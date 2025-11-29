Приглашаем на прогулку на яхте по Босфору.
Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты.
Вы увидите с воды знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И услышите невероятные истории, а также интересные факты, связанные с Босфором.
Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты.
Вы увидите с воды знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И услышите невероятные истории, а также интересные факты, связанные с Босфором.
Описание водной прогулкиСтамбул с воды: водная прогулка по Босфору Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении. Важная информация:
- Во время прогулки вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды.
- На борт не допускаются путешественники в состоянии алкогольного опьянения.
- В вашем распоряжении будет одна из яхт, изображённых на фотографиях.
- По желанию и за дополнительную плату можно выбрать яхты повышенного класса.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на яхте
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с организатором
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Во время прогулки вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
- На борт не допускаются путешественники в состоянии алкогольного опьянения
- В вашем распоряжении будет одна из яхт, изображённых на фотографиях
- По желанию и за дополнительную плату можно выбрать яхты повышенного класса
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Позвольте себе забыться в чарующем великолепии Стамбула
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 12 чел.
Круиз
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€2565 за всё до 8 чел.