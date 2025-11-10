Приглашаем вас посетить нашу экскурсию подводного мира в Стамбуле.
Вы посетите один из крупнейших аквариумов города, где обитают 15 тысяч морских животных! В 17 тематических зонах вас ждут удивительные обитатели подводного мира — от ярких рыб-клоунов до тюленей, пингвинов и грозных акул.
Вы посетите один из крупнейших аквариумов города, где обитают 15 тысяч морских животных! В 17 тематических зонах вас ждут удивительные обитатели подводного мира — от ярких рыб-клоунов до тюленей, пингвинов и грозных акул.
Описание экскурсииПодводный мир Стамбульского аквариума Аквариум разделен на 17 тематических зон, каждая из которых воссоздает экосистему определенного моря или океана. Например, в тропической зоне можно увидеть уникальных обитателей южных морей. Всего здесь живут более 15 тысяч морских животных. Помимо привычных дельфинов и скатов, вы сможете понаблюдать за пираньями, яркими рыбами-клоунами, пингвинами и тюленями, покормить крокодилов и даже поплавать с акулами! Дайвинг с акулами — захватывающий аттракцион, доступный только для взрослых и подростков старше 14 лет. Для взрослых и детей Принято считать, что аквариум — это развлечение для детей, но Стамбульский аквариум ломает этот стереотип. Здесь интересно проводить время как семьям с детьми, так и компаниям друзей или даже самостоятельным путешественникам.
Ежедневно в 9:30 и 12:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Дайвинг с акулами (оплачивается отдельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Стамбульский аквариум
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30 и 12:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на крыше Стамбула. Незабываемые фотографии с видами на Босфор и Старый город. Подарите себе эмоции
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Стамбула на Принцевы острова
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
16 ноя в 06:00
18 ноя в 06:00
€200 за всё до 3 чел.