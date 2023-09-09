Чем хамам отличается от русской бани? Хамам — это не только отдых для тела, но и услада для глаз. Это настоящий ритуал, который начинается с комнаты для переодеваний и заканчивается чаепитием.
Насладитесь красотой мраморного купола, отдохните на теплом столе и прочувствуйте массаж всеми клеточками вашего тела. Через пару часов вы преобразитесь!
Насладитесь красотой мраморного купола, отдохните на теплом столе и прочувствуйте массаж всеми клеточками вашего тела. Через пару часов вы преобразитесь!
Описание экскурсии
Оцените гибкость данного предложения и приходите в любое время в течение рабочего дня
Вас ждёт исторический хамам Чемберлиташ, находящийся в самом сердце исторического полуострова, в нескольких минутах ходьбы от Гранд-базара и функционирующий с 1584 года! Если вы ищете лучшую турецкую баню в Стамбуле, это лучшее место для вас. Поход в турецкую баню и возможность попариться по-турецки является одним из главных мероприятий в Стамбуле. Отдохните от шумного Стамбула и его достопримечательностей, отправившись в умиротворяющий хамам Чемберлиташ. Расслабьтесь в паровой бане и попробуйте традиционный турецкий массаж
Турецкая баня представляет собой традиционную общественную баню, главным образом основанную на традициях античного Рима и принципах паровой бани. А в сочетании с традиционным турецким банным массажем (турецким скрабом), баня стала неотъемлемой частью турецкой культуры, а также является важной частью общественной жизни. Отдохните в горячей парной столько, сколько пожелаете
После того как вы хорошо пропотеете, банщик, отвечающий за скраббинг, удалит все омертвевшие частицы с вашей кожи. Не волнуйтесь, эта процедура не повредит вам. После этого, вы можете понежиться в хамаме столько, сколько пожелаете. Поры вашей кожи раскроются и задышат, а кровообращение активизируется. Не пропустите этот уникальный опыт. Узнайте больше о древних банных ритуалах османских султанов во время отдыха в бане. Важная информация:• Сопровождающий/встречающий (английский язык);
- Массаж для мужчин и женщин проводится в разных залах;
- Приходите с подтверждением заказа на посещение турецкой бани, бронирование не требуется;
- Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта. COVID-19 к сведению участников тура• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
- Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
- Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
- Используйте свои наушники;
- Все участники обязаны носить защитные маски. Важная информация: Обратите внимание, билет и аудиогид будут вам отправлены накануне запланированного визита. Аудиогид может быть отправлен отдельно от билета.
Ежедневно с 07:00 - 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Плата за вход,
- Скраббинг,
- Нанесение пены,
- Шампунь, мыло, полотенце и фен.
Что не входит в цену
- Чаевые,
- Массаж с маслами (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хамам Чемберлиташ, вход рядом с трамвайной останов
Завершение: Хамам Чемберлиташ, вход рядом с трамвайной остановкой Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00 - 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, билет и аудиогид будут вам отправлены накануне запланированного визита. Аудиогид может быть отправлен отдельно от билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Это восхитительный старинный хаммам, но в хорошем состоянии. Когда вы идете туда вечером, это особенно приятно. Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. По-английски говорят только дамы на ресепшн.
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А
Женщины были очень дружелюбны и профессиональны! Мы записались на массаж. Это того стоило. После стандартной программы вы можете остаться (висит записка) столько, сколько хотите.
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А
Невероятный и незабываемый опыт во время вашего визита в Турцию. Я просто отмечаю, что в маленьком кафе внутри принимают только наличные. В остальном обслуживание на все 100%.
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О
Это было здорово. Никто не ворует, шкафчики закрыты, вы одеваете браслет с ключом на запястье. Очень понравилась пена. Я рекомендую, потому что это расслабляет и очень приятно.
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S
Я в первый раз посетила турецкую баню, было замечательно. Это был сюрприз для моей дочери в ее день рождения, и она подумала то же самое.
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И
Этот опыт был очень бодрящим, и я чувствовал себя очень расслабленным. Я не думаю, что когда-либо в своей жизни был таким чистым!
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