Ю Юлия Мы посетили 26.01.2026 Дворец Топкапы с прекраснейшим гидом-историком Ахмет Сакир! Очень впечатлены экскурсией и глубочайшими познаниями гида! Обязательно рекомендуем и сами обратимся не раз! Сердечно благодари!

О Оксана Добрый день, 25.0126 покупали экскурсию по дворцу Топкапы, с нами был гид Али, очень приятный мужчина, эрудированный, добродушный, спокойный, профессионал своего дела, по русски говорит очень хорошо. Экскурсия прошла отлично, не заметила как прошло время. Спасибо за все.

Е Евгений Отличная экскурсия, все интересно рассказано, посетили все интересные места, спасибо)))😊😊😊😊

К Ксения читать дальше чему время пролетело незаметно. Отдельно хочу отметить внимательность гида: после окончания экскурсии он любезно проводил нас до трамвая, что было очень приятно и заботливо. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже познакомиться с историей и атмосферой Стамбула. Экскурсия во дворец Топкапы, забронированная через сайт Спутник, оставила самые приятные впечатления. Экскурсия получилась очень интересной и познавательной — рассказ гида был увлекательным, структурированным и наполненным множеством любопытных фактов, благодаря

И Илья Всем кто впервые направляется в Топкапы, учитывая масштабность и сложность строения, рекомендую данную профильную экскурсию. Можете даже по случаю попасть на персональный формат, на стоимость это не повлияет. Экскурсовод Али за 4 часа провел по всем дворам дворца, рассказав о функции каждого помещения, заодно провел экскурсию и по прилегающей церкви святой Ирины. Заодно с энтузиазмом ответил на все дополнительные вопросы.

А Алена Время пролетело незаметно, экскурсия полная и интересная, гид очень внимательный и увлекательно вел рассказ, с интересом отвечал на все вопросы!

Организация супер - за день до с нами связались, встретили у входа, билеты купили нам зараза, прошли без очереди, нигде не стояли.



В холодное время года было бы здорово добавить перерыв на чай, а то довольно холодно:)

С Светлана Отличная экскурсия! С погодой не повезло, но наша мини-группа из трех человек выполнила всю программу. Было очень интересно слушать рассказ гида. Он отвечал на все вопросы. Узнали многое о жизни Султана и обитателей гарема. История и культура Турции уникальна. Это позволяют понять такие экскурсии!

О Ольга Шикарная экскурсия, ее организация и сам гид! Очень много полезной и интересной информации, глубокое понимание культуры и истории, без экскурсии я бы ничего не поняла и не ощутила всей атмосферы Османской империи. Подробно осмотрели гарем, это было невероятно интересно. Гид выдает наушники и можно не беспокоится, что потеряли группу из вида, все отлично слышно. Спасибо большое!!! Очень рекомендую.

С самого начала Рашид создал атмосферу дружелюбия и интереса. Его глубокие знания истории и культуры позволили нам по-новому взглянуть на читать дальше этот удивительный дворец. Мы узнали множество увлекательных фактов о султанах, их жизни и традициях Османской империи.

Особенно запомнились его рассказы о сокровищах и артефактах, которые мы видели в музеях. Гид умело сочетал исторические события с личными историями, что сделало экскурсию живой и увлекательной.

Также он был очень внимателен к нашим вопросам и всегда готов объяснить детали. В общем, мы остались в восторге и получили огромное удовольствие от экскурсии. Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть, но и почувствовать атмосферу Топкапы! 🌟 Экскурсия по Топкапы с нашим гидом Рашидом была просто великолепной! 🕌С самого начала Рашид создал атмосферу дружелюбия и интереса. Его глубокие знания истории и культуры позволили нам по-новому взглянуть на

I Irina Гид Али невероятно добрый и отзывчивый, без него посещение дворца было бы не таким интересным и запоминающимся. Остались с мамой в восторге.

I IURII Экскурсия прекрасная, очень понравилась. Бейхан лучший гид Стамбула. Берите у него экскурсии не пожалеете!!!

Я Яна Все понравилось. Гид Женя отлично рассказал, показал детали на которые сама бы не обратила внимание. Экскурсию рекомендую

А Алла читать дальше У Бейхана приятная внешность, доброе лицо, он улыбчивый, как-то сразу проникаешься к нему доверием и его хочется слушать, так-как рассказывает он очень интересно, на хорошем русском языке, всё последовательно и увлекательно. Бейхан показал себя очень информированным в области истории своей родной Турции. Проходили с ним более 3 часов и никакой усталости из-за того, что время с ним пролетело незаметно, как один миг, а в конце экскурсии не хотелось расставаться. Спасибо огромное Бейхану за прекрасно проведенную экскурсию, которая запомнится надолго! Обязательно обратимся к этому же гиду в наши следующие посещения Турции! От всей души рекомендую Бейхана нашим туристам! Побывали на экскурсии во Дворец Топкапы, гарем и Мечеть святой Ирины вместе с гидом Бейханом. Сказать, что экскурсия понравилась, это - ничего не сказать. Бейхан просто изумительный гид, каких мало!

И Ирина Экскурсия очень понравилась, гид Бейхан хорошо раскрыл материал,показал все тонкости жизни во Дворце. Само место интересно для посещения, советую всем побывать.