«Город души», «магнит человечества», «око Востока», «семихолмный господин», а ещё «жестокий Стамбул», «ломающий судьбы». У Стамбула много имён — и множество лиц. На прогулке по районам Бебек, Бешикташ и Арнавуткёй мы покажем город реальных контрастов. Вы увидите, как лоск и красота элитных кварталов соседствуют с бедностью трущоб. И услышите очень разные истории из его жизни.

Описание экскурсии

Город на Босфоре может предстать в образе изящной красавицы, а может и испугать, как сказочное чудовище. Мы поговорим о причинах таких сильных контрастов. Вы услышите рассказы о древнем Стамбуле, о его бывших и нынешних обитателях, героях и злодеях.

Полюбуетесь величественными османскими особняками, бирюзовой гладью Босфора, изумрудными городскими холмами, перспективой мостов и небоскрёбов. И увидите, как близка здесь граница между богатством и нищетой, красотой и уродством.

Вы узнаете, как жили родовитые султанши и бедные наложницы, как подняться с самого дна — до сверкающей короны. Кроме того, будут истории о проклятии евнухов, жестокой участи османских принцев, предательстве и коварстве, преданности и любви.

Сказки не зря оживают в этом месте — и не зря здесь пишутся новые.

У Стамбула много имён. И, возможно, вы дадите ему ещё одно.

