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Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом

Удобно и быстро добраться до города, а заодно познакомиться с ним и сориентироваться
Мое предложение отличается от аналогичных трансферов, ведь это трансфер-экскурсия: вместо поездки с водителем вы получаете познавательную первую встречу со Стамбулом.

Как водитель я с комфортом довезу вас до отеля, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многогранного города. Отвечу на все вопросы и поделюсь полезными советами местного жителя.
4.7
157 отзывов
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом

Описание трансфер

Трансфер из аэропорта в отель (или наоборот)

Он осуществляется на комфортабельном 7-местном автомобиле в любое время суток. В какой бы аэропорт Стамбула вы не прилетели, вам не придется искать такси или автобусы-шаттлы, загружать вещи и переживать о дороге.

Узнаём и приручаем Стамбул!

По пути вы откроете страницы стамбульской истории и узнаете о Турции в целом, о ее культуре, религии, жизни. Я с радостью на отвечу любые вопросы о городе; посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать всё это практичнее и дешевле.

Организационные детали

Если вас нужно забрать из аэропорта имени Сабихи Гёкчен, доплата составит €5.

Автомобили выбираются в зависимости от количества путешественников:

  • до 5 человек — Opel Insignia (бизнес-класс) или Nissan Qashqai с панорамной крышей
  • 5-9 человек по договорённости — Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle (VIP/бизнес-класс)
  • больше 9 человек по договорённости — большие вэны или автобусы

В большинстве случаев я приезжаю сам, но к сожалению, бывают непредвиденные обстоятельства (в основном пробки), которые не позволяют мне лично приехать. В таких ситуациях в аэропорту вас встретит водитель на комфортабельном минивэне VIP-класса, а с моей стороны будет предоставлена скидка 10%.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рехбер
Рехбер — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3900 туристов
Всем привет! Я Рехбер — профессиональный лицензированный гид. В Стамбуле окончил факультет истории и живу уже 15 лет. С радостью познакомлю Вас с нашим удивительным городом, раскрою его историю, культуру и современную жизнь. Обещаю Вам экскурсии в дружественной компании с незабываемыми впечатлениями. До встречи!. .

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 15 июн 2026
Это случай когда хочется сказать много положительного, постараюсь найти слова благодарности Всевышнему, Вселенной за то,что случайно зашла на Ваш сайт ,Боже,какая прекрасная у нас сегодня экскурсия , с красочными историями,
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видами, фотографиями, впечатлениями и все это благодаря одному человеку -Илье!!! Он -волшебник,прирожденный оратор, который интересно и с любовью рассказал нам историю Османской империи , с датами,фактами, юмором,уверена мы будем помнить об этом всю жизнь . Эта история была интересна трем поколениям: мне,моей маме и моей дочке . Искренне рекомендую всем посетить Стамбул в сопровождении Ильи ,и Вам будет чем вдохновиться и приятно удивиться . А фотографии, сделанные Ильёй, будут Вам прекрасным бонусом и подтверждением Ваших воспоминаний об Османской Империи . Уверена ,что и компания,в которой работает Илья такая же крутая. Удачи Вам, друзья, до новых встреч! С нетерпением жду !

Это случай когда хочется сказать много положительного, постараюсь найти слова благодарности Всевышнему, Вселенной за то,что случайно
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Valentina
Спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно и легко. Гид оказался очень приятным, внимательным и профессиональным человеком. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно и легко. Гид оказался очень приятным, внимательным
Спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно и легко. Гид оказался очень приятным, внимательным
Спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно и легко. Гид оказался очень приятным, внимательным
Спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно и легко. Гид оказался очень приятным, внимательным
Спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно и легко. Гид оказался очень приятным, внимательным
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Ольга
Заказали трансфер из аэропорта до отеля. При выходе, к паспортном контролю, загрузили вай фай, списались с Ильёй. Он прислал видео, куда нам выходить и где ждать машину. Все время были
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на связи,все просто и понятно. Машина подъехала через 5 минут - Майбах, очень красивый, звездный, со звездочка и в потолке. Водитель был не руско говорящий, загрузил наши чемоданы, куда ехать уже знал(мы заранее прислали Илье в ватсап наш билет и адрес отеля) отвёз нас по адресу. Все очень чётко и просто. Спасибо Илье за такой сервис. Всем советуем бронировать авто, спокойно и комфортно добираться до своих отелей.

Заказали трансфер из аэропорта до отеля. При выходе, к паспортном контролю, загрузили вай фай, списались с
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Анастасия
Прекрасные ребята, отличный сервис!
Была на связи с организатором команды Ильей.
Был необходим трансфер в срочном порядке из одного аэропорта в другой, из-за отмены рейса.
Ребята сразу вышли на связь, очень оперативно решили все вопросы и сложности, помогли взрослому уставшему человеку добраться в нужное место.
Огромное вам спасибо!
Развеселили маму в машине, подняли настроение, в такое непростое время!
Вы крутые, удачи вам!
Рехбер
Рехбер
Ответ организатора:
Анастасия, благодарим Вас за приятные эмоции!
Мы с удовольствием стараемся ответить на все Ваши потребности. Особенно деликатный подход, если дело касается
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пожилых людей. Комфорт наших родителей и уважение к ним - это один из главных пунктов 'конституции' наших услуг!
Мы всегда рады Вам и Вашим близким!

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А
Соединили трансфер с другим туром, поездили перед самолетом по местам Стамбула. Шикарные виды и отличное сопровождение. Прогулка приятная и расслабляющая.
Соединили трансфер с другим туром, поездили перед самолетом по местам Стамбула. Шикарные виды и отличное сопровождение.
Соединили трансфер с другим туром, поездили перед самолетом по местам Стамбула. Шикарные виды и отличное сопровождение.
Соединили трансфер с другим туром, поездили перед самолетом по местам Стамбула. Шикарные виды и отличное сопровождение.
Соединили трансфер с другим туром, поездили перед самолетом по местам Стамбула. Шикарные виды и отличное сопровождение.
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В
комфортный трансфер. правда без гида. сложность была в подключении к wifi аэропорта. хорошо бы иметь фото стоек для подключения и краткую инструкцию
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Входит в следующие категории Стамбула

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