Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом

Удобно и быстро добраться до города, а заодно познакомиться с ним и сориентироваться

5
3 отзыва
Индивидуальная
Мое предложение отличается от аналогичных трансферов, ведь это трансфер-экскурсия: вместо поездки с водителем вы получаете познавательную первую встречу со Стамбулом.

Как водитель я с комфортом довезу вас до отеля, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многогранного города.

Отвечу на все вопросы и поделюсь полезными советами местного жителя.
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Трансфер из аэропорта в отель (или наоборот)

Он осуществляется на комфортабельном 7-местном автомобиле в любое время суток. В какой бы аэропорт Стамбула вы не прилетели, вам не придется искать такси или автобусы-шаттлы, загружать вещи и переживать о дороге.

Узнаём и приручаем Стамбул!

По пути вы откроете страницы стамбульской истории и узнаете о Турции в целом, о ее культуре, религии, жизни. Я с радостью на отвечу любые вопросы о городе; посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать всё это практичнее и дешевле.

Организационные детали

Автомобили выбираются в зависимости от количества путешественников: до 5 человек — Opel Insignia (бизнес-класс) или Nissan Qashqai с панорамной крышей; 5-9 человек по договоренности — Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle (VIP/бизнес-класс); больше 9 человек по договоренности — большие вэны или автобусы.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
28 фев 2022
С первой минуты была очень душевная атмосфера. Как будто встретились с другом.
И это ощущение не отпускало все время нахождения в Стамбуле.
Нас окружили заботой и вниманием даже в свободное от экскурсий время.
Кто хочет увидеть душевный Стамбул - к Илье!!!
Татьяна
21 фев 2022
У нас было несколько часов на пересадку в Стамбуле и Илья организовал нам обзорную экскурсию. Все было четко - вовремя забрал в аэропорту, вовремя вернул. Покатал по городу, подстраивался под нас, все рассказал. Очень приятный в общении и замечательный гид. Один из лучших из тех с кем я сталкивалась на Трипстере. Рекомендую.
Т
31 янв 2022
Все замечательно

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🎩Индивидуальные🚗На машине🚘ТрансферТрансфер из аэропорта

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Трансфер в Стамбул из аэропорта в любую точку города
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
ALİ
Нет отзывов
Трансфер в Стамбул из аэропорта в любую точку города
Комфортный индивидуальный трансфер из / в аэропорт и по Стамбулу на Мерседес Вито Стандарт - это авто со стандартным
50 за 1-5 чел.
Трансфер из аэропорта Сабихи Гёкчен в исторический центр города
5 часов
Индивидуальная
BREEZES
5
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Сабихи Гёкчен в исторический центр города
Трансфер из аэропорта Сабиха Гёкчен в исторический центр Стамбула на комфортабельном транспорте позволит вам сэкономить
от 50 за 1-5 чел.
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) - Стамбул»
1.5 часа
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) - Стамбул»
Индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула - это комфорт и сэкономленное время
от 36 за 1-6 чел.
Трансфер из аэропорта в центр Стамбула
5 часов
Индивидуальная
BREEZES
Нет отзывов
Трансфер из аэропорта в центр Стамбула
Удобнее всего добираться до исторического центра, конечно же, на автомобиле
от 50 за 1-4 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
ALİ
Нет отзывов
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
Если вы приехали в Стамбул большой компанией и цените комфорт в поездке, то вам точно понадобится услуги трансфера
85 за 1-18 чел.
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
Sabri
4.9
149 отзывов
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Добраться до места проживания на вместительном минивэне Mercedes Vito, не волнуясь о деталях
38 за 1-9 чел.
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
1.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владислав
5
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
Комфортно добраться до города с профессиональным водителем
49 за 1-5 чел.
Трансфер из аэропорта в Стамбул
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
Хасан
5
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
49 за 1-8 чел.
Вечерний Стамбул
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
İstanbul
Нет отзывов
Вечерний Стамбул
Большая индивидуальная прогулка по Стамбулу, на которой вы познакомитесь с различными районами города, проникнитесь
140 за 1-5 чел.
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
ALİ
Нет отзывов
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
VIP-трансфер для бизнес и VIP-персон на авто Мерседес Вито Люкс: это авто премиум-класса и повышенного комфорта
70 за 1-4 чел.
Из Константинополя - в Стамбул: обзорная прогулка
5.5 часов
🚶 Пешая
Групповая
Hagi
5
16 отзывов
Из Константинополя - в Стамбул: обзорная прогулка
Если вы оказались в Стамбуле впервые, прогулка в компании местного гида - лучший способ познакомиться с этим прекрасным
50 за 1 человека
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) - Стамбул»
1.5 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Tatiana
3.4
5 отзывов
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) - Стамбул»
Комфортабельные микроавтобусы Mercedes Vito, лицензированные водители и качественный сервис
36 за 1-50 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ