за человека