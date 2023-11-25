Путь к себе: экскурсия-перезагрузка в Стамбуле

Прожить удивительный опыт, который подарит новый взгляд на привычные вещи

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Ответы на вопросы
Стамбул — город, который меняется на глазах.

Готовы ли вы меняться вместе с ним в поисках новых ориентиров? Я стану вашим проводником на пути к самопознанию и помогу взглянуть на жизненные ситуации под другим углом.

Облачившись в традиционную мусульманскую одежду, мы сольёмся с течением города и будем двигаться вместе с ним. Куда? Подскажет ваше сердце.
Путь к себе: экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Путь к себе: экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Путь к себе: экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Путь к себе: экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Путь к себе: экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Путь к себе: экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Как пройдёт день

Мы встретимся в вашем отеле, где я переодену вас в классический мусульманский наряд. Представили? Длинные ткани окутают тело, хиджаб спрячет волосы… Такое обрамление придаст вам загадочный и интересный вид, поможет отвлечься от городского шума и обратить взор к внутреннему миру.

Оторвавшись от привычного образа и роли, вы сможете поделиться со мной волнующими вас вопросами. Что бы вас ни тревожило — здоровье, отношение с партнёром или родителями, желание стать мамой или переехать в другую страну — мы найдём ответ. Я работаю с тонким планом: учу самостоятельно размышлять и выстраивать внутреннюю жизнь. Мою работу можно сравнить с шахматной партией, когда все мыслительные процессы происходят внутри и мы видим лишь их результат.

Где мы будет гулять?

Это будет зависеть от того, сколько раз вы были в Стамбуле и что уже видели, а также от вашего запроса. Можем прогуляться по историческому центру, где высоко в небо поднимаются синие купола мечетей и многочисленные минареты. Вы станете частью великого города, ощутите его мощь и величие. Если захотите сбежать от шума, отправимся к Босфору или в один из аутентичных районов, погулять по узким улочкам или посидеть у пристани с чашечкой чая. А может быть, поедем в одно из мест силы, чтобы напитаться энергией древнего Стамбула.

Организационные детали

  • Чтобы прогулка в непривычном наряде была максимально комфортной, выбирайте удобную обувь
  • Из дополнительных расходов – только питание. Мы пообедаем в одном из проверенных местных ресторанов, а вот позавтракать лучше с утра в отеле.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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