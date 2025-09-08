Откройте для себя новый мир ярких впечатлений: с высоты птичьего полета перед вами откроются очаровательные пейзажи города, виды на старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Это захватывающее зрелище, которое стоит увидеть, посетив Стамбул.
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы предоставляем трансфер до взлетной площадки. Отсюда вы отправляетесь на потрясающую экскурсию в небе над невероятным 20-миллионным мегаполисом — Стамбулом, парите над проливом Босфор с его мостами и сотнями яхт и кораблей! Важная информация:
- Полет групповой.
- Проводится по воскресеньям и при летной погоде. Остальное решается на месте.
По воскресеньям
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Полет на вертолете
- Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Заказ живых цветов - 50 евро
- Фруктовая нарезка в трансфер - 40 евро
- Бутылочка шампанского или вина - 50 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда начало
По воскресеньям
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Фотопрогулка
до 3 чел.
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
8 сен в 06:00
9 сен в 06:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
31 авг в 11:00
2 сен в 11:00
€163
€250 за всё до 4 чел.