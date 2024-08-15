3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Начало: Дворец Топкапы
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Случайный шпион»: по местам съемок фильма в Стамбуле
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Начало: Площадь Султан Ахмед
Расписание: По вторникам Топкапы закрыт
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББатыр15 августа 2024Отличная эскурсия! Очень грамотный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень рекомендую!
- ВВладислава1 августа 2024Мы долго думали какую же нам экскурсию выбрать и остановились на этой, ведь прочитавши описание про саму экскурсию и гида,
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Сериалы»
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