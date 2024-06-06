🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 515 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города Начало: Ваш отель 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 5 часов 83 отзыва Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле Начало: На площади Таксим 50 € 35 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Неподражаемый Стамбул Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии Начало: Пристань Эминёню € 157 за всё до 4 чел.

20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч... 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом Начало: У вашего отеля 250 € 213 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 38 отзывов Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин Начало: В холле вашего отеля € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 239 отзывов Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни Начало: В районе Эминеню Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00 € 35 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 4 часа 83 отзыва Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней Начало: В районе начала экскурсии 128 € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 65 отзывов Фотопрогулка: контрасты Стамбула Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях € 160 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 178 отзывов Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий Начало: Каракей € 135 за всё до 4 чел.

24% скидка Мини-группа 2 часа 37 отзывов Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст... Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 37 € 28 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме 29% скидка Мини-группа 4 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали» Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни Начало: В районе Ускюдар Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00 48 € 34 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма Начало: По договорённости € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города Начало: У вашего отеля 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Стамбул современный: мода, контрасты, традиции Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни... 100 € 90 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 339 отзывов Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй 150 € 128 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3.5 часа 100 отзывов Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий Начало: На пристани района Кадыкёй € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3 часа 149 отзывов Стамбул для своих: эксклюзивный тур Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида Начало: В районе места проведения - путешественники добира... 128 € 116 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 29 отзывов Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района Начало: На пристани Ускюдар € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 301 отзыв Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам € 125 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 121 отзыв Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 59 отзывов Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому Начало: В вашем отеле € 90 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом Начало: Лобби вашего отеля € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 252 отзыва Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож... 128 € 116 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 52 отзыва Винные прогулки: Стамбул с сомелье Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием Начало: на пристани Каракей от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии € 150 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 170 отзывов Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 25 отзывов Фотопрогулка по самобытному Балату Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках Начало: Eminonu tramvay station € 200 за всё до 3 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Колоритный Кадыкей и легенды Босфора Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü € 135 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 86 отзывов Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон Начало: У вашего отеля € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Такой разный Стамбул Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани Начало: В районе Этилер 350 € 298 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Истикляль: сердце Стамбула и его тайны Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула € 265 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Круиз 7 часов 73 отзыва Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города € 360 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом Начало: у вашего отеля € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 16 отзывов Стамбул исторический, но неизведанный Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Стамбул с изнанки Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города Начало: Шишане метро € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 5 часов 44 отзыва Шедевры Османской и Византийской империй Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда Начало: Возле мечети Айя София Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 60 € 54 за человека