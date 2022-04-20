Такой разный Стамбул

Стамбул как сундук с сокровищами

Индивидуальная
Стамбул как сундук с сокровищами.

Предлагаю вам открыть его вместе и написать вашу историю путешествия в этом многоликом городе.

Вы увидите место,где смешались местные жители и туристы, древность и современность,католические храмы и старинные мечети мирно соседствуют с ночными развлекательными заведениями.

Утверждают, что это та самая точка, где сошлись Восток и Запад.
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул

Что вас ожидает 🤩

  • Галатский мост
  • Банковская улица
  • Знаменитая лестница Комондо
  • Галатская башня
  • Крымская церковь
  • Улица Истикляль
  • Католический храм
  • Исторические пассажи
  • Улица антиквариата
  • Мечеть «на воде»
  • Исторический хамам
  • Улица с цветными зонтиками
  • Набережная в Каракёе
Начнём нашу прогулку с проспекта,куда едут, в первую очередь за впечатлениями! А знаете ли вы сколько тайн таит в себе популярная улица Истикляль? Туристы частенько проводят сравнение этой удивительной улицы с московским Арбатом. Вдоль этой колоритной и уникальной улицы выстроились в ряд самые разнообразные достопримечательности: величественные храмы, иностранные посольства,музейные комплексы и многое другое. К концу 17 столетия происходила явная европеизация района и активное заселение улицы иностранными гражданами. Большая доля строений, возведенных на улице Истикляль, относится к европейскому архитектурному стилю. Почти каждый старинный дом или пассаж может рассказать вам свою собственную историю.
Перед нами предстанет Галатская башня - важный символ города,какую историю хранит она? Обязательно сделаем несколько фото возле знаменитого трамвайчика. Без этих ярко-красных вагончиков представить улицу просто невозможно. Старинные дома с индивидуальной историей,храмы и здесь же модные магазины создают удивительную атмосферу духа двойственности и независимости.
Свернув с шумного проспекта,мы отправимся по тихим улочкам в район,который является притяжением для творческой интеллигенции и иностранцев. Картинные галереи, квартал антикварных лавок, милые дома в европейском стиле, на первых этажах которых обычно располагаются небольшие кафе,места где снимались турецкие фильмы - ждут вас на нашем маршруте.
Посетив историческую мечеть «на воде»,которую строил пират,нас встретит противоречивый район. С одной стороны там находятся банки, предприятия, страховые фирмы и крупный порт города. С другой стороны, это молодежный квартал, где днём и вечером царит веселье и радость. Яркие,цветные дома,улицы с зонтиками,уютные кафе и самая вкусная рыба в лаваше. Набравшись впечатлений,вы сможете отведать самую вкусную пахлаву в кафе-кондитерской,аналогов которой вы не найдёте во всём городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет на Галатскую башню (ро желанию). 120 лир за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Еминёню
Завершение: Причал Каракёй
Когда и сколько длится
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Обязательное условие экскурсии - предоплата на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договорённости

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