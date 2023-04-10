Экскурсии на вертолёте в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «На вертолёте» в Стамбуле, цены от €500. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
На вертолёте
10 отзывов
20 минут 24 секунды
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Начало: Лобби вашего отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3600 за всё до 6 чел.
Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом
На вертолёте
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом
Начало: Лобби Вашего Отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
3500 за всё до 6 чел.
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
На вертолёте
1 час
Мини-группа
до 4 чел.
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Посмотреть на жизнь крупнейшего мегаполиса мира с высоты и получить головокружительные эмоции
Начало: В аэропорту «Ататюрк» (это старый аэропорт в черте...
«Вы получите адрес специальной вертолётной зоны, до которой при желании можно будет заказать трансфер из вашего отеля»
Расписание: в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00
9 мар в 14:00
16 мар в 14:00
500 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На вертолёте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
  2. Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом
  3. Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Айя-София
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в марте 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "На вертолёте" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 3600. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Сколько стоит полетать на вертолете из Стамбула с экскурсией 🚁. Совершите полёт над городом по цене от €500. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025