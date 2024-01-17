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Такой разный Стамбул

Индивидуальная экскурсия по Стамбулу: путешествие во времени и пространстве
Стамбул как сундук с сокровищами. Предлагаю вам открыть его вместе и написать вашу историю путешествия в этом многоликом городе.

Вы увидите место, где смешались местные жители и туристы, древность и современность, католические храмы и старинные мечети мирно соседствуют с ночными развлекательными заведениями. Утверждают, что это та самая точка, где сошлись Восток и Запад.
5
4 отзыва
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул

Описание экскурсии

Вас ожидает:

  • Улица Истикляль Начнём нашу прогулку с проспекта, куда едут, в первую очередь за впечатлениями! А знаете ли вы сколько тайн таит в себе популярная улица Истикляль? Туристы частенько проводят сравнение этой удивительной улицы с московским Арбатом. Вдоль этой колоритной и уникальной улицы выстроились в ряд самые разнообразные достопримечательности: величественные храмы, иностранные посольства, музейные комплексы и многое другое. К концу 17 столетия происходила явная европеизация района и активное заселение улицы иностранными гражданами. Большая доля строений, возведенных на улице Истикляль, относится к европейскому архитектурному стилю. Почти каждый старинный дом или пассаж может рассказать вам свою собственную историю.
  • Галатская башня Перед нами предстанет Галатская башня — важный символ города, какую историю хранит она? Обязательно сделаем несколько фото возле знаменитого трамвайчика. Без этих ярко-красных вагончиков представить улицу просто невозможно. Старинные дома с индивидуальной историей, храмы и здесь же модные магазины создают удивительную атмосферу духа двойственности и независимости.
  • Каракёй Свернув с шумного проспекта, мы отправимся по тихим улочкам в район, который является притяжением для творческой интеллигенции и иностранцев. Картинные галереи, квартал антикварных лавок, милые дома в европейском стиле, на первых этажах которых обычно располагаются небольшие кафе, места где снимались турецкие фильмы — ждут вас на нашем маршруте. Посетив историческую мечеть «на воде», которую строил пират, нас встретит противоречивый район. С одной стороны там находятся банки, предприятия, страховые фирмы и крупный порт города. С другой стороны, это молодежный квартал, где днём и вечером царит веселье и радость. Яркие, цветные дома, улицы с зонтиками, уютные кафе и самая вкусная рыба в лаваше. Набравшись впечатлений, вы сможете отведать самую вкусную пахлаву в кафе-кондитерской, аналогов которой вы не найдёте во всём городе.

По договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Галатский мост
  • Банковская улица
  • Знаменитая лестница Комондо
  • Галатская башня
  • Крымская церковь
  • Улица Истикляль
  • Католический храм
  • Исторические пассажи
  • Улица антиквариата
  • Мечеть «на воде»
  • Исторический хамам
  • Улица с цветными зонтиками
  • Набережная в Каракёе
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет на Галатскую башню (по желанию) -120 лир за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Еминёню
Завершение: Причал Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
Прекрасно провели время. Ольга прекрасный рассказчик. Время на экскурсии пролетело незаметно). Если есть возможность обязательно посетите собор Святой Софии, хотя это теперь и платно. Это место все пропитано историей: Византия,
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крестоносцы, османы- все здесь оставили свой след. Один из самых старых (1,5 тысячи лет) и самых красивых соборов в мире стоит того чтобы посетить его. Здесь история вокруг тебя. Аж мороз пробирает когда видишь все это!

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Б
Отличная эскурсия! Очень грамотный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень рекомендую!
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E
Прекрасно провели время с Ольгой. Было очень интересно! Спасибо!
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E
Прекрасно провели время с Ольгой. Было очень интересно! Спасибо!
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