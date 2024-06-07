Утренние – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Стамбуле, цены от €33, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
70 за всё до 7 чел.
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
330264 за всё до 3 чел.
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
    Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
    Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
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    для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺

  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
    Добрый день! Не думайте - идите на экскурсию. И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением. Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте! Яна
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    - очень бережный проводник! У меня был эксклюзивный и именно под мой запрос маршрут - Яна нашла новые места, хоть я не в первый раз в Стамбуле.

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
    Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом! Это очень
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    необычный опыт🧕🏻 Что-то меняется, в ощущении себя и того что происходит вовне. От тебя остаются глаза, больше почти ничего. Остальное всё только твоё. Наш маршрут немного скорректировался по ходу дня, но это было очень органично, удобно и впечатлений осталась масса😊 Вот такое иммерсивное погружение в культуру. Большое спасибо Яне за экскурсию, наши беседы, а также рекомендации по местам Стамбула, которые ещё можно посетить с подробным описанием как добраться, на каком транспорте и в какое время 😌🫶🏻 Очень рада нашему знакомству🤗

    Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!
  • А
    Александра
    4 мая 2024
    Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
    Яна - прелесть! Подстроила маршрут под наши пожелания, свозила на нетуристический воскресный базар только доя местных, отвела в милую местную
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    кофейню, погуляла с нами по набережной на азиатской части. И все это под душевные разговоры и психологические разборы - мы впечатлились и призадумались, много пищи для ума… Ну и изюминка - супер-интересный опыт переодевания в хиджаб, отключения от привычного самоощущения, новые ощущения себя и окружающих. Обязательно попробуйте!

  • К
    Ксения
    12 апреля 2024
    Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
    Спасибо Кристи за отличную программу!
  • V
    Valentina
    12 апреля 2024
    Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
    Прогулка очень понравилась! Кристи очень милая и интересная))) У нас было полное погружение в местный коларит. Вкусный завтрак за приятной беседой и прекрасными видами с Босфора
  • Е
    Евгений
    26 ноября 2023
    Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
    Для "обычной" экскурсии на кораблике вполне неплохо. Вид на достопримечательности с воды стоит того; гиды, однако, рассказывают довольно общую информацию -
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    говорили по-очереди на русском и английском, набор фактов несколько отличался. Завтрак скромный, стоит рассматривать как перекус на первую половину прогулки. В середине экскурсии была остановка для самостоятельно прогулки, как раз вовремя чтобы немного походить.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
  2. Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
  3. Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 264 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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