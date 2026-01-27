Отправьтесь в путешествие в прошлое и узнайте, как была устроена жизнь султанов и их гарема в эпоху расцвета Османской империи.
Во время прогулки по дворцу Топкапы вы познакомитесь с его историей, знаменитыми правителями и ключевыми событиями, происходившими в этих стенах, а также посетите гарем.
Описание экскурсииТам, где творилась история страны Дворец Топкапы — главная дворцовая резиденция османских султанов, откуда на протяжении веков управляли империей и определяли судьбы миллионов людей. Эти стены помнят не только государственные решения, но и тайные интриги, заговоры и перевороты, где нередко ключевую роль играли обитательницы гарема. На экскурсии вы познакомитесь с жизнью османских султанов, побываете в ключевых залах дворца, увидите уникальные реликвии и узнаете, как в этих стенах формировалась история Османской империи. Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 125 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 янв 2026
Мы посетили 26.01.2026 Дворец Топкапы с прекраснейшим гидом-историком Ахмет Сакир! Очень впечатлены экскурсией и глубочайшими познаниями гида! Обязательно рекомендуем и сами обратимся не раз! Сердечно благодари!
О
Оксана
26 янв 2026
Добрый день, 25.0126 покупали экскурсию по дворцу Топкапы, с нами был гид Али, очень приятный мужчина, эрудированный, добродушный, спокойный, профессионал своего дела, по русски говорит очень хорошо. Экскурсия прошла отлично, не заметила как прошло время. Спасибо за все.
Е
Евгений
24 янв 2026
Отличная экскурсия, все интересно рассказано, посетили все интересные места, спасибо)))😊😊😊😊
К
Ксения
14 янв 2026
Экскурсия во дворец Топкапы, забронированная через сайт Спутник, оставила самые приятные впечатления. Экскурсия получилась очень интересной и познавательной — рассказ гида был увлекательным, структурированным и наполненным множеством любопытных фактов, благодаря
И
Илья
14 янв 2026
Всем кто впервые направляется в Топкапы, учитывая масштабность и сложность строения, рекомендую данную профильную экскурсию. Можете даже по случаю попасть на персональный формат, на стоимость это не повлияет. Экскурсовод Али за 4 часа провел по всем дворам дворца, рассказав о функции каждого помещения, заодно провел экскурсию и по прилегающей церкви святой Ирины. Заодно с энтузиазмом ответил на все дополнительные вопросы.
А
Алена
12 янв 2026
Время пролетело незаметно, экскурсия полная и интересная, гид очень внимательный и увлекательно вел рассказ, с интересом отвечал на все вопросы!
Организация супер - за день до с нами связались, встретили у входа, билеты купили нам зараза, прошли без очереди, нигде не стояли.
В холодное время года было бы здорово добавить перерыв на чай, а то довольно холодно:)
С
Светлана
12 янв 2026
Отличная экскурсия! С погодой не повезло, но наша мини-группа из трех человек выполнила всю программу. Было очень интересно слушать рассказ гида. Он отвечал на все вопросы. Узнали многое о жизни Султана и обитателей гарема. История и культура Турции уникальна. Это позволяют понять такие экскурсии!
О
Ольга
11 янв 2026
Шикарная экскурсия, ее организация и сам гид! Очень много полезной и интересной информации, глубокое понимание культуры и истории, без экскурсии я бы ничего не поняла и не ощутила всей атмосферы Османской империи. Подробно осмотрели гарем, это было невероятно интересно. Гид выдает наушники и можно не беспокоится, что потеряли группу из вида, все отлично слышно. Спасибо большое!!! Очень рекомендую.
С
Софья
4 янв 2026
Экскурсия по Топкапы с нашим гидом Рашидом была просто великолепной! 🕌
С самого начала Рашид создал атмосферу дружелюбия и интереса. Его глубокие знания истории и культуры позволили нам по-новому взглянуть на
I
Irina
8 дек 2025
Гид Али невероятно добрый и отзывчивый, без него посещение дворца было бы не таким интересным и запоминающимся. Остались с мамой в восторге.
I
IURII
28 ноя 2025
Экскурсия прекрасная, очень понравилась. Бейхан лучший гид Стамбула. Берите у него экскурсии не пожалеете!!!
Я
Яна
18 ноя 2025
Все понравилось. Гид Женя отлично рассказал, показал детали на которые сама бы не обратила внимание. Экскурсию рекомендую
А
Алла
10 ноя 2025
Побывали на экскурсии во Дворец Топкапы, гарем и Мечеть святой Ирины вместе с гидом Бейханом. Сказать, что экскурсия понравилась, это - ничего не сказать. Бейхан просто изумительный гид, каких мало!
И
Ирина
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Бейхан хорошо раскрыл материал,показал все тонкости жизни во Дворце. Само место интересно для посещения, советую всем побывать.
A
Anna
6 ноя 2025
Очень интересная, познавательная экскурсия.
