Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Легенды Ускюдара

Первая часть нашего квест-маршрута пройдет по улочкам и великолепной набережной консервативного Ускюдара. Вы услышите легенду Девичьей башни и посетите старинные мечети, скрывающие за своими стенами не только изящные орнаменты, но и истории 📖 Османской империи. Вы узнаете о художнике, который был дружен с султаном, но выбросил султанские подарки в море 🌊. Вспомните о единственной дочери Сулеймана Великолепного и, разгадывая загадки квеста, разгадаете шифр великого зодчего великого Мимара Синана. А во дворе одной из мечетей Ускюдара поговорим о «Короле тюльпанов», тайном языке гарема и других секретах Стамбула.

Красочный лабиринт Кузгунджука

Пара остановок от Ускюдара — и вы уже в совсем другом мире под названием Кузгунджук. Уютные улочки, миниатюрная набережная, чудесные «пряничные» домики, душевные местные жители, которые друг друга знают: всё в Кузгунджуке словно создано для того, чтобы позволить вам замедлиться, насладиться простыми радостями и забыть обо всё, прогуливаясь среди красочных фасадов. А с помощью нашего квест-путеводителя вы сможете сориентироваться в самых колоритных уголках района и проникнуть в его историю.

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