Мое предложение отличается от аналогичных трансферов, ведь это трансфер-экскурсия: вместо поездки с водителем вы получаете познавательную первую встречу со Стамбулом. Как водитель я с комфортом довезу вас до отеля, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многогранного города. Отвечу на все вопросы и поделюсь полезными советами местного жителя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Трансфер из аэропорта в отель (или наоборот)

Он осуществляется на комфортабельном 7-местном автомобиле в любое время суток. В какой бы аэропорт Стамбула вы не прилетели, вам не придется искать такси или автобусы-шаттлы, загружать вещи и переживать о дороге.

Узнаём и приручаем Стамбул!

По пути вы откроете страницы стамбульской истории и узнаете о Турции в целом, о ее культуре, религии, жизни. Я с радостью на отвечу любые вопросы о городе; посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать всё это практичнее и дешевле.

Организационные детали

Если вас нужно забрать из аэропорта имени Сабихи Гёкчен, доплата составит €5.

Автомобили выбираются в зависимости от количества путешественников:

до 5 человек — Opel Insignia (бизнес-класс) или Nissan Qashqai с панорамной крышей

5-9 человек по договорённости — Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle (VIP/бизнес-класс)

больше 9 человек по договорённости — большие вэны или автобусы

В большинстве случаев я приезжаю сам, но к сожалению, бывают непредвиденные обстоятельства (в основном пробки), которые не позволяют мне лично приехать. В таких ситуациях в аэропорту вас встретит водитель на комфортабельном минивэне VIP-класса, а с моей стороны будет предоставлена скидка 10%.