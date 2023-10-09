А ещё главная площадь города Ипподром - с гидом-знатоком и в мини-группе
5
8 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
За три часа вы увидите три визитные карточки столицы — Голубую мечеть, дворец Топкапы и площадь Султанахмет, или Ипподром.
Вы рассмотрите архитектурные памятники, узнаете секреты строительства, оцените коллекцию ювелирных украшений правящей семьи, окунётесь в эпоху Античности и Великолепного века. А наш гид расскажет всё самое интересное о всех достопримечательностях.
Ближайшие даты:
12 окт
13 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Голубая мечеть
Или мечеть Султанахмет, построенная в 17 веке. Этот выдающийся образец исламского зодчества не только впечатлит вас красотой, но и поможет разобраться в основах двух архитектурных стилей: классического османского и византийского. Вы рассмотрите голубые керамические плитки и витражные окна. И узнаете, благодаря каким приёмам в мечети ощущается особый простор, а купол кажется подвешенным в воздухе.
Дворец Топкапы
Символ Османского государства. Именно отсюда на протяжении 400 лет султаны правили половиной мира. Топкапы — ещё и богатейший музей. Здесь вы полюбуетесь коллекцией ювелирных украшений правящей семьи, в том числе бриллиантом Кашекчи в 86 карат, янычарским оружием, фарфором и не только.
Площадь Султанахмет
Именно на ней в 3 веке император Септимий Север возвёл огромный ипподром для проведения спортивных мероприятий, гонок на колесницах, гладиаторских боёв и цирковых выступлений. Вы услышите о наиболее ярких событиях, которые происходили здесь в течение 500 лет. И, кроме того, увидите древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск возрастом 3500 лет!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты в дворец Топкапы — 750 лир/чел. (25 €)
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1958 туристов
В Стамбуле каждый момент — это возможность для новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Это невероятный, прекрасный город и я не перестаю им восхищаться каждый день. Стамбул один из самых посещаемых городов в мире и, первую очередь, в туристических целях. Я работаю гидом более 20 лет и представляю агентство, в котором работают профессиональные и влюблённые в свою работу и в Турцию гиды. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов. Каждый из них имеет стаж работы не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию Министерства туризма и культуры. Каждый из нас любит Стамбул всем сердцем и влюбляет туристов в него без остатка. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с нами Вам точно не будет скучно. Одним словом, мы сделаем все, чтобы Стамбул действительно Вам понравился! Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для Вас душу Стамбула. Вы увидите самые красивые дворцы, улицы, парки и самые колоритные рынки. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете о наших традициях, устоях, менталитете, о том как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям туристов и учитываем все запросы, поэтому мы всегда можем подготовить и провести для Вас экскурсию, которая будет максимально учитывать именно ваши интересы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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3
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И
Иван
9 окт 2023
Отличная экскурсия и отличный гид. Хорошо говорит по-русски, интересно рассказывает и много знает.
O
Olga
2 окт 2023
Экскурсию провел Жесим. Все как я хотела - четко и по делу, так сказать. Зашли также в Айя Ирину. Благодарю!
С
Сергей
23 сен 2023
Экскурсию проводил rhb Rasim, приятный молодой человек, хорошо говорящий на русском. Получилось глубокое погружение в саму историю со знанием реальных исторических событий, их влияние на современность и преподнесённые нам каким-то удивительным образом. Это было и познавательно и очень интересно. Всем советую такие экскурсии и экскурсовода.
Галина
19 сен 2023
Экскурсию провел Али, очень довольны организация, интересно, четко, понятно, без лишней информации, рекомендую.
Nodira
13 сен 2023
Наш гид был Бюлент. Экскурсия была очень содержательная, а гид внимательный. Всё прошло отлично.
Е
Елена
26 авг 2023
Мы в восторге от экскурсии, очень интересно, захватывающе, все по делу. Расим, спасибо Вам огромное!!!
Д
Дмитрий
24 авг 2023
Прекраснейшая экскурсия для начала знакомства со Стамбулом. Полное погружение в историю от организатора. Советую всем и каждому!!!
A
Anzhela
21 авг 2023
Спасибо нам очень понравилось
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