Трансфер из любого аэропорта Стамбула

Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito

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Ответы на вопросы
После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из любого аэропорта Стамбула. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и подсветкой салона. Вы останетесь довольны!
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
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16
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Наш профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребенку мультики.

Организационные детали

Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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