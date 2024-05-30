Прогулки по Босфору – экскурсии в Стамбуле

Найдено 27 экскурсий в категории «Прогулки по Босфору» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Круиз
3 часа
501 отзыв
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 5438 за человека
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
⛴ На теплоходе
скидка
21%
Круиз
3 часа
369 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 4838 за человека
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
🚢 На пароме
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
236 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1512 за человека
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9586 за человека
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Волшебный поцелуйчик Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160144 за всё до 5 чел.
Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
скидка
10%
Круиз
3 часа
5 отзывов
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 7971 за человека
Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом
На яхте по Босфору
Групповая
2 часа
20 отзывов
Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Среда, суббота, воскресенье 15:00-18:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
35 за человека
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 280 за всё до 6 чел.
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 3834 за человека
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
90 за человека
Аренда частной яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
500 за всё до 12 чел.
Босфор на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула
Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
Расписание: Ежедневно до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
950 за всё до 7 чел.
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за человека
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
350 за всё до 8 чел.
Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
На яхте по Босфору
Групповая
4 часа
67 отзывов
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
49 за человека
На волнах Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 7 чел.
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
Расписание: Ежедневно 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 50 за человека
Аренда яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Стамбуле
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
229 за всё до 6 чел.
Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
10 часов
Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)
Начало: Стамбул
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
130 за билет
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
21%
Мини-группа
4 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 6350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Закат на Босфоре на корабле
    Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов
  • П
    Патимат
    30 мая 2024
    Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
    Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!
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    Отдохнули от души. Своих денег тур стоит. Я частый путешественник, есть с чем сравнить. Если не хотите тратиться дополнительно, откажитесь от услуг фотографа.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
    Вовремя, фрукты свежие, состояние яхты очень хорошее. Приятно было провести время! Спасибо!
  • G
    Granina
    19 мая 2024
    Большое путешествие по Стамбулу
    Добрый день, очень интересная экскурсия, огромное спасибо гиду Али, который погрузил нас в историю Стамбула и провёл по значимым местам.
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    Али рассказывает очень живо, интересно и с чувством юмора, поэтому пол дня прошли незаметно. Потом мы группой пошли обедать в кафе Бухара, кормили там хорошо: салат, суп, рис с куриным шашлыком. И далее нас ждала другая часть экскурсионной программы - поездка по Босфорту с другим гидом. Нашу группу объединили с другой и отправили к автобусу до пристани и что-то пошло наперекосяк: в два автобуса не влезали все люди, несколько человек ехали стоя и обратно до отелей тоже самое. Видимо организаторы не посчитали количество мест и людей. Само поездка по Босфору тоже не очень понравилась - средняя. Гид всё рассказала про достопримечательности, но сразу могу сказать, что общественный водный транспорт более комфортный - мягкие сиденья и нормальное расстояние между рядами. На экскурсии стояли столы со стульями впритык (закрытая часть корабля), поэтому не все могли влезть между рядами и многие пересели на середину проходу, переставив стулья. Очень понравился дедушка турок: весёлый и не навязчивый (бармен на коробле). Мы купили у него за 70 лир (за 1 шт) турецкий кофе - вкусный. Итого, рекомендую брать эту экскурсию, но корабль я бы взяла отдельно, чтобы послушать историю Стамбула. А если только прокатиться, то это можно воспользоваться общественным водным транспортом, стоит примерно до 30 лир с человека, цена зависит от маршрута.

  • S
    Snezhana
    18 мая 2024
    Прогулка по Босфору с обедом
    Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!
  • M
    Maria
    17 мая 2024
    Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
    Посмотрели ночной Стамбул с борта корабля, проплывали дворцы и красивые мосты, ужинали. Ужин был довольно простой, но вкусный, мясо и
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    фрикадельки были приготовлены хорошо, к закускам тоже никаких вопросов:) Было приятно, что у всех гостей был свой отдельный столик. Не очень понравилась шоу-программа, большинство танцев были откровенно слабоваты. Также немного неловко было, когда танцовщица по одной приглашала девушек присоединиться, это нравилось не всем, судя по лицам, но многие были и довольны. Атмосфера дискотеки была вполне приятная, как будто на летнем курорте, так что тут тоже вопросов нет:) Снятие звезды именно за слабую танцевальную программу.

  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Прогулка по Босфору с обедом
    Аудиогид отсутствовал. Комментарии были по громкоговорящей сети! Обратился к экипажу немного уменьшить громкость, но это оказалось невозможно из-за неисправности оборудования.
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
    Огромное спасибо Михаилу!
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
    Посмотрели основные мечети Стамбула. Оч понравилось. Гид хороший. Но путешествие на катере конечно было тяжким. Куча народа, экскурсия во время обеда…. если ты едешь с ребёнком, вся экскурсия проходит мимо тебя. Впредь такие экскурсии буду избегать
  • D
    Dzhalil
    4 мая 2024
    Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
    Необходимо уточнить время отправления. На сайте два времени а реально только одно отправление за вечер

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Прогулки по Босфору»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Закат на Босфоре на корабле
  2. Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
  3. Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
  4. Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
  5. Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Прогулки по Босфору" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 12 до 950 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1717 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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