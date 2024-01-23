1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Рыбалка проводится на одном из известных мостов Стамбула: Мы заранее высылаем вам локацию, где наш сотрудник встретит вас и предоставит все необходимое снаряжение для ловли рыбы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
«Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за человека
скидка
21%
Мини-группа
4 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«У меня есть невероятная и уникальная экскурсия для вас — рыбалка на яхте в прекрасном Стамбуле»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 63€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€115 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 января 2024Отличное приключение! Рыбалка на мосту - прекрасный выбор для тех, кто любит необычные впечатления. Обязательно повторим!
- ИИван23 января 2024Идеальный уикенд! Захватывающая рыбалка, пейзажи, которые заставляют влюбиться в Стамбул ещё раз. Благодарю за отличное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Животные»
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