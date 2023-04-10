А Анвар Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом Непередаваемые эмоции от полета, благодарю Ризвану за тур!

А Анна Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul В жизни все нужно попробывать, это было незабываемо, спасибо!!!

С Станислав Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul Всегда мечтал об эксклюзивном туре и не был разочарован, все хорошо организованно, даже вип трансфер, просто незабываемый полет!!!

Д Денис Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul Всегда мечтал взять частный полет, рад что наконец то смог перебороть свой страх высоты, было очень красиво увидеть Стамбул со всеми его мечетями с высоты птичьего полета, благодарю организаторов.