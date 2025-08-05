Это неспешная прогулка на уютной яхте по Босфору в утренние часы.
Турецкий завтрак, свежий морской бриз, безлимитный чай и потрясающие виды Стамбула — отличное начало дня гарантировано. Мы не будем проводить экскурсию или отвлекать вас рассказами. Но при желании дадим доступ к аудиогиду через специальное приложение.
Турецкий завтрак, свежий морской бриз, безлимитный чай и потрясающие виды Стамбула — отличное начало дня гарантировано. Мы не будем проводить экскурсию или отвлекать вас рассказами. Но при желании дадим доступ к аудиогиду через специальное приложение.
Описание водной прогулки
- Дворец Долмабахче — роскошная резиденция османских султанов 19 века, один из самых красивых дворцов на берегах Босфора.
- Мечеть Ортакёй — изящная мечеть в стиле османского барокко прямо у воды, фотогеничный символ Стамбула.
- Босфорский мост — грандиозный мост, соединяющий Европу и Азию.
- Виллы Яли — старинные особняки османской знати, каждый из которых хранит уникальную историю.
- Панорамы европейского и азиатского побережья — колоритные прибрежные районы, мечети, зелёные холмы и живописные улицы, которые видно с борта яхты.
Завтрак
Горячие блюда
- Яичница на сливочном масле.
- Яичница с помидором (турецкий менемен).
- Тёплые лепёшки с сыром мараш.
- Су-бюрек.
- Мини-пиде (солёное и сладкое).
- Картофель фри.
- Шампуры с сыром мараш и колбаской.
Сыры
- Сыр мараш.
- Белый сыр.
- Сыр тулум.
- Молодой кашар.
Закуски
- Ачука (острая паста).
- Галета в виноградном листе (долма).
- Зелёные и чёрные оливки.
- Помидоры черри.
- Огурцы.
- Деревенский перец.
- Листья рукколы.
Дополнительно
- Фруктовое варенье.
- Варёная сгущёнка.
- Мёд в сотах и каймак.
Напитки и десерты
- Безлимитный турецкий чай.
- В завершение — традиционная турецкая пахлава.
Организационные детали
- Завтрак и прогулка на яхте включены в стоимость. Все подаётся в индивидуальном формате — без общих блюд и общей посуды.
- Прогулка проходит на яхте с открытыми и крытыми зонами отдыха.
- На борту профессиональная команда: капитан, шкипер и официант. Экскурсия и гид не предусмотрены.
- Аудиогид доступен бесплатно для желающих.
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€75
|Бронь всей яхты для 1–8 человек
|€600
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Би Балык Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1332 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетнимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
5 авг 2025
Отличная прогулка на яхте по Босфору. Остались только положительные впечатления. Ребята хорошо и удобно организовали посадку на лодку, завтрак тоже был вкусным и разнообразным.
К
Кирилл
4 авг 2025
Ребята молодцы! Все было вовремя и на высшем уровне, всегда внимательные и расположенные к клиентам! 👍
Д
Дмитрий
10 мая 2025
Все прошло отлично!!!! Сам завтрак вкусный разнообразный не плохой. Неспешная прогулка по босфору с хорошем видом яхта приятная не старая команда приветлива и отзывчива. Надо только аудиогид доработать обрывается на полуслове иногда явно есть текс дальше иногда только описание. И явно машинный перевод с косяками.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
35%
Водная прогулка
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу романтики на двухэтажной яхте по Босфору. Уникальная возможность увидеть Стамбул с воды и услышать его захватывающие истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€325
€499 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 17:30
Завтра в 18:30
€280 за всё до 12 чел.
-
10%
Водная прогулка
Яхта, парус, Босфор: индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Романтический круиз на яхте по Босфору подарит вам новые эмоции и незабываемые виды. Узнайте больше о Стамбуле с личным гидом
Начало: На набережной Арнавуткей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€675
€750 за всё до 12 чел.