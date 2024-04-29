25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🌟 Уникальный маршрут по контрастным районам Стамбула
🛳️ Путешествие на пароме через Босфор
🍽️ Дегустация турецких вафель и чая
🏰 Посещение исторических и современных достопримечательностей
👨👩👧👦 Идеально для семей и индивидуальных путешественников
Что можно увидеть
Этилер
Американский университет
Босфор
Крепость Румелихисары
Бешикташ
Пристань Бебек
Девичья Башня
Дворец Долмабахче
Мечеть на набережной Ортакёй
Ускюдар
Старинная мечеть Мимара Синана
Описание экскурсии
Лакшери район
Окунуться в стамбульский шик можно, посетив элитный квартал Этилер — недвижимость здесь могут себе позволить только очень состоятельные люди. Гуляя по этому району, мы подойдем к Американскому университету, утопающему в зелени раскидистых платанов. Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор. Вы увидите крепость Румелихисары и узнаете, как пал Константинополь и что скрывается за угрожающим названием «перерезанная глотка».
Контрасты Стамбула
Престижный район Бешикташ раскинулся на зеленых холмах европейской части Стамбула. Соседство исторических и современных построек и колорит старинных улочек поражает и удивляет. Спускаясь к воде, мы выйдем на пристань Бебек — за роскошь и красоту его полюбили режиссеры турецких сериалов. Наслаждаясь плеском волн, вы услышите рассказ о прошлом и архитектуре Стамбула и попробуете мягкие турецкие вафли с добавками.
Побывать на другом берегу
На пароме мы отправимся к азиатской части города. Покормим чаек и выпьем турецкий чай на борту нашего парома, любуясь на дворец Долмабахче и мечеть на набережной Ортакёй. Я расскажу роковую легенду о Девичьей башне, о Босфорских мостах и о том, как проходили Османские сражения. На другом берегу вы прогуляетесь по району Ускюдар, самому населенному и отражающему дух Стамбула. Полюбуетесь азиатской архитектурой домов и османской архитектурой мечетей, а после посетите старейшую мечеть, построенную в 16-м веке величайшим архитектором Мимаром Синаном.
Организационные детали
В стоимость включено: проезд на пароме, вафли, чай и бублик
Родителей, путешествующих с детьми, обязательно просим перед бронированием сообщить о возрасте ребёнка
Зимой рейд на пароме не прекращается, и вы можете уютно расположиться на отапливаемой нижней палубе
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Этилер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. читать дальшеуменьшить
На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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Анна
Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и настоящее Стамбула. Его познания очень обширны и глубоки, при этом он доносит простым, но читать дальшеуменьшить
красивым языком. Поражает его увлеченность турецкой культурой и историей. В общем, больше трёх часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Закончилась экскурсия в аутентичном кафе с потрясающим видом, где Али приобщил нас к культуре потребления турецкого кофе! 👍👍
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А
Анастасия
Это был мой второй визит в этот замечательный город Стамбул. У меня было всего 12 часов между рейсами и за день до поездки я решила забронировать экскурсию, чтобы увидеть Стамбул читать дальшеуменьшить
с другой стороны, глазами человека который живет и дышит жизнью этого города. Я не любителей истории и боялась, что буду перегружена датами, именами и быстро заскучаю. Но Эмре смог локанично и структуированно преподнести информацию. Разбавляя свой рассказ об Османской империи и Константинополе, интересными фактами о современной Турции. Скучать и перенагружать свой мозг не пришлось. Если хотите насладиться прогулкой по не туристическим районам города и погрузиться в историю и быт Стамбула, узнать все самое важное об основании города, то рекомендую всем провести 3 часа в компании с Эмре в Стамбуле
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Михаил
Прошлись с Эмре по данному маршруту. Сразу установился хороший человеческий контакт. Эмре доброжелательный, вдумчивый экскурсовод, приятный собеседник. По ходу экскурсии он раскрыл нам, насколько позволяло время, историю Стамбула и Константинополя, читать дальшеуменьшить
при этом мы получили общие сведения о создании Османской империи. Познакомились с районом Бешикташ, кушали "мокрый" бургер, выпили прекрасный кофе, нам с женой так понравился кофе, что тут же купили домой у хозяев этого заведения 1 кг. молотого кофе. Прокатились на катере в азиатскую часть Стамбула. Нам с женой понравилось. Удачи Эмре во всех его начинаниях! Михаил (Севастополь).
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L
Lidia
В условиях, когда ограничен во времени, но так хочется прикоснуться к культуре города, tripster становится спасением уже не в первый раз. В случае со Стамбулом мне особенно повезло: экскурсию бронировала читать дальшеуменьшить
«на удачу», уже сидя в аэропорту в ожидании рейса. Выбор мой пал на Такой разный Стамбул и не зря! Эмре оперативно ответил и уже через пару часов после прилета я любовалась Стамбульскими мостами, гуляла по кампусу Американского университета (да, в маршруты вносятся изменения по желанию клиента;), пила потрясающий миндальный кофе, слушала рассказ Эмре и просто наслаждалась Стамбулом! Как пролетели три часа - я не заметила! Интересная прогулка, приятный и умный собеседник, ну и город, который влюбляет с первого взгляда! Еще раз спасибо Эмре за знакомство с «другим» Стамбулом! Рекомендую всем:)
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Светлана
Эмре очень интересный, образованный и воспитанный парень. Наша компания осталась в полном восторге от его и проведённой им экскурсии! Сам маршрут необычный, именно поэтому его и выбрали, т. к. сами читать дальшеуменьшить
мы вряд ли бы добрались до этих мест - очень рекомендуем, не проторенные туристические тропы! Экскурсия понравится людям, интересующимся историей, культурой и современной жизнью Стамбула. Шикарные виды на Босфор, увлекательные беседы, угощения - всё на высшем уровне) и даже непогода не помешала нам насладиться Стамбулом в компании Эмре)
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И
Иван
Очень понравилась экскурсия, которую проводил гид Али. Это потрясающая история о городе, которую нам поведал Али. Время прошло незаметно, так как получали много познавательной информации. Али - профессиональный историк, владеет огромной массой знаний о городе, мы узнали много исторических подробностей. Прошли по нетуристическим местам, которые популярны среди местного населения. Али угостил нас уникальными традиционными турецкими блюдами. Остались довольны. Рекомедуем всем!