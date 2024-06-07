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необычный опыт🧕🏻 Что-то меняется, в ощущении себя и того что происходит вовне. От тебя остаются глаза, больше почти ничего. Остальное всё только твоё. Наш маршрут немного скорректировался по ходу дня, но это было очень органично, удобно и впечатлений осталась масса😊 Вот такое иммерсивное погружение в культуру. Большое спасибо Яне за экскурсию, наши беседы, а также рекомендации по местам Стамбула, которые ещё можно посетить с подробным описанием как добраться, на каком транспорте и в какое время 😌🫶🏻 Очень рада нашему знакомству🤗