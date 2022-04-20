Начнём нашу прогулку с проспекта,куда едут, в первую очередь за впечатлениями! А знаете ли вы сколько тайн таит в себе популярная улица Истикляль? Туристы частенько проводят сравнение этой удивительной улицы с московским Арбатом. Вдоль этой колоритной и уникальной улицы выстроились в ряд самые разнообразные достопримечательности: величественные храмы, иностранные посольства,музейные комплексы и многое другое. К концу 17 столетия происходила явная европеизация района и активное заселение улицы иностранными гражданами. Большая доля строений, возведенных на улице Истикляль, относится к европейскому архитектурному стилю. Почти каждый старинный дом или пассаж может рассказать вам свою собственную историю.

Перед нами предстанет Галатская башня - важный символ города,какую историю хранит она? Обязательно сделаем несколько фото возле знаменитого трамвайчика. Без этих ярко-красных вагончиков представить улицу просто невозможно. Старинные дома с индивидуальной историей,храмы и здесь же модные магазины создают удивительную атмосферу духа двойственности и независимости.

Свернув с шумного проспекта,мы отправимся по тихим улочкам в район,который является притяжением для творческой интеллигенции и иностранцев. Картинные галереи, квартал антикварных лавок, милые дома в европейском стиле, на первых этажах которых обычно располагаются небольшие кафе,места где снимались турецкие фильмы - ждут вас на нашем маршруте.

Посетив историческую мечеть «на воде»,которую строил пират,нас встретит противоречивый район. С одной стороны там находятся банки, предприятия, страховые фирмы и крупный порт города. С другой стороны, это молодежный квартал, где днём и вечером царит веселье и радость. Яркие,цветные дома,улицы с зонтиками,уютные кафе и самая вкусная рыба в лаваше. Набравшись впечатлений,вы сможете отведать самую вкусную пахлаву в кафе-кондитерской,аналогов которой вы не найдёте во всём городе.