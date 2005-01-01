  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены

4.8
6 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Вы отправитесь в путешествие сквозь весь подводный мир нашей планеты.

Проходя через 16 тематических зон аквариума, вы увидите морских обитателей от Черного моря 🌊 до Тихого океана, и побываете в настоящем тропическом лесу 🌲.

Посмотреть рифовым акулам в глаза, узнать чем кормят амазонских крокодилов, побывать внутри затонувшей подводной лодки и многое другое вам предстоит на экскурсии 🧭 по Стамбульскому аквариуму.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🎫Онлайн билеты

  • €30 за экскурсию

    Купить билеты
Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены
Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены

Что вы увидите

  • Стамбульский Аквариум
Что вас ожидает
Путешествие по ультрасовременному океанариуму
Чтобы обитатели находились в естественной для себя среде, а посетители могли почувствовать атмосферу настоящего океана, залы оснастили по последнему слову техники и создали оригинальные конструкции. Кроме того, для детей здесь предусмотрели игровые и познавательные развлечения. На экскурсии 🧭 вы узнаете, как удалось воплотить проект в жизнь, по какому принципу выбрали 17 зон (среди которых есть Средиземноморье, Панамский канал, Антарктика и другие), и как на площади в 22 тыс. кв. м. чувствует себя 15 тыс. сухопутных и морских жителей.
Мир морской фауны
В каждом зале вас будет ждать мир в миниатюре: в одном — проплывающие над головой акулы, в другом — забавные пингвины из Антарктики, вот сливается с песком черноморский звездочет, а здесь можно потрогать маленьких порхающих скатов. Вы услышите, как они живут, чем питаются и какими особенными характеристиками обладают. Кроме того, вы посетите зал со сталактитами и сталагмитами, рассмотрите макеты корабля и подводной лодки, взглянете на воссозданный тропический лес 🌳 Южной Америки и увидите красочные коралловые рифы.
После экскурсии мы отвезем вас на обед в приятный ресторан турецкой кухни 🥧 детали
  • Это групповая экскурсия ⛳ на русском языке. Группа не больше 12 человек.
  • Детям до 2 лет экскурсия проводится бесплатно.
Что входит
  • трансфер от вашего отеля и обратно (если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи)
  • входные билеты
  • обед
Что не входит
  • трансфер из районов города
  • не включенных в перечень
  • производится по запросу и за дополнительную оплату
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены
Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены
Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены
Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
70
8 часов
Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
70 отзывов
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
26
5 часов
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
38 отзывов
История Стамбула
65
8 часов
История Стамбула
30 отзывов
Старый Стамбул и его древности
42
4.5 часов
Старый Стамбул и его древности
21 отзыв
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
36
1.1 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
14 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
190
4 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
13 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
356 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
125 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты