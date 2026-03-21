После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из любого аэропорта Стамбула. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и подсветкой салона. Вы останетесь довольны!
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🕒 Пунктуальность водителей
- 📺 Развлечения в пути
- 🏨 Доставка до отеля
- 💼 Безопасность и надёжность
- 💸 Скидка из IST
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта Стамбула - это любой месяц года. Независимо от сезона, вы всегда сможете комфортно добраться до отеля или дома благодаря современным автомобилям с кондиционером. Важно лишь заранее забронировать услугу, чтобы избежать ожидания.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание трансфер
Данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Скидка действует только на поездки из главного аэропорта Стамбула (IST).
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Наш профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребёнку мультики.
Организационные детали
Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
очень организованно, встретили на выходе из аэропорта, водитель все помог загрузить и проводил в отель. Всем рекомендую!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что всё прошло организованно и комфортно — от встречи в аэропорту
Вам был полезен этот отзыв?
А
Поездка прошла прекрасно!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличный сервис!
Не первый раз обращаюсь за трансфером через Трипстер, но в этот раз были сильно рады тому, что наконец-то попался замечательный трансфер. С нами связался Максим по телефону, подробно всё
Не первый раз обращаюсь за трансфером через Трипстер, но в этот раз были сильно рады тому, что наконец-то попался замечательный трансфер. С нами связался Максим по телефону, подробно всё
Вам был полезен этот отзыв?
е
Нужно было из Стамбула доехать доехать до Гробницы Йуши и обратно. Дмитрий быстро откликнулся, стоимость обозначил адекватную но из-за отсутствия карточки иностранного банка не могла оплатить работу сервиса и,соответственно, оформить
Вам был полезен этот отзыв?
Мы прилётали в аэропорт Стамбула с ночным перерывом и вылетом в другом аэропорту. Воспользовались предложением трансфера. Это было очень удобно. За нами приехал новый чистый микроавтобус с аккуратным водителем, который
Вам был полезен этот отзыв?
И
Заказывала у Дмитрия трансфер из/в аэропорт Стамбула. Водитель встретил в зоне прилета в заранее указанном месте с табличкой. Был на связи через WhatsApp. Встретили на минивэне Мерседес. Было приятно, что
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Трансфер из любого аэропорта Стамбула»
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта (IST) Стамбула и наоборот на Mercedes Vito
Без суеты и стресса доехать до центральной части города - районов Фатих, Султанахмет, Бейоглу, Балат
Начало: У аэропорта или вашего места проживания
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
от €48 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Добраться до отеля или аэропорта на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
от €47 за всё до 7 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
Удобно и без суеты добраться до города на Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 03:30
15 авг в 00:30
от €55
€84 за всё до 6 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Удобно и быстро добраться до города, а заодно познакомиться с ним и сориентироваться
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
от €51
€59 за всё до 6 чел.
от €100 за экскурсию