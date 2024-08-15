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стало очень интересно. Нас встретил гид по имени Жесим и могу написать, что это очень интересный, вежливый и приятный мужчина, который заворожил нас своими рассказами про султана Сулеймана и Роксолану. По мимо увлекательных историй, который входили в содержание экскурсии, нам также отвечал на вопросы, которых было очеееень много и рассказывал кратко про сам Стамбул! Очень благодарны Жесиму за это маленькое приключение, рекомендуем!