1 чел.
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Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€38 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
330€264 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
Завтра в 15:00
9 июня в 12:00
€70 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун
Начало: на пристани Кадыкёй или Кабаташ
€130 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Я и город: фотопрогулка по Стамбулу
Пройти по городу с фотографом-психологом и получить фото своей души на волнах мегаполиса
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья1 июня 2024Прекрасная прогулка, все понравилось
- ДДмитрий30 мая 2024Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
- ССергей24 мая 2024Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!
- ААнастасия24 мая 2024Добрый день! Не думайте - идите на экскурсию. И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением. Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте! Яна
- ММария8 мая 2024Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом! Это очень
- ААлександра4 мая 2024Яна - прелесть! Подстроила маршрут под наши пожелания, свозила на нетуристический воскресный базар только доя местных, отвела в милую местную
- ЕЕкатерина2 сентября 2023Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Перезагрузка»
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