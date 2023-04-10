20 минут 24 секунды
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Начало: Лобби вашего отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€3600 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемый индивидуальный полет на вертолете над Стамбулом
Начало: Лобби Вашего Отеля
«Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают»
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
€3500 за всё до 6 чел.
1 час
Мини-группа
до 4 чел.
Вертолётная экскурсия «Горизонты Стамбула»
Посмотреть на жизнь крупнейшего мегаполиса мира с высоты и получить головокружительные эмоции
Начало: В аэропорту «Ататюрк» (это старый аэропорт в черте...
«Вы получите адрес специальной вертолётной зоны, до которой при желании можно будет заказать трансфер из вашего отеля»
Расписание: в воскресенье в 14:00, 14:30 и 15:00
9 мар в 14:00
16 мар в 14:00
€500 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнвар10 апреля 2023Непередаваемые эмоции от полета, благодарю Ризвану за тур!
- ААнна1 декабря 2022В жизни все нужно попробывать, это было незабываемо, спасибо!!!
- ССтанислав1 декабря 2022Всегда мечтал об эксклюзивном туре и не был разочарован, все хорошо организованно, даже вип трансфер, просто незабываемый полет!!!
- ДДенис1 декабря 2022Всегда мечтал взять частный полет, рад что наконец то смог перебороть свой страх высоты, было очень красиво увидеть Стамбул со всеми его мечетями с высоты птичьего полета, благодарю организаторов.
- ААндрей10 октября 2022Увлекаюсь экстримальными видами спорта и отдыха, пейзаж Стамбула сверху поражает своей красотой, вода Босфора так блестит, и погода была отличная, мы остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На вертолёте»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в марте 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "На вертолёте" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 3600. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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