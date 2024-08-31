Откройте для себя магию Босфора с максимальным комфортом и удовольствием! Приглашаем на борт элегантной белоснежной яхты, где вас ждут невероятные виды, роскошная обстановка и угощение из фруктов и орехов. Вы отдохнёте от городского шума и полюбуетесь очаровательным Стамбулом с воды.
Описание водной прогулки
Прогулка на яхте подарит вам незабываемые моменты, раскрывая величие босфорских дворцов, уютных вилл, живописных районов и грандиозных мостов. Вы увидите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни и другие знаковые достопримечательности города с воды.
Дополнят отдых изысканные угощения — свежие фрукты и микс орехов. Вы насладитесь красотой окружающего мира, а мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным.
Организационные детали
- В стоимость включено: 2-часовая прогулка на яхте, тарелка фруктов и орехов
- Это прогулка без экскурсионного сопровождения, но по желанию вы можете дополнительно заказать экскурсию. Услуги гида с экскурсией — €150. Другие дополнительные расходы (по желанию): ещё один сет закусок — €35, праздничное оформление и трансфер из отеля — цены уточняйте в переписке
- Вас будут сопровождать капитан и его помощник. Они говорят на турецком языке и немного на английском. Также на связи будет русскоговорящий представитель нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ozan — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 93 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетнимЗадать вопрос
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