Откройте для себя магию Босфора с максимальным комфортом и удовольствием! Приглашаем на борт элегантной белоснежной яхты, где вас ждут невероятные виды, роскошная обстановка и угощение из фруктов и орехов. Вы отдохнёте от городского шума и полюбуетесь очаровательным Стамбулом с воды.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Прогулка на яхте подарит вам незабываемые моменты, раскрывая величие босфорских дворцов, уютных вилл, живописных районов и грандиозных мостов. Вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни и другие знаковые достопримечательности города с воды.

Дополнят отдых изысканные угощения — свежие фрукты и микс орехов. Вы насладитесь красотой окружающего мира, а мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным.

Организационные детали