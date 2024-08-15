Сериалы – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Сериалы» в Стамбуле, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Начало: Дворец Топкапы
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
«Случайный шпион»: по местам съемок фильма в Стамбуле
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Случайный шпион»: по местам съемок фильма в Стамбуле
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
150 за всё до 5 чел.
Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Пешая
На машине
На автобусе
На мотоцикле
На яхте по Босфору
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Начало: Площадь Султан Ахмед
Расписание: По вторникам Топкапы закрыт
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Батыр
    15 августа 2024
    Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
    Отличная эскурсия! Очень грамотный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень рекомендую!
  • В
    Владислава
    1 августа 2024
    Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
    Мы долго думали какую же нам экскурсию выбрать и остановились на этой, ведь прочитавши описание про саму экскурсию и гида,
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    стало очень интересно. Нас встретил гид по имени Жесим и могу написать, что это очень интересный, вежливый и приятный мужчина, который заворожил нас своими рассказами про султана Сулеймана и Роксолану. По мимо увлекательных историй, который входили в содержание экскурсии, нам также отвечал на вопросы, которых было очеееень много и рассказывал кратко про сам Стамбул! Очень благодарны Жесиму за это маленькое приключение, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Сериалы»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
  2. «Случайный шпион»: по местам съемок фильма в Стамбуле
  3. Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Сериалы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 290. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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