После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из любого аэропорта Стамбула. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и подсветкой салона. Вы останетесь довольны!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Наш профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребенку мультики.

Организационные детали

Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.