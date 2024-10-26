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Присоединяйтесь к шпионскому приключению и спасите Стамбул! Наша совершенно секретная миссия — отправиться в путешествие по местам съемок фильма «Случайный шпион».



Увидим Стамбульский банк с многомиллионным наследством, узнаем, как снимали сцену побега в Египетском базаре, и доберемся до Крымской церкви — именно здесь скрывали тот самый смертельный вирус.