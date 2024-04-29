25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы увидите многоликий Стамбул и его контрасты.Посетите богемный район Этилер, где живут звезды кино и шоу-бизнеса, и насладитесь видом на Босфор с обзорной площадки. Прогуляйтесь по улочкам

Бешикташ и попробуйте вафли на набережной Бебек. Переправьтесь на пароме через залив, узнайте историю Босфорских мостов и легенду о Девичьей Башне. В азиатской части города загляните в старинную мечеть, построенную великим архитектором Османской империи. Экскурсия включает проезд на пароме, вафли, чай и бублик

Описание экскурсии

Лакшери район

Окунуться в стамбульский шик можно, посетив элитный квартал Этилер — недвижимость здесь могут себе позволить только очень состоятельные люди. Гуляя по этому району, мы подойдем к Американскому университету, утопающему в зелени раскидистых платанов. Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор. Вы увидите крепость Румелихисары и узнаете, как пал Константинополь и что скрывается за угрожающим названием «перерезанная глотка».

Контрасты Стамбула

Престижный район Бешикташ раскинулся на зеленых холмах европейской части Стамбула. Соседство исторических и современных построек и колорит старинных улочек поражает и удивляет. Спускаясь к воде, мы выйдем на пристань Бебек — за роскошь и красоту его полюбили режиссеры турецких сериалов. Наслаждаясь плеском волн, вы услышите рассказ о прошлом и архитектуре Стамбула и попробуете мягкие турецкие вафли с добавками.

Побывать на другом берегу

На пароме мы отправимся к азиатской части города. Покормим чаек и выпьем турецкий чай на борту нашего парома, любуясь на дворец Долмабахче и мечеть на набережной Ортакёй. Я расскажу роковую легенду о Девичьей башне, о Босфорских мостах и о том, как проходили Османские сражения. На другом берегу вы прогуляетесь по району Ускюдар, самому населенному и отражающему дух Стамбула. Полюбуетесь азиатской архитектурой домов и османской архитектурой мечетей, а после посетите старейшую мечеть, построенную в 16-м веке величайшим архитектором Мимаром Синаном.

Организационные детали