Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Стамбул с разных ракурсов

Галатская башня, улица Истикляль, Таксим и лучшие видовые площадки на автомобильной экскурсии
«Место встречи культур и цивилизаций», «столица императоров», «город на двух материках» — как только ни называют Стамбул.

За один день вы подниметесь на холмы Пьер Лоти и Чамлыджа, осмотрите одну из важнейших мечетей мира Эйюп Султан и погуляете по оживленной улице Истикляль. А я расскажу самое интересное о прошлом и настоящем великого города.
5
33 отзыва
Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов
Стамбул с разных ракурсов

Описание экскурсии

Яркое знакомство со Стамбулом

Вы проедете по колоритному городу и раскроете его с разных сторон. В программе экскурсии:

  • Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатской части Стамбула. С нее вы насладитесь прекрасным видом на Босфорский пролив, Мраморное море и Принцевы острова.
  • Смотровая площадка Пьер Лоти — вы оцените с высоты красоту бухты Золотой Рог и узнаете, кто такой Пьер Лоти и как он связан с Турцией.
  • Мечеть Эйюп Султан — четвертая по значимости мусульманская святыня мира после Мекки, Медины и Иерусалима. Вы услышите историю жизни султана Эйюпа и рассмотрите величественную средневековую архитектуру.
  • Галатская башня — символ города, который просматривается почти из любой центральной точки. По желанию вы сможете подняться на вершину башни и полюбоваться фантастическими видами на Стамбул и Босфор.
  • Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу. Здесь вас ждут исторический красный трамвай, множество магазинов и парадные дома.
  • Телебашня Чамлыджа — самая высокая башня Турции и один из самых ярких символов Стамбула: её высота достигает 369 метров (587 метров над уровнем моря с учётом холма). Со смотровых площадок открывается по-настоящему захватывающая панорама на весь город, Босфор, исторический центр и сразу два континента.

Организационные детали

  • Указанная стоимость действует для путешественников, проживающих в районах Старого города — Фатих и Бейоглу. Если вы остановились в другом районе Стамбула, пожалуйста, уточните стоимость заранее.
  • Входные билеты на Галатскую башню не включены в стоимость — €30 с человека
  • Входные билеты на Телебашню — 900 лир с чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бейхан
Бейхан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 4875 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и владелец туристического агентства в Стамбуле. Экскурсии провожу я или мои коллеги. Мы — все лицензированные гиды, которые любят город. Без толп и скучных лекций — только живые истории, атмосфера и тот самый Стамбул, в который влюбляются навсегда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
Елена
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с детьми). Рассказывал с любовью к городу и его истории настолько интересно, что даже дочь
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6 лет слушала внимательно! Совет туристам: да, экскурсия недешевая, так как индивидуальная и на машине, но это стоит того, потому что полностью погружаетесь в историю города и видите его со всех ракурсов.

Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с+1
Огромная благодарность Руслану за экскурсию. Полностью подстроился под наши пожелания (был дождь и были вместе с
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Вера
С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана были подкреплены интересными фактами. Также он учел, что мы ранее были в некоторых местах
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и мы скорректировали маршрут под наши запросы. Мы были расслаблены, так как перемещались на машине и могли посмотреть много отдаленных локаций (холм Пьер Лоти, мечеть Эйюп Султан, азиатская часть Стамбула, паром и многое другое), нас было 5 человек и каждый чувствовал себя комфортно.

С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана
С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана
С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана
С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана
С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана
С самого начала было понятно, что мы в надежных руках. Все было очень организованно, рассказы Бейхана
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Е
интересная экскурсия, рекомендую
интересная экскурсия, рекомендую
Бейхан
Бейхан
Ответ организатора:
Спасибо
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О
Огромное спасибо Руслану за яркое знакомство со Стамбулом! Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне, что очень важно при путешествии с детьми и пожилыми родителями. Мы узнали много интересного и увидели великолепные панорамы Босфора, а также уютную азиатскую часть Стамбула. Время пролетело незаметно, экскурсия получилась насыщенной и познавательной. Отдельное спасибо нашему гиду Руслану за терпеливое и внимательное отношение к нашим активным детям.
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Наталья
У нас был гидом Ергювен. Ергювен любезно по нашей просьбе скорректировал маршрут. Мы чудесно провели время посетили самые популярные локации и получили от Еогювена советы как самостоятельно добраться до Истикляль. Все отлично!
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О
Рекомендую экскурсию и гида. Профессионально, корректно, очень живой рассказ и планировка мест к посещению.
Рекомендую экскурсию и гида. Профессионально, корректно, очень живой рассказ и планировка мест к посещению.
Рекомендую экскурсию и гида. Профессионально, корректно, очень живой рассказ и планировка мест к посещению.
Рекомендую экскурсию и гида. Профессионально, корректно, очень живой рассказ и планировка мест к посещению.
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Входит в следующие категории Стамбула

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