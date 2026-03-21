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Трансфер из любого аэропорта Стамбула

Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из любого аэропорта Стамбула. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и подсветкой салона. Вы останетесь довольны!
4.7
48 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные автомобили
  • 🕒 Пунктуальность водителей
  • 📺 Развлечения в пути
  • 🏨 Доставка до отеля
  • 💼 Безопасность и надёжность
  • 💸 Скидка из IST

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для трансфера из аэропорта Стамбула - это любой месяц года. Независимо от сезона, вы всегда сможете комфортно добраться до отеля или дома благодаря современным автомобилям с кондиционером. Важно лишь заранее забронировать услугу, чтобы избежать ожидания.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула

Описание трансфер

Данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Скидка действует только на поездки из главного аэропорта Стамбула (IST).

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Наш профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребёнку мультики.

Организационные детали

Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
очень организованно, встретили на выходе из аэропорта, водитель все помог загрузить и проводил в отель. Всем рекомендую!
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что всё прошло организованно и комфортно — от встречи в аэропорту
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до заселения в отель. Для нас важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно с первых минут в Стамбуле.

Будем рады снова помочь вам в поездках и экскурсиях. Добро пожаловать в любое время! ✈️🏙️

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А
Поездка прошла прекрасно!
Поездка прошла прекрасно!
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М
Отличный сервис!

Не первый раз обращаюсь за трансфером через Трипстер, но в этот раз были сильно рады тому, что наконец-то попался замечательный трансфер. С нами связался Максим по телефону, подробно всё
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рассказал: кто будет встречать, где будут ожидать нас с табличкой и т. д..
Сервис был своевременный и на высоком уровне!!! Прекрасно всё организовали, встретили как положено с табличкой, помогли с чемоданами, вежливый водитель, с которым общались через переводчик:). Машина чистая, без посторонних запахов. Комфортное и безопасное вождение.
Огромное спасибо! Сервис безукоризненный! Рекомендую!

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е
Нужно было из Стамбула доехать доехать до Гробницы Йуши и обратно. Дмитрий быстро откликнулся, стоимость обозначил адекватную но из-за отсутствия карточки иностранного банка не могла оплатить работу сервиса и,соответственно, оформить
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заказ). Салон чистый, водитель аккуратно вёл. Подача заблаговременная. Дмитрий на связи был постоянно. Однозначно рекомендую! Да, бонусом - сюрпризом нас привезли на 2ю туристическую точку к замку. Спасибо огромное Дмитрию за качественный сервис и человеческое отношение к клиентам!

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Наталья
Мы прилётали в аэропорт Стамбула с ночным перерывом и вылетом в другом аэропорту. Воспользовались предложением трансфера. Это было очень удобно. За нами приехал новый чистый микроавтобус с аккуратным водителем, который
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уточнил про комфортную температуру в салоне. Доставил в отель, минуя пробки, по скоростной трассе!
Преимуществами трансфера для нас было: уверенность с подаче машины, фиксированная стоимость, вместительность, так как наша семья большая и ещё коляска для малыша.
Рекомендую сервис!

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И
Заказывала у Дмитрия трансфер из/в аэропорт Стамбула. Водитель встретил в зоне прилета в заранее указанном месте с табличкой. Был на связи через WhatsApp. Встретили на минивэне Мерседес. Было приятно, что
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организатор сам уточнил как прошла поездка. В целом, при необходимости Дмитрий быстро отвечал на смс и был всегда на связи. В общем, если вы не хотите ломать голову, как добраться в город или аэропорт, а предпочитаете, чтобы для вас все организовали - однозначно рекомендую!

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