1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
330€264 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
- KKristina29 мая 2024Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
- ААнастасия24 мая 2024Добрый день! Не думайте - идите на экскурсию. И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением. Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте! Яна
- ММария8 мая 2024Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом! Это очень
- ААлександра4 мая 2024Яна - прелесть! Подстроила маршрут под наши пожелания, свозила на нетуристический воскресный базар только доя местных, отвела в милую местную
- ККсения12 апреля 2024Спасибо Кристи за отличную программу!
- VValentina12 апреля 2024Прогулка очень понравилась! Кристи очень милая и интересная))) У нас было полное погружение в местный коларит. Вкусный завтрак за приятной беседой и прекрасными видами с Босфора
- ЕЕвгений26 ноября 2023Для "обычной" экскурсии на кораблике вполне неплохо. Вид на достопримечательности с воды стоит того; гиды, однако, рассказывают довольно общую информацию -
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Утренние»
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