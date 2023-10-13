Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из любого аэропорта Стамбула. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и подсветкой салона. Вы останетесь довольны!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Наш профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребенку мультики.
Организационные детали
Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 226 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий, я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлеченных гидов — один из нас с радостью откроет для вас самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
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