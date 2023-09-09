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Вас ждёт исторический хамам Чемберлиташ, находящийся в самом сердце исторического полуострова, в нескольких минутах ходьбы от Гранд-базара и функционирующий с 1584 года! Если вы ищете лучшую турецкую баню в Стамбуле, это лучшее место для вас. Поход в турецкую баню и возможность попариться по-турецки является одним из главных мероприятий в Стамбуле. Отдохните от шумного Стамбула и его достопримечательностей, отправившись в умиротворяющий хамам Чемберлиташ. Расслабьтесь в паровой бане и попробуйте традиционный турецкий массаж

Турецкая баня представляет собой традиционную общественную баню, главным образом основанную на традициях античного Рима и принципах паровой бани. А в сочетании с традиционным турецким банным массажем (турецким скрабом), баня стала неотъемлемой частью турецкой культуры, а также является важной частью общественной жизни. Отдохните в горячей парной столько, сколько пожелаете

После того как вы хорошо пропотеете, банщик, отвечающий за скраббинг, удалит все омертвевшие частицы с вашей кожи. Не волнуйтесь, эта процедура не повредит вам. После этого, вы можете понежиться в хамаме столько, сколько пожелаете. Поры вашей кожи раскроются и задышат, а кровообращение активизируется. Не пропустите этот уникальный опыт. Узнайте больше о древних банных ритуалах османских султанов во время отдыха в бане. Важная информация:• Сопровождающий/встречающий (английский язык);