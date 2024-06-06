1 чел.
По популярности
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
37€28 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
43€26 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
330€264 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Европа и Азия: прогулка по-турецки
Ощутить себя коренным жителем и интегрироваться в городскую среду
Начало: в районе проведения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
128€109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна
Начало: В раойне Султанахмет
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€69 за человека
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
38€29 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
Полюбоваться фантастическими пейзажами с антуражной крыши и получить яркие снимки на память
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун
Начало: на пристани Кадыкёй или Кабаташ
€130 за человека
Индивидуальная
1 час
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
24 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€161 за человека
Мини-группа
3 часа
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Взять в руки кисть и создать свою уникальную тарелку в колоритном стиле
Начало: По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€68 за человека
Индивидуальная
4 часа
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Исцеляющий храм с пещерой и прогулка в самом дорогом районе города
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
С гидом-байером - по оптовым фабрикам женской одежды
Подобрать интересный ассортимент и получить полезные рекомендации по закупкам
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
- ВВита1 июня 2024It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
- IInna28 мая 2024Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
- RRaisa28 мая 2024Мы заказывали экскурсию на русском языке, в итоге нам проводили ее на английском.. Но светильники получились крутые!
- ООлег26 мая 2024Отличная обзорная экскурсия с комфортом по различным районам Стамбула, подойдёт как любителям турецким сериалов, так и просто туристам. Побывали в необычных местах, все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, отлично знает город, помогла с различными бытовыми вопросами по Стамбулу. Экскурсию рекомендую.
- ИИльнара26 мая 2024Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
- AAliaksei26 мая 2024это реально уровень 2 после всем известных Топкапэ-Долмабахче-Галата. Гид Ангелина рассказала много интересных и неожиданных деталей, провела по местам в которые просто так даже и не зайдёшь.
- ММадина25 мая 2024Мастер класс по завариванию кофе по турецки… отличная возможность разгрузиться после экскурсий и походов по дворцом и мечетям… легко и
- JJulia24 мая 2024Мастер класс супер. Мустафа the best…
- ААнастасия24 мая 2024Добрый день! Не думайте - идите на экскурсию. И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением. Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте! Яна
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Уникальный опыт»
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