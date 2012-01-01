Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Яркое знакомство со Стамбулом Вы проедете по колоритному городу и раскроете его с разных сторон. В программе экскурсии:
Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатской части Стамбула. С нее вы насладитесь прекрасным видом на Босфорский пролив, Мраморное море 🌊 и Принцевы острова.
Смотровая площадка Пьер Лоти — вы оцените с высоты красоту бухты Золотой Рог и узнаете, кто такой Пьер Лоти и как он связан с Турцией.
Мечеть Эйюп Султан — четвертая по значимости мусульманская святыня мира после Мекки, Медины и Иерусалима. Вы услышите историю 📖 жизни султана Эйюпа и рассмотрите величественную средневековую архитектуру.
Галатская башня — символ города, который просматривается почти из любой центральной точки. По желанию вы сможете подняться на вершину башни и полюбоваться фантастическими видами на Стамбул и Босфор.
Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу. Здесь вас ждут исторический красный трамвай, множество магазинов и парадные дома.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 на Галатскую башню не включены в стоимость — 45 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Бейхан, я живу и работаю в Стамбуле и не устаю восхищаться его красотой. Более 20 лет занимаюсь любимым делом — туризмом. В 2012 году получил лицензию профессионального гида, которая позволяет проходить в национальные музеи без очереди и проводить в них экскурсии. Надеюсь на скорую встречу с вами.