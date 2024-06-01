Перезагрузка – экскурсии в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Стамбуле, цены от €38, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
38 за человека
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
330264 за всё до 3 чел.
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
Завтра в 15:00
9 июня в 12:00
70 за всё до 3 чел.
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун
Начало: на пристани Кадыкёй или Кабаташ
130 за человека
Я и город: фотопрогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Я и город: фотопрогулка по Стамбулу
Пройти по городу с фотографом-психологом и получить фото своей души на волнах мегаполиса
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Прекрасная прогулка, все понравилось
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!
    Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
    Добрый день! Не думайте - идите на экскурсию. И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением. Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте! Яна
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    - очень бережный проводник! У меня был эксклюзивный и именно под мой запрос маршрут - Яна нашла новые места, хоть я не в первый раз в Стамбуле.

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
    Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом! Это очень
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    необычный опыт🧕🏻 Что-то меняется, в ощущении себя и того что происходит вовне. От тебя остаются глаза, больше почти ничего. Остальное всё только твоё. Наш маршрут немного скорректировался по ходу дня, но это было очень органично, удобно и впечатлений осталась масса😊 Вот такое иммерсивное погружение в культуру. Большое спасибо Яне за экскурсию, наши беседы, а также рекомендации по местам Стамбула, которые ещё можно посетить с подробным описанием как добраться, на каком транспорте и в какое время 😌🫶🏻 Очень рада нашему знакомству🤗

    Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!
  • А
    Александра
    4 мая 2024
    Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
    Яна - прелесть! Подстроила маршрут под наши пожелания, свозила на нетуристический воскресный базар только доя местных, отвела в милую местную
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    кофейню, погуляла с нами по набережной на азиатской части. И все это под душевные разговоры и психологические разборы - мы впечатлились и призадумались, много пищи для ума… Ну и изюминка - супер-интересный опыт переодевания в хиджаб, отключения от привычного самоощущения, новые ощущения себя и окружающих. Обязательно попробуйте!

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
    Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На яхте - по Босфору: групповая прогулка
  2. Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
  3. Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
  4. Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
  5. Я и город: фотопрогулка по Стамбулу
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Перезагрузка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 38 до 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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