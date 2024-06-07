Цистерна Базилика

Найдено 55 экскурсий в категории «Цистерна Базилика» в Стамбуле, цены от €30, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4339 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
6335 за человека
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
40 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
410 отзывов
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
157 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
154 отзыва
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Стамбул впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
Завтра в 09:00
193 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
155 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
149 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
15 отзывов
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
221199 за всё до 4 чел.
Шедевры Османской и Византийской империй
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
5 часов
44 отзыва
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6054 за человека
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Начало: У мечети Айя-София
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
49 за человека
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4738 за человека
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
11 июня в 16:30
6952 за человека
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Популярный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
153 за всё до 5 чел.
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Визитные карточки Стамбула
Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
256 за всё до 3 чел.
В поисках символов Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189142 за всё до 10 чел.
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
18 отзывов
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 6962 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
61 отзыв
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4339 за человека
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
Начало: В районе Голубой мечети
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
По следам Византийской империи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
9 отзывов
По следам Византийской империи
Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе
Начало: У Айя-Софии
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
11 июня в 15:00
15 июня в 15:00
50 за человека
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Со Стамбулом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
250 за всё до 3 чел.
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Билеты
1 день
10 отзывов
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Начало: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34.90 за билет
Стамбул по-настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
400 за всё до 4 чел.
Стамбул для новичков
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
86 отзывов
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
154 за всё до 4 чел.
Стамбул - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Стамбул - живая история
Исследовать главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
230 за всё до 4 чел.
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
189171 за всё до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
9 отзывов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
10 июня в 08:45
70 за человека
Транзитный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Транзитный Стамбул
Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Начало: У вашего аэропорта
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
Экскурсия в Археологический музей и Цистерну Базилика
Начало: Возле Археологического музея
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за всё до 8 чел.
Подземный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подземный Стамбул
Посетить старинные подземные водохранилища и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
257232 за всё до 10 чел.
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе
Посетить главные места исторического центра и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
52 за человека
История Старого города: прогулка с гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
История Старого города: прогулка с гидом
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика
Погрузиться в историю многовекового города на экскурсии по его главным местам
Начало: На площади Ипподром
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
150135 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • N
    Natalia
    6 июня 2024
    Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
    Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
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    достопримечательностей целый день, устали бы и, в результате, впечатления были бы смазаны. А получилось просто превосходно! С нами был сын 14 лет, он проникся, что очень показательно! Информация по теме полная, речь грамотная, материал воспринимается легко! Спасибо большое! Отлично!

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    По следам Византийской империи
    Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
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    быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,,

  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
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    ещё много шутил) На середине маршрута угостил нас чаем в одном уютном кафе. Про маршрут: посмотрели объекты на площади Султанахмед, гранд базар, египетский рынок, Сулеймание и многое другое. Маршрут интересный, но для пожилых тяжеловат, потому что идти приличное расстояние и то в гору, то с горы. Но мама моя (66 лет) осталась довольна, хоть и устала. В общем, по-человечески большое спасибо Мистеру Утро)

    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Первые шаги в Стамбуле
    Волшебная экскурсия по Стамбулу! Мы очень довольны. Мустафа очень интересно рассказывал обо всех достопримечательностях на отличном русском языке! Смог заинтересовать
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    ребёнка 8 лет. Посмотрели все самые главные места Стамбула, узнали много из истории Турции! Нигде не стояли в очередях, а они были и не маленькие. С Мустафой очень приятно общаться: спокойно, комфортно и увлекательно! Рекомендуем Мустафу, как профессионального и вежливого гида, с которым время на экскурсии пролетает незаметно!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Стамбул с профессиональным гидом
    Уважаемые организаторы путешествия, огромное спасибо! Это было именно путешествие: в историю, религию, архитектуру, искусство. Мы прошли сквозь века и цивилизации. Насладились
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    красотой города, посетили самые известные достопримечательности и прослушали незабываемый рассказ нашего гида Фермана. Несмотря на то, что мы достаточно искушенные туристы, профессионализм и эрудированность Фермана поразили. Ни один вопрос не остался без ответа. Обо всех объектах мы получили полную и всестороннюю информацию. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Браво, Ферман! Мы обязательно вернемся и будем с удовольствием его рекомендовать. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
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    нигде слишком долго не затягивали, но успели посмотреть и пофоткаться. Джевхер был внимателен, успевал отвечать на 5 вопросов одновременно, с хорошим чувством юмора, рассказал много полезного в плане транспорта, кафе, цен. Никаких душных магазинов, только прогулка по существу. Очень довольны!

    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Цистерна Базилика»

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