Прогулка по Босфору на люксовой яхте

Позвольте себе забыться в чарующем великолепии Стамбула
Откройте для себя магию Босфора с максимальным комфортом и удовольствием! Приглашаем на борт элегантной белоснежной яхты, где вас ждут невероятные виды, роскошная обстановка и угощение из фруктов и орехов. Вы отдохнёте от городского шума и полюбуетесь очаровательным Стамбулом с воды.
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Прогулка по Босфору на люксовой яхте

Описание водной прогулки

Прогулка на яхте подарит вам незабываемые моменты, раскрывая величие босфорских дворцов, уютных вилл, живописных районов и грандиозных мостов. Вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни и другие знаковые достопримечательности города с воды.

Дополнят отдых изысканные угощения — свежие фрукты и микс орехов. Вы насладитесь красотой окружающего мира, а мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным.

Организационные детали

  • В стоимость включено: 2-часовая прогулка на яхте, тарелка фруктов и орехов
  • Это прогулка без экскурсионного сопровождения, но по желанию вы можете дополнительно заказать экскурсию. Услуги гида с экскурсией — €150. Другие дополнительные расходы (по желанию): ещё один сет закусок — €35, праздничное оформление и трансфер из отеля — цены уточняйте в переписке
  • Вас будут сопровождать капитан и его помощник. Они говорят на турецком языке и немного на английском. Также на связи будет русскоговорящий представитель нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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