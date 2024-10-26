Присоединяйтесь к шпионскому приключению и спасите Стамбул! Наша совершенно секретная миссия — отправиться в путешествие по местам съемок фильма «Случайный шпион».
Увидим Стамбульский банк с многомиллионным наследством, узнаем, как снимали сцену побега в Египетском базаре, и доберемся до Крымской церкви — именно здесь скрывали тот самый смертельный вирус.
Увидим Стамбульский банк с многомиллионным наследством, узнаем, как снимали сцену побега в Египетском базаре, и доберемся до Крымской церкви — именно здесь скрывали тот самый смертельный вирус.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсииПриготовьтесь спасать Стамбул! Экскурсия по локациям фильма «Случайный шпион» перенесет вас в мир шпионажа, интриг и непредсказуемых поворотов событий! В центре остросюжетного действия вместо знаменитого актёра Джеки Чана окажетесь вы. Ваша миссия — спасти Стамбул от смертельно опасного вируса. А я помогу вам найти локации и раскрою их древние исторические тайны. TOP-secret места на нашем пути:
- Церковь Святой Ирины — здесь происходили сцены с танцами дервишей. Неудивительно, ведь до недавних пор благодаря исключительным акустическим свойствам и впечатляющей атмосфере собор служил концертным залом.
- Цистерна Базилика — загадаем желание, как и главные герои фильма.
- Галатский мост — самый первый мост города. Именно тут персонаж Джеки Чана проезжал на такси.
- Стамбульский банк — поищем ячейку, где хранится миллионное наследство.
- Крепость Едикуле, где снимали сцены боя с таксистами. Здесь увидим Золотые ворота Константинополя и насладимся панорамным видом на Мраморное море.
- Хамам Чемберлиташ — в фильме Джеки выбегает на крышу в одних пештамали. А я расскажу вам, на каких крышах снимали сцены — и это точно не крыша хамама.
- Египетский базар — увидим место побега героя Джеки, раскидывающего специи и сладости.
- Крымская церковь — найдём тайник, в котором хранился тот самый опасный вирус.
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь святой Ирины
- Цистерна Базилика
- Галатский мост
- Стамбульский банк
- Крепость Едикуле
- Хамам Чемберлиташ
- Египетский базар
- Крымская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в церковь святой Ирины - 500 лир
- Входной билет в цистерну Базилику - 600 лир
- Входной билет в крепость Едикуле - 100 лир
- Транспортные и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Крепость Едикуле
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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