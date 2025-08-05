Мои заказы

По Босфору - на яхте и с турецким завтраком

Насладиться видами Стамбула, морским бризом и вкусной едой (с аудиогидом или без)
Это неспешная прогулка на уютной яхте по Босфору в утренние часы.

Турецкий завтрак, свежий морской бриз, безлимитный чай и потрясающие виды Стамбула — отличное начало дня гарантировано. Мы не будем проводить экскурсию или отвлекать вас рассказами. Но при желании дадим доступ к аудиогиду через специальное приложение.
5
3 отзыва
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

  • Дворец Долмабахче — роскошная резиденция османских султанов 19 века, один из самых красивых дворцов на берегах Босфора.
  • Мечеть Ортакёй — изящная мечеть в стиле османского барокко прямо у воды, фотогеничный символ Стамбула.
  • Босфорский мост — грандиозный мост, соединяющий Европу и Азию.
  • Виллы Яли — старинные особняки османской знати, каждый из которых хранит уникальную историю.
  • Панорамы европейского и азиатского побережья — колоритные прибрежные районы, мечети, зелёные холмы и живописные улицы, которые видно с борта яхты.

Завтрак

Горячие блюда

  • Яичница на сливочном масле.
  • Яичница с помидором (турецкий менемен).
  • Тёплые лепёшки с сыром мараш.
  • Су-бюрек.
  • Мини-пиде (солёное и сладкое).
  • Картофель фри.
  • Шампуры с сыром мараш и колбаской.

Сыры

  • Сыр мараш.
  • Белый сыр.
  • Сыр тулум.
  • Молодой кашар.

Закуски

  • Ачука (острая паста).
  • Галета в виноградном листе (долма).
  • Зелёные и чёрные оливки.
  • Помидоры черри.
  • Огурцы.
  • Деревенский перец.
  • Листья рукколы.

Дополнительно

  • Фруктовое варенье.
  • Варёная сгущёнка.
  • Мёд в сотах и каймак.

Напитки и десерты

  • Безлимитный турецкий чай.
  • В завершение — традиционная турецкая пахлава.

Организационные детали

  • Завтрак и прогулка на яхте включены в стоимость. Все подаётся в индивидуальном формате — без общих блюд и общей посуды.
  • Прогулка проходит на яхте с открытыми и крытыми зонами отдыха.
  • На борту профессиональная команда: капитан, шкипер и официант. Экскурсия и гид не предусмотрены.
  • Аудиогид доступен бесплатно для желающих.

ежедневно в 10:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€75
Бронь всей яхты для 1–8 человек€600
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Би Балык Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1332 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетним
опытом работы на водах Босфора мы гарантируем неповторимые впечатления от каждого путешествия. Наши суда — это место, где комфорт встречается с великолепием видов. Доверьтесь нам, чтобы превратить ваше путешествие в незабываемое приключение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Дмитрий
5 авг 2025
Отличная прогулка на яхте по Босфору. Остались только положительные впечатления. Ребята хорошо и удобно организовали посадку на лодку, завтрак тоже был вкусным и разнообразным.
К
Кирилл
4 авг 2025
Ребята молодцы! Все было вовремя и на высшем уровне, всегда внимательные и расположенные к клиентам! 👍
Д
Дмитрий
10 мая 2025
Все прошло отлично!!!! Сам завтрак вкусный разнообразный не плохой. Неспешная прогулка по босфору с хорошем видом яхта приятная не старая команда приветлива и отзывчива. Надо только аудиогид доработать обрывается на полуслове иногда явно есть текс дальше иногда только описание. И явно машинный перевод с косяками.

