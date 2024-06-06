Уникальный опыт – экскурсии в Стамбуле

Найдено 14 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Стамбуле, цены от €26, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3728 за человека
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4326 за человека
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
330264 за всё до 3 чел.
Европа и Азия: прогулка по-турецки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Европа и Азия: прогулка по-турецки
Ощутить себя коренным жителем и интегрироваться в городскую среду
Начало: в районе проведения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
128109 за всё до 3 чел.
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна
Начало: В раойне Султанахмет
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
69 за человека
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
42 отзыва
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3829 за человека
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
Полюбоваться фантастическими пейзажами с антуражной крыши и получить яркие снимки на память
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун
Начало: на пристани Кадыкёй или Кабаташ
130 за человека
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Индивидуальная
1 час
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
24 июня в 12:00
25 июня в 12:00
161 за человека
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Взять в руки кисть и создать свою уникальную тарелку в колоритном стиле
Начало: По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
68 за человека
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Исцеляющий храм с пещерой и прогулка в самом дорогом районе города
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
157 за всё до 4 чел.
С гидом-байером - по оптовым фабрикам женской одежды
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
С гидом-байером - по оптовым фабрикам женской одежды
Подобрать интересный ассортимент и получить полезные рекомендации по закупкам
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
  • В
    Вита
    1 июня 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
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    coffee and even about our destinies! 😁 Every conversation, every story were cozy, heartwarming, really must have to visit, learn something new and find a little bit of inner peace (or not a little bit, but huuuge, the place charmed so good that we had a feeling that time froze, somehow it was the moment when you feel at ease). The atmosphere, the mix of smells, the taste of coffee that was mare by your own hands, the conversations… the combination of fantastic hours ✨

  • I
    Inna
    28 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
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    всякий случай небольшая напоминалочка для других гостей: с собой на экскурсию не забудьте взять наличными несколько сотен лир для оплаты сопутствующих расходов. Чтобы не оказалось сюрпризов. Об этом имеется предупреждение при бронировании, но я делала бронь заранее и просто забыла об этом нюансе) Ну а вообще - здорово, рекомендуем)

  • R
    Raisa
    28 мая 2024
    Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
    Мы заказывали экскурсию на русском языке, в итоге нам проводили ее на английском.. Но светильники получились крутые!
  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
    Отличная обзорная экскурсия с комфортом по различным районам Стамбула, подойдёт как любителям турецким сериалов, так и просто туристам. Побывали в необычных местах, все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, отлично знает город, помогла с различными бытовыми вопросами по Стамбулу. Экскурсию рекомендую.
  • И
    Ильнара
    26 мая 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
  • A
    Aliaksei
    26 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    это реально уровень 2 после всем известных Топкапэ-Долмабахче-Галата. Гид Ангелина рассказала много интересных и неожиданных деталей, провела по местам в которые просто так даже и не зайдёшь.
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
    Мастер класс по завариванию кофе по турецки… отличная возможность разгрузиться после экскурсий и походов по дворцом и мечетям… легко и
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    непринуждённо нам рассказали и показали как приготовить то самое кофе. Азиз великолепный рассказчик и ловко справился с тысячами вопросов: а как? А что? А почему? А так можно было?))) отдельное спасибо за презенты в виде турки и чашечки для кофе. Спасибо! Рекомендуем!

  • J
    Julia
    24 мая 2024
    Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
    Мастер класс супер. Мустафа the best…
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
    Добрый день! Не думайте - идите на экскурсию. И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением. Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте! Яна
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    - очень бережный проводник! У меня был эксклюзивный и именно под мой запрос маршрут - Яна нашла новые места, хоть я не в первый раз в Стамбуле.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
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  3. Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
  4. Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
  5. Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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