25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани

Эмре
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Эмре – представитель гидов
На моей экскурсии вы увидите многоликий Стамбул и столкнетесь с контрастами этого города.

Мы посетим богемный район Этилер, где живут звезды кино и шоу-бизнеса, побываем на обзорной площадке, откуда открывается лучший вид на Босфор.

Пройдем по колоритным улочкам Бешикташ и попробуем вафли, отдыхая на набережной Бебек.

Проплывая на пароме через залив, вы услышите историю Босфорских мостов и легенду о Девичьей Башне.

А в азиатской части города заглянете в старинную мечеть, выстроенную самым великим архитектором Османской империи.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча в районе Этилер
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У этой экскурсии25 отзывов
4.92
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул

Что вас ожидает

Лакшери район
Окунуться в стамбульский шик можно, посетив элитный квартал Этилер — недвижимость здесь могут себе позволить только очень состоятельные люди. Гуляя по этому району, мы подойдем к Американскому университету, утопающему в зелени раскидистых платанов. Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор. Вы увидите крепость Румелихисары и узнаете, как пал Константинополь и что скрывается за угрожающим названием «перерезанная глотка».

Контрасты Стамбула
Престижный район Бешикташ раскинулся на зеленых холмах европейской части Стамбула. Соседство исторических и современных построек и колорит старинных улочек поражает и удивляет. Спускаясь к воде, мы выйдем на пристань Бебек — за роскошь и красоту его полюбили режиссеры турецких сериалов. Наслаждаясь плеском волн, вы услышите рассказ о прошлом и архитектуре Стамбула и попробуете мягкие турецкие вафли с добавками.

Побывать на другом берегу
На пароме мы отправимся к азиатской части города. Покормим чаек и выпьем турецкий чай на борту нашего парома, любуясь на дворец Долмабахче и мечеть на набережной Ортакёй. Я расскажу роковую легенду о Девичьей башне, о Босфорских мостах и о том, как проходили Османские сражения. На другом берегу вы прогуляетесь по району Ускюдар, самому населенному и отражающему дух Стамбула. Полюбуетесь азиатской архитектурой домов и османской архитектурой мечетей, а после посетите старейшую мечеть, построенную в 16-м веке величайшим архитектором Мимаром Синаном.

Организационные детали

  • В стоимость включено: проезд на пароме, вафли, чай и бублик
  • Родителей, путешествующих с детьми, обязательно просим перед бронированием сообщить о возрасте ребёнка
  • Зимой рейд на пароме не прекращается, и вы можете уютно расположиться на отапливаемой нижней палубе
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул
Такой разный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Этилер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эмре
Эмре
Я и наша команда гидов, которые в Стамбуле живут уже долгое время, всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. Мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. Будем рады встрече и новым знакомствам!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 июля 2019
Хочу поблагодарить Эмре за проведенную экскурсию, замечательный гид, увлеченный темой, приятный воспитанный человек, желаем ему удачи
21 июня 2019
Это был мой второй визит в этот замечательный город Стамбул. У меня было всего 12 часов между рейсами и за день до поездки я решила забронировать экскурсию, чтобы увидеть Стамбул с другой стороны, глазами человека который живет и дышит жизнью этого города.
Я не любителей истории и боялась, что буду перегружена датами , именами и быстро заскучаю. Но Эмре смог локанично и структуированно преподнести информацию. Разбавляя свой рассказ об Османской империи и Константинополе, интересными фактами о современной Турции.
Скучать и перенагружать свой мозг не пришлось.
Если хотите насладиться прогулкой по не туристическим районам города и погрузиться в историю и быт Стамбула, узнать все самое важное об основании города, то рекомендую всем провести 3 часа в компании с Эмре в Стамбуле
20 июня 2019
Экскурсия "Такой разный Стамбул" нам очень понравилась! Эмре показал нам совершенно нетуристические уголки Стамбула, сопровождая прогулку интересным рассказом об истории города, но также, добавляя и полезные комментарии о современном Стамбуле. Кроме того, мы признательны Эмре за его тактичность и внимательность. Спасибо!
17 июня 2019
Прошлись с Эмре по данному маршруту. Сразу установился хороший человеческий контакт. Эмре доброжелательный, вдумчивый экскурсовод, приятный собеседник. По ходу экскурсии он раскрыл нам, насколько позволяло время , историю Стамбула и Константинополя, при этом мы получили общие сведения о создании Османской империи. Познакомились с районом Бешикташ, кушали "мокрый" бургер, выпили прекрасный кофе, нам с женой так понравился кофе, что тут же купили домой у хозяев этого заведения 1 кг. молотого кофе. Прокатились на катере в азиатскую часть Стамбула. Нам с женой понравилось. Удачи Эмре во всех его начинаниях! Михаил ( Севастополь).
13 июня 2019
Экскурсия прошла отлично, благодарим за это время, было интересно, информативно, вкусно и активно! Спасибо!
Ольга
12 июня 2019
Эмре пунктуален, скромен, терпелив, очень симпатичный молодой человек! Нам настолько было комфортно с ним во время Экскурсии, что три часа пролетели для нас незаметно. Мы катались по Босфору, любовались красотами мечети, пили обалденный кофе в одной из кофеен Стамбула. Сами Вы ни за что такой здесь не найдёте. Рекомендую однозначно, с такой экскурсией Вы взглянете на Стамбул глазами местного жителя.
Юлия
6 июня 2019
Сегодня мы с сыном побывали на экскурсии - "Такой разный Стамбул" с Эмре. Рекомендую к посещению абсолютно всем! Не утомительная, хоть и пешая. Какие то участки проезжали на такси. Эмре- замечательный разказчик - слушать одно удовольствие!
4 июня 2019
Я первый раз в Стамбуле и мне хотелось получить впечатление о городе, пройдясь вместе с человеком , кто здесь живет. Эмре прекрасно справился с этой задачей и показал мне город со своей стороны - свои любимые места, куда туристы самостоятельно могут по незнанию и не добраться . Прекрасный вид на Босфор, кофе, уличная еда., приятная беседа
Все было отлично
31 мая 2019
В условиях, когда ограничен во времени, но так хочется прикоснуться к культуре города, tripster становится спасением уже не в первый раз. В случае со Стамбулом мне особенно повезло: экскурсию бронировала «на удачу», уже сидя в аэропорту в ожидании рейса. Выбор мой пал на Такой разный Стамбул и не зря! Эмре оперативно ответил и уже через пару часов после прилета я любовалась Стамбульскими мостами, гуляла по кампусу Американского университета (да, в маршруты вносятся изменения по желанию клиента;), пила потрясающий миндальный кофе, слушала рассказ Эмре и просто наслаждалась Стамбулом! Как пролетели три часа - я не заметила! Интересная прогулка, приятный и умный собеседник, ну и город, который влюбляет с первого взгляда! Еще раз спасибо Эмре за знакомство с «другим» Стамбулом! Рекомендую всем:)
12 мая 2019
Огромное спасибо Эрме за экскурсию! Заказывала для родителей, и не прогадала! Классный, лёгкий, терпеливый (оооочень!) , заинтересованный экскурсовод.
Разнообразная экскурсия с погружением в город. Яркие и насыщенные три часа. Всем советую. Всем рекомендую. Если хотите понять и влюбиться в Стамбул, Вам к Эрме!
Ещё 15 отзывов

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