1 чел.
По популярности
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
63€35 за человека
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€40 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
Завтра в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
€149 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
221€199 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60€54 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Начало: У мечети Айя-София
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€49 за человека
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
47€38 за человека
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
11 июня в 16:30
69€52 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€153 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Визитные карточки Стамбула
Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189€142 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 69€62 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
Начало: В районе Голубой мечети
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По следам Византийской империи
Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе
Начало: У Айя-Софии
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
11 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€50 за человека
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€250 за всё до 3 чел.
Билеты
1 день
Входной билет в Цистерну Базилика с аудиогидом
Начало: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€34.90 за билет
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - живая история
Исследовать главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
189€171 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
10 июня в 08:45
€70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Транзитный Стамбул
Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Начало: У вашего аэропорта
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
Экскурсия в Археологический музей и Цистерну Базилика
Начало: Возле Археологического музея
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Подземный Стамбул
Посетить старинные подземные водохранилища и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
257€232 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе
Посетить главные места исторического центра и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
€52 за человека
Индивидуальная
2 часа
История Старого города: прогулка с гидом
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика
Погрузиться в историю многовекового города на экскурсии по его главным местам
Начало: На площади Ипподром
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- NNatalia6 июня 2024Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЛЛилия6 июня 2024Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ВВалерия6 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
- ССветлана4 июня 2024Волшебная экскурсия по Стамбулу! Мы очень довольны. Мустафа очень интересно рассказывал обо всех достопримечательностях на отличном русском языке! Смог заинтересовать
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ННина4 июня 2024Уважаемые организаторы путешествия, огромное спасибо! Это было именно путешествие: в историю, религию, архитектуру, искусство. Мы прошли сквозь века и цивилизации. Насладились
- ААнастасия4 июня 2024Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Цистерна Базилика»
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