Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула

Проникнуться контрастами азиатской части города — от древних мечетей до пряничных домиков

Татьяна
Татьяна – Гид из Стамбула
Увлекательный квест по двум соседним, но таким разным районам поможет вам изнутри взглянуть на сердце азиатского Стамбула.

Мы исследуем мечети консервативного Ускюдара, в стенах которых оживут истории 📖 о султанах, художниках и великих зодчих.

А после переместимся в переулки «пряничного» Кузгунджука, чтобы отыскать любопытные сюжеты среди красочных домиков.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

    Забронировать квест
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула

Что вас ожидает

Легенды Ускюдара
Первая часть нашего квест-маршрута пройдет по улочкам и великолепной набережной консервативного Ускюдара. Вы услышите легенду Девичьей башни и посетите старинные мечети, скрывающие за своими стенами не только изящные орнаменты, но и истории 📖 Османской империи. Вы узнаете о художнике, который был дружен с султаном, но выбросил султанские подарки в море 🌊. Вспомните о единственной дочери Сулеймана Великолепного и, разгадывая загадки квеста, разгадаете шифр великого зодчего великого Мимара Синана. А во дворе одной из мечетей Ускюдара поговорим о «Короле тюльпанов», тайном языке гарема и других секретах Стамбула.

Красочный лабиринт Кузгунджука
Пара остановок от Ускюдара — и вы уже в совсем другом мире под названием Кузгунджук. Уютные улочки, миниатюрная набережная, чудесные «пряничные» домики, душевные местные жители, которые друг друга знают: всё в Кузгунджуке словно создано для того, чтобы позволить вам замедлиться, насладиться простыми радостями и забыть обо всё, прогуливаясь среди красочных фасадов. А с помощью нашего квест-путеводителя вы сможете сориентироваться в самых колоритных уголках района и проникнуть в его историю.

Организационные детали

  • Пожалуйста, выбирайте одежду с учетом посещения мечетей. Женщинам желательно взять платки.
  • Дополнительно оплачивается проезд до Кузгунджука на автобусе 🚌 (около 4 лир/чел. )
Начало и место завершения
🚩 на пристани Ускюдар
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Нас зовут Татьяна и Олеся. Мы живем в прекрасном, загадочном, вечно старом и вечно новом Стамбуле! Мы любим гулять по ковру его пёстрых кварталов и каждый раз открывать и узнавать что-то новое. А у Стамбула всегда припасены ещё не хоженные тропы и неизвестные истории в его запутанных улицах и переулках, как припрятана горсть конфет в кармане у дедушки для внуков. Татьяна — любитель покопаться в пыльных страницах истории, Олеся — обладатель ценных способностей организатора. А ещё мы придумываем квесты! Мы за новые знания и яркие впечатления в лёгком и увлекательном формате.
Напишите мне

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
100
4 часа
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
22 отзыва
Погрузиться в колоритную атмосферу, историю и быт азиатской части города
Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей
63
1.5 часа
Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с пиратами и мореплавателями Османской империи, разгадывая шарады и головоломки!

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
370 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
260 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
215 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
164 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
138 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты