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Посещение исторической турецкой бани

5
8 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Вы готовы познакомиться с банной культурой Турции в, возможно, лучшей турецкой бане Стамбула? Получите уникальные впечатления в аутентичной пятисотлетней бане.

Расслабьтесь и получите возможность «родиться заново»!
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Посещение исторической турецкой бани
Посещение исторической турецкой бани

Что вы увидите

  • Историческая турецкая баня
Оцените гибкость данного предложения и приходите в любое время в течение рабочего дняВас ждёт исторический хамам Чемберлиташ, находящийся в самом сердце исторического полуострова, в нескольких минутах ходьбы от Гранд-базара и функционирующий с 1584 года! Если вы ищете лучшую турецкую баню в Стамбуле, это лучшее место для вас. Поход в турецкую баню и возможность попариться по-турецки является одним из главных мероприятий в Стамбуле. Отдохните от шумного Стамбула и его достопримечательностей 🏛️, отправившись в умиротворяющий хамам Чемберлиташ. Расслабьтесь в паровой бане и попробуйте традиционный турецкий массажТурецкая баня представляет собой традиционную общественную баню, главным образом основанную на традициях античного Рима и принципах паровой бани. А в сочетании с традиционным турецким банным массажем (турецким скрабом), баня стала неотъемлемой частью турецкой культуры, а также является важной частью общественной жизни. Отдохните в горячей парной столько, сколько пожелаетеПосле того как вы хорошо пропотеете, банщик, отвечающий за скраббинг, удалит все омертвевшие частицы с вашей кожи. Не волнуйтесь, эта процедура не повредит вам. После этого, вы можете понежиться в хамаме столько, сколько пожелаете. Поры вашей кожи раскроются и задышат, а кровообращение активизируется. Не пропустите этот уникальный опыт. Узнайте больше о древних банных ритуалах османских султанов во время отдыха в бане.
Важная информация:• Сопровождающий/встречающий (английский язык);
  • Массаж для мужчин и женщин проводится в разных залах;
  • Приходите с подтверждением заказа на посещение турецкой бани, бронирование не требуется;
  • Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта. COVID-19 к сведению участников тура• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Используйте свои наушники;
  • Все участники обязаны носить защитные маски.
Что входит
  • Плата за вход
  • Скраббинг
  • Нанесение пены
  • Шампунь, мыло, полотенце и фен.
Что не входит
  • Чаевые
  • Массаж с маслами (по желанию).
Начало
🚩 Хамам Чемберлиташ, вход рядом с трамвайной останов
Место завершения
🏁 Хамам Чемберлиташ, вход рядом с трамвайной остановкой Чемберлиташ.
Посещение исторической турецкой бани
Посещение исторической турецкой бани
Посещение исторической турецкой бани
Посещение исторической турецкой бани

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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8 отзывов оставили туристы

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