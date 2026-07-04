Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

«Место встречи культур и цивилизаций», «столица императоров», «город на двух материках» — как только ни называют Стамбул.
За один день вы подниметесь на холмы Пьер Лоти и Чамлыджа, осмотрите одну из важнейших мечетей мира Эйюп Султан и погуляете по оживленной улице Истикляль. А я расскажу самое интересное о прошлом и настоящем великого города.
За один день вы подниметесь на холмы Пьер Лоти и Чамлыджа, осмотрите одну из важнейших мечетей мира Эйюп Султан и погуляете по оживленной улице Истикляль. А я расскажу самое интересное о прошлом и настоящем великого города.
Описание экскурсии
Яркое знакомство со Стамбулом
Вы проедете по колоритному городу и раскроете его с разных сторон. В программе экскурсии:
- Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатской части Стамбула. С нее вы насладитесь прекрасным видом на Босфорский пролив, Мраморное море и Принцевы острова.
- Смотровая площадка Пьер Лоти — вы оцените с высоты красоту бухты Золотой Рог и узнаете, кто такой Пьер Лоти и как он связан с Турцией.
- Мечеть Эйюп Султан — четвертая по значимости мусульманская святыня мира после Мекки, Медины и Иерусалима. Вы услышите историю жизни султана Эйюпа и рассмотрите величественную средневековую архитектуру.
- Галатская башня — символ города, который просматривается почти из любой центральной точки. По желанию вы сможете подняться на вершину башни и полюбоваться фантастическими видами на Стамбул и Босфор.
- Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу. Здесь вас ждут исторический красный трамвай, множество магазинов и парадные дома.
- Телебашня Чамлыджа — самая высокая башня Турции и один из самых ярких символов Стамбула: её высота достигает 369 метров (587 метров над уровнем моря с учётом холма). Со смотровых площадок открывается по-настоящему захватывающая панорама на весь город, Босфор, исторический центр и сразу два континента.
Организационные детали
- Указанная стоимость действует для путешественников, проживающих в районах Старого города — Фатих и Бейоглу. Если вы остановились в другом районе Стамбула, пожалуйста, уточните стоимость заранее.
- Входные билеты на Галатскую башню не включены в стоимость — €30 с человека
- Входные билеты на Телебашню — 900 лир с чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бейхан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 4875 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и владелец туристического агентства в Стамбуле. Экскурсии провожу я или мои коллеги. Мы — все лицензированные гиды, которые любят город. Без толп и скучных лекций — только живые истории, атмосфера и тот самый Стамбул, в который влюбляются навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с детьми). Рассказывал с любовью к городу и его истории настолько интересно, что даже дочь
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана были подкреплены интересными фактами. Также он учел, что мы ранее были в некоторых местах
Вам был полезен этот отзыв?
Е
интересная экскурсия, рекомендую
Бейхан
Ответ организатора:
Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Руслану за яркое знакомство со Стамбулом! Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне, что очень важно при путешествии с детьми и пожилыми родителями. Мы узнали много интересного и увидели великолепные панорамы Босфора, а также уютную азиатскую часть Стамбула. Время пролетело незаметно, экскурсия получилась насыщенной и познавательной. Отдельное спасибо нашему гиду Руслану за терпеливое и внимательное отношение к нашим активным детям.
Вам был полезен этот отзыв?
У нас был гидом Ергювен. Ергювен любезно по нашей просьбе скорректировал маршрут. Мы чудесно провели время посетили самые популярные локации и получили от Еогювена советы как самостоятельно добраться до Истикляль. Все отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Рекомендую экскурсию и гида. Профессионально, корректно, очень живой рассказ и планировка мест к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Стамбул с разных ракурсов»
-
5%
Индивидуальная
Лучший выборБольшая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Целый день знакомства со Стамбулом. Его историей, контрастами районов и атмосферой двух континентов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €262
€275 за человека
Билеты
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Посетить турецкий Версаль (без очередей) и познакомиться с самой атмосферной улицей города
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30 и 15:00, в среду в 09:30
Сегодня в 09:30
11 авг в 09:30
€50 за билет
Групповая
до 20 чел.
Площадь Таксим, улица Истикляль и Галатская башня
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прогуливаясь по площади Таксим и улице Истикляль. Узнайте о Галатской башне и её многовековой истории
Начало: У памятник Ататюрку
Расписание: ежедневно в 16:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Стамбулу: исторический центр + улица Истикляль
Увидеть знаковые достопримечательности города без дневной суеты и зноя
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€58 за человека
от €450 за экскурсию