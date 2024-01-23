Экскурсии с животными в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Стамбуле, цены от €50, скидки до 21%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Рыбалка проводится на одном из известных мостов Стамбула: Мы заранее высылаем вам локацию, где наш сотрудник встретит вас и предоставит все необходимое снаряжение для ловли рыбы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60 за человека
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
«Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350 за человека
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
21%
Мини-группа
4 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«У меня есть невероятная и уникальная экскурсия для вас — рыбалка на яхте в прекрасном Стамбуле»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 6350 за человека
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
115 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
  2. Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
  3. Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
  4. Экскурсия по океанариуму «Флория»
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 350 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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