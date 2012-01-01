Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Стамбул с разных ракурсов

Галатская башня, улица Истикляль, Таксим и лучшие видовые площадки на автомобильной экскурсии

Бейхан
Бейхан – Гид из Стамбула
«Место встречи культур и цивилизаций», «столица императоров», «город на двух материках» — как только ни называют Стамбул.

За один день вы подниметесь на холмы Пьер Лоти и Чамлыджа, осмотрите одну из важнейших мечетей мира Эйюп Султан и погуляете по оживленной улице Истикляль.

А я расскажу самое интересное о прошлом и настоящем великого города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 200€150 за экскурсиюскидка25%

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Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов

Что вас ожидает

Яркое знакомство со Стамбулом
Вы проедете по колоритному городу и раскроете его с разных сторон. В программе экскурсии:

  • Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатской части Стамбула. С нее вы насладитесь прекрасным видом на Босфорский пролив, Мраморное море 🌊 и Принцевы острова.
  • Смотровая площадка Пьер Лоти — вы оцените с высоты красоту бухты Золотой Рог и узнаете, кто такой Пьер Лоти и как он связан с Турцией.
  • Мечеть Эйюп Султан — четвертая по значимости мусульманская святыня мира после Мекки, Медины и Иерусалима. Вы услышите историю 📖 жизни султана Эйюпа и рассмотрите величественную средневековую архитектуру.
  • Галатская башня — символ города, который просматривается почти из любой центральной точки. По желанию вы сможете подняться на вершину башни и полюбоваться фантастическими видами на Стамбул и Босфор.
  • Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу. Здесь вас ждут исторический красный трамвай, множество магазинов и парадные дома.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 на Галатскую башню не включены в стоимость — 45 лир с человека.

Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Бейхан
Бейхан
Меня зовут Бейхан, я живу и работаю в Стамбуле и не устаю восхищаться его красотой. Более 20 лет занимаюсь любимым делом — туризмом. В 2012 году получил лицензию профессионального гида, которая позволяет проходить в национальные музеи без очереди и проводить в них экскурсии. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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