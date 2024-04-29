25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Такой разный Стамбул

Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
На этой экскурсии вы увидите многоликий Стамбул и его контрасты.

Посетите богемный район Этилер, где живут звезды кино и шоу-бизнеса, и насладитесь видом на Босфор с обзорной площадки. Прогуляйтесь по улочкам
читать дальшеуменьшить

Бешикташ и попробуйте вафли на набережной Бебек. Переправьтесь на пароме через залив, узнайте историю Босфорских мостов и легенду о Девичьей Башне.

В азиатской части города загляните в старинную мечеть, построенную великим архитектором Османской империи. Экскурсия включает проезд на пароме, вафли, чай и бублик

4.9
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут по контрастным районам Стамбула
  • 🛳️ Путешествие на пароме через Босфор
  • 🍽️ Дегустация турецких вафель и чая
  • 🏰 Посещение исторических и современных достопримечательностей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей и индивидуальных путешественников
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул

Что можно увидеть

  • Этилер
  • Американский университет
  • Босфор
  • Крепость Румелихисары
  • Бешикташ
  • Пристань Бебек
  • Девичья Башня
  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть на набережной Ортакёй
  • Ускюдар
  • Старинная мечеть Мимара Синана

Описание экскурсии

Лакшери район

Окунуться в стамбульский шик можно, посетив элитный квартал Этилер — недвижимость здесь могут себе позволить только очень состоятельные люди. Гуляя по этому району, мы подойдем к Американскому университету, утопающему в зелени раскидистых платанов. Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор. Вы увидите крепость Румелихисары и узнаете, как пал Константинополь и что скрывается за угрожающим названием «перерезанная глотка».

Контрасты Стамбула

Престижный район Бешикташ раскинулся на зеленых холмах европейской части Стамбула. Соседство исторических и современных построек и колорит старинных улочек поражает и удивляет. Спускаясь к воде, мы выйдем на пристань Бебек — за роскошь и красоту его полюбили режиссеры турецких сериалов. Наслаждаясь плеском волн, вы услышите рассказ о прошлом и архитектуре Стамбула и попробуете мягкие турецкие вафли с добавками.

Побывать на другом берегу

На пароме мы отправимся к азиатской части города. Покормим чаек и выпьем турецкий чай на борту нашего парома, любуясь на дворец Долмабахче и мечеть на набережной Ортакёй. Я расскажу роковую легенду о Девичьей башне, о Босфорских мостах и о том, как проходили Османские сражения. На другом берегу вы прогуляетесь по району Ускюдар, самому населенному и отражающему дух Стамбула. Полюбуетесь азиатской архитектурой домов и османской архитектурой мечетей, а после посетите старейшую мечеть, построенную в 16-м веке величайшим архитектором Мимаром Синаном.

Организационные детали

  • В стоимость включено: проезд на пароме, вафли, чай и бублик
  • Родителей, путешествующих с детьми, обязательно просим перед бронированием сообщить о возрасте ребёнка
  • Зимой рейд на пароме не прекращается, и вы можете уютно расположиться на отапливаемой нижней палубе
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Этилер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.
читать дальшеуменьшить

На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
3
2
1
1
Анна
Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и настоящее Стамбула. Его познания очень обширны и глубоки, при этом он доносит простым, но
читать дальшеуменьшить

красивым языком. Поражает его увлеченность турецкой культурой и историей. В общем, больше трёх часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Закончилась экскурсия в аутентичном кафе с потрясающим видом, где Али приобщил нас к культуре потребления турецкого кофе! 👍👍

Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Это был мой второй визит в этот замечательный город Стамбул. У меня было всего 12 часов между рейсами и за день до поездки я решила забронировать экскурсию, чтобы увидеть Стамбул
читать дальшеуменьшить

с другой стороны, глазами человека который живет и дышит жизнью этого города.
Я не любителей истории и боялась, что буду перегружена датами, именами и быстро заскучаю. Но Эмре смог локанично и структуированно преподнести информацию. Разбавляя свой рассказ об Османской империи и Константинополе, интересными фактами о современной Турции.
Скучать и перенагружать свой мозг не пришлось.
Если хотите насладиться прогулкой по не туристическим районам города и погрузиться в историю и быт Стамбула, узнать все самое важное об основании города, то рекомендую всем провести 3 часа в компании с Эмре в Стамбуле

Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Прошлись с Эмре по данному маршруту. Сразу установился хороший человеческий контакт. Эмре доброжелательный, вдумчивый экскурсовод, приятный собеседник. По ходу экскурсии он раскрыл нам, насколько позволяло время, историю Стамбула и Константинополя,
читать дальшеуменьшить

при этом мы получили общие сведения о создании Османской империи. Познакомились с районом Бешикташ, кушали "мокрый" бургер, выпили прекрасный кофе, нам с женой так понравился кофе, что тут же купили домой у хозяев этого заведения 1 кг. молотого кофе. Прокатились на катере в азиатскую часть Стамбула. Нам с женой понравилось. Удачи Эмре во всех его начинаниях! Михаил (Севастополь).

Вам был полезен этот отзыв?
L
В условиях, когда ограничен во времени, но так хочется прикоснуться к культуре города, tripster становится спасением уже не в первый раз. В случае со Стамбулом мне особенно повезло: экскурсию бронировала
читать дальшеуменьшить

«на удачу», уже сидя в аэропорту в ожидании рейса. Выбор мой пал на Такой разный Стамбул и не зря! Эмре оперативно ответил и уже через пару часов после прилета я любовалась Стамбульскими мостами, гуляла по кампусу Американского университета (да, в маршруты вносятся изменения по желанию клиента;), пила потрясающий миндальный кофе, слушала рассказ Эмре и просто наслаждалась Стамбулом! Как пролетели три часа - я не заметила! Интересная прогулка, приятный и умный собеседник, ну и город, который влюбляет с первого взгляда! Еще раз спасибо Эмре за знакомство с «другим» Стамбулом! Рекомендую всем:)

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Эмре очень интересный, образованный и воспитанный парень. Наша компания осталась в полном восторге от его и проведённой им экскурсии! Сам маршрут необычный, именно поэтому его и выбрали, т. к. сами
читать дальшеуменьшить

мы вряд ли бы добрались до этих мест - очень рекомендуем, не проторенные туристические тропы! Экскурсия понравится людям, интересующимся историей, культурой и современной жизнью Стамбула. Шикарные виды на Босфор, увлекательные беседы, угощения - всё на высшем уровне) и даже непогода не помешала нам насладиться Стамбулом в компании Эмре)

Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась экскурсия, которую проводил гид Али. Это потрясающая история о городе, которую нам поведал Али. Время прошло незаметно, так как получали много познавательной информации. Али - профессиональный историк, владеет огромной массой знаний о городе, мы узнали много исторических подробностей. Прошли по нетуристическим местам, которые популярны среди местного населения. Али угостил нас уникальными традиционными турецкими блюдами. Остались довольны. Рекомедуем всем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Такой разный Стамбул»

Три грани Азиатского Стамбула
Пешая
3.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Сегодня в 18:00
10 авг в 08:00
от €176 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатский Стамбул за 2,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €82 за всё до 4 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
5.5 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€39 за человека
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
3.5 часа
-
40%
10 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Увидеть разные грани города и получить о нём реалистичное представление
Начало: В районе остановки трамвая номер 1
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €119€198 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €290 за экскурсию