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🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 216 отзывов Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города Начало: Недалеко от площади Султанахмет € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

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🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 154 отзыва Стамбул-Константинополь, или По следам Византии Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса Начало: У трамвайной остановки Султанахмет € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 155 отзывов Ключ к сердцу Стамбула Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом Начало: Напротив Собора Св. Софии € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 15 отзывов Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом» Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами Начало: у собора Святой Софии 221 € 199 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 5 часов 44 отзыва Шедевры Османской и Византийской империй Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда Начало: Возле мечети Айя София Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 60 € 54 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Мечеть Айя-София и цистерна Базилика Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе) Начало: У мечети Айя-София Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 13 отзывов Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней Начало: На площади Ипподром Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30 69 € 52 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Популярный Стамбул Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города Начало: Египетский обелиски € 153 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Стамбул: пособие для начинающих Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1 отзыв Визитные карточки Стамбула Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом Начало: У Немецкого фонтана Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Стамбул - первое знакомство Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля € 256 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 9 отзывов В поисках символов Стамбула Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: Возле собора Святой Софии 189 € 142 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 18 отзывов Дворец Долмабахче и древний Стамбул Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника от 69 € 62 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 61 отзыв Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений Начало: В районе Голубой мечети € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 9 отзывов По следам Византийской империи Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе Начало: У Айя-Софии Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 € 50 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Билеты 3 часа 2 отзыва Три эпохи Стамбула за 3 часа Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park) 179 € 144 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида Начало: Собор Софии € 250 за всё до 3 чел.

Билеты 1 день 10 отзывов Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом Начало: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih € 34.90 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Стамбул по-настоящему Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов Начало: В холле вашего отеля € 400 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 86 отзывов Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны Начало: В районе Султанахмет € 154 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Стамбул - живая история Исследовать главные достопримечательности города в компании профессионального гида Начало: На площади Султанахмет € 230 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Стамбул за один день: история и культура Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке 189 € 171 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4.5 часа 12 отзывов Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 5 часов 9 отзывов Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45 € 70 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Транзитный Стамбул Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе Начало: У вашего аэропорта € 270 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле Экскурсия в Археологический музей и Цистерну Базилика Начало: Возле Археологического музея € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Подземный Стамбул Посетить старинные подземные водохранилища и раскрыть их тайны с профессиональным гидом 257 € 232 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 8 отзывов Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе Посетить главные места исторического центра и прикоснуться к их многовековой истории Начало: На площади Султанахмет Расписание: в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 09:00 € 52 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва История Старого города: прогулка с гидом Начало: По желанию гостей € 200 за всё до 4 чел.