Приглашаем вас посетить нашу экскурсию подводного мира в Стамбуле.



Вы посетите один из крупнейших аквариумов города, где обитают 15 тысяч морских животных! В 17 тематических зонах вас ждут удивительные обитатели подводного мира — от ярких рыб-клоунов до тюленей, пингвинов и грозных акул.

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 9:30 и 12:30.

Описание экскурсии Подводный мир Стамбульского аквариума Аквариум разделен на 17 тематических зон, каждая из которых воссоздает экосистему определенного моря или океана. Например, в тропической зоне можно увидеть уникальных обитателей южных морей. Всего здесь живут более 15 тысяч морских животных. Помимо привычных дельфинов и скатов, вы сможете понаблюдать за пираньями, яркими рыбами-клоунами, пингвинами и тюленями, покормить крокодилов и даже поплавать с акулами! Дайвинг с акулами — захватывающий аттракцион, доступный только для взрослых и подростков старше 14 лет. Для взрослых и детей Принято считать, что аквариум — это развлечение для детей, но Стамбульский аквариум ломает этот стереотип. Здесь интересно проводить время как семьям с детьми, так и компаниям друзей или даже самостоятельным путешественникам.

