Что вас ожидает

Трансфер из аэропорта в отель (или наоборот)

Он осуществляется на комфортабельном 7-местном автомобиле в любое время суток. В какой бы аэропорт Стамбула вы не прилетели, вам не придется искать такси или автобусы-шаттлы, загружать вещи и переживать о дороге.

Узнаём и приручаем Стамбул!

По пути вы откроете страницы стамбульской истории и узнаете о Турции в целом, о ее культуре, религии, жизни. Я с радостью на отвечу любые вопросы о городе; посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать всё это практичнее и дешевле.

Организационные детали

Автомобили выбираются в зависимости от количества путешественников: до 5 человек — Opel Insignia (бизнес-класс) или Nissan Qashqai с панорамной крышей; 5-9 человек по договоренности — Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle (VIP/бизнес-класс); больше 9 человек по договоренности — большие вэны или автобусы.