Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре

Увидеть разные грани города и получить о нём реалистичное представление
«Город души», «магнит человечества», «око Востока», «семихолмный господин», а ещё «жестокий Стамбул», «ломающий судьбы». У Стамбула много имён — и множество лиц. На прогулке по районам Бебек, Бешикташ и Арнавуткёй мы покажем город реальных контрастов. Вы увидите, как лоск и красота элитных кварталов соседствуют с бедностью трущоб. И услышите очень разные истории из его жизни.
Описание экскурсии

Город на Босфоре может предстать в образе изящной красавицы, а может и испугать, как сказочное чудовище. Мы поговорим о причинах таких сильных контрастов. Вы услышите рассказы о древнем Стамбуле, о его бывших и нынешних обитателях, героях и злодеях.

Полюбуетесь величественными османскими особняками, бирюзовой гладью Босфора, изумрудными городскими холмами, перспективой мостов и небоскрёбов. И увидите, как близка здесь граница между богатством и нищетой, красотой и уродством.

Вы узнаете, как жили родовитые султанши и бедные наложницы, как подняться с самого дна — до сверкающей короны. Кроме того, будут истории о проклятии евнухов, жестокой участи османских принцев, предательстве и коварстве, преданности и любви.

Сказки не зря оживают в этом месте — и не зря здесь пишутся новые.

У Стамбула много имён. И, возможно, вы дадите ему ещё одно.

Организационные детали

  • Будет несколько коротких поездок на городском транспорте. Вам понадобится транспортная карта города, она продаётся в автоматах при всех остановках трамвая и станциях метро
  • С вами будет лицензированный гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе остановки трамвая номер 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 888 туристов
Наша команда гидов покажет вам Стамбул, который вас удивит! Мы не новички в этом городе и изучаем его уже много лет. С нами вы увидите неожиданные грани Стамбула. Рассмотрим его так, как рассматривают драгоценный камень на ладони под лучом света, — чтобы каждая грань была замечена. Вы увидите Стамбул глазами стамбульцев — как свой город. Город, в который возвращаются как домой.

В
Понравилась экскурсия. Погуляли по очень колоритным и красивым кварталам. Очень приятно слушать Елену - человека с близким и понятным нам менталитетом (Елена из России), который много лет при том живет
в Стамбуле и потому знает жизнь города изнутри. Очень много бытовых деталей и подробностей из современной турецкой жизни. Интересные исторические факты. Прекрасная экскурсия! Еще хочу отметить заботливость Елены - день был холодный и она взяла для нас шарфы на случай, если вдруг мы забудем свои. Спасибо огромное!

Александр
Были в Стамбуле первый раз. Очень впечатлила экскурсия по разным районам города. Действительно Стамбул очень многогранный город и этого всего можно не заметить, если попытаться обойтись без экскурсовода! Мы с
женой остались очень довольны! По рекомендации гида уже после экскурсии - посетили классный ресторан, побывали в шикарном торговом центре и купили себе фирменные вещи, которые к нас в три-четыре раза дороже продаются!
Елене огромная благодарность!

О
Елена, спасибо огромное на сегодняшний прекрасный день! Вы первый экскурсовод, который задолго до экскурсии написал мне, чтобы поближе познакомиться и построить программу экскурсии под нас) Вы разработали прекрасный маршрут, знаете много всего интересного и умеете преподносить информацию так, что ее не забываешь уже через пять минут! Теперь мы знаем, чем займемся в ближайшие 6 дней в Стамбуле! 🌺
Irina
Мне всегда интересна не туристическая мишура, а настоящая жизнь и история города - поэтому выбрала экскурсию Елены. Уже само название зацепило, и я не прогадала.

Елена великолепно передает исторический материал: с
читать дальшеуменьшить

юмором, легко, но глубоко. Она рассказывает такие факты, о которых точно не узнаешь из учебников, с первого же момента вовлекает и удерживает внимание. Это было не просто «посмотреть», а действительно понять, как устроен Стамбул изнутри.

Особенно ценно было увидеть контрасты города и прочувствовать, как в нем сосуществуют европейская и азиатская культуры - не на словах, а на улицах, в людях, в деталях.

Елена также делилась локациями по запросу - все оперативно, подробно и с любовью к городу. Порекомендовала места, о которых мы бы точно сами не узнали.

Если хочется увидеть Стамбул не с открытки, а живой очень советую.

Ольга
Спасибо Елене за замечательную экскурсию. Елена прекрасный рассказчик, приятный собеседник. Она научила нас пользоваться всеми видами транспорта, что оказалось очень полезно и удобно. Открыла для нас Стамбул с новой стороны.
М
Елена замечательный экскурсовод и человек.
Остается впечатление, как будто знаком с ней уже много лет.
Спасибо!
