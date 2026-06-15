Как водитель я с комфортом довезу вас до отеля, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многогранного города. Отвечу на все вопросы и поделюсь полезными советами местного жителя.
Описание трансфер
Трансфер из аэропорта в отель (или наоборот)
Он осуществляется на комфортабельном 7-местном автомобиле в любое время суток. В какой бы аэропорт Стамбула вы не прилетели, вам не придется искать такси или автобусы-шаттлы, загружать вещи и переживать о дороге.
Узнаём и приручаем Стамбул!
По пути вы откроете страницы стамбульской истории и узнаете о Турции в целом, о ее культуре, религии, жизни. Я с радостью на отвечу любые вопросы о городе; посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать всё это практичнее и дешевле.
Организационные детали
Если вас нужно забрать из аэропорта имени Сабихи Гёкчен, доплата составит €5.
Автомобили выбираются в зависимости от количества путешественников:
- до 5 человек — Opel Insignia (бизнес-класс) или Nissan Qashqai с панорамной крышей
- 5-9 человек по договорённости — Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle (VIP/бизнес-класс)
- больше 9 человек по договорённости — большие вэны или автобусы
В большинстве случаев я приезжаю сам, но к сожалению, бывают непредвиденные обстоятельства (в основном пробки), которые не позволяют мне лично приехать. В таких ситуациях в аэропорту вас встретит водитель на комфортабельном минивэне VIP-класса, а с моей стороны будет предоставлена скидка 10%.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Была на связи с организатором команды Ильей.
Был необходим трансфер в срочном порядке из одного аэропорта в другой, из-за отмены рейса.
Ребята сразу вышли на связь, очень оперативно решили все вопросы и сложности, помогли взрослому уставшему человеку добраться в нужное место.
Огромное вам спасибо!
Развеселили маму в машине, подняли настроение, в такое непростое время!
Вы крутые, удачи вам!
Мы с удовольствием стараемся ответить на все Ваши потребности. Особенно деликатный подход, если дело касается