Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

читать дальше уменьшить и мы скорректировали маршрут под наши запросы. Мы были расслаблены, так как перемещались на машине и могли посмотреть много отдаленных локаций (холм Пьер Лоти, мечеть Эйюп Султан, азиатская часть Стамбула, паром и многое другое), нас было 5 человек и каждый чувствовал себя комфортно.

С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана были подкреплены интересными фактами. Также он учел, что мы ранее были в некоторых местах