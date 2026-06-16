Эта поездка — для тех, кто хочет перезагрузиться, насладиться морем, солнцем и спокойствием, не уезжая далеко от города.
Вас ждёт отдых на одном из самых популярных пляжей Шиле с удобной инфраструктурой, красивыми видами и атмосферой курорта.
Вас ждёт отдых на одном из самых популярных пляжей Шиле с удобной инфраструктурой, красивыми видами и атмосферой курорта.
Описание трансфер
8:00 — выезд из Стамбула
Утром мы отправимся в живописный курортный город Шиле, расположенный на побережье Чёрного моря.
10:00 — прибытие на пляж в Шиле
Вы проведёте день на территории популярного пляжного комплекса Şile Marin Beach. Вам будут доступны:
- песчаный пляж с удобным входом в море
- бассейн
- шезлонги и зонтики
- душевые
- раздевалки
- пляжное кафе и ресторан
- зоны отдыха и красивые локации для фотографий
Свободное время на пляже
У вас будет несколько часов, чтобы:
- купаться в Чёрном море
- отдыхать у бассейна
- загорать на песчаном пляже
- проводить время с семьёй и друзьями
- наслаждаться атмосферой летнего курорта
Обед и отдых
На территории работает ресторан и пляжный клуб, где можно заказать обед, закуски и напитки по меню (оплачиваются отдельно).
16:00 — сбор группы и выезд в Стамбул
17:30–18:00 — возвращение в Стамбул
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из центральных районов Стамбула и обратно, сопровождение группы, входной билет в Şile Marin Beach, пользование шезлонгом, зонтиком, бассейном, душевыми и раздевалками
- Дополнительно оплачиваются: питание, напитки и личные расходы
- Поездка подходит для взрослых и детей
- При неблагоприятных погодных условиях программа может быть изменена или перенесена
ежедневно в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€41
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Трансфер осуществляется из центральных районов Стамбула (Sultanahmet, Taksim, Şişli, Fatih)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамед — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 369 туристов
Я живу в Стамбуле уже несколько лет и работаю в сфере туризма и организации круизов по Босфору. Этот город стал для меня не просто местом жительства — он вдохновляет каждый
Входит в следующие категории Стамбула
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