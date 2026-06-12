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Дворец Топкапы с посещением гарема в мини-группе

Познакомиться с визитными карточками Стамбула с гидом-знатоком
За три часа вы увидите две важные достопримечательности столицы — дворец Топкапы и площадь Султанахмет, или Ипподром.

Вы рассмотрите архитектурные памятники, узнаете секреты строительства, оцените коллекцию ювелирных украшений правящей семьи, окунётесь в эпоху Античности и Великолепного века. А наш гид расскажет всё самое интересное о всех достопримечательностях.
5
35 отзывов
Дворец Топкапы с посещением гарема в мини-группе
Дворец Топкапы с посещением гарема в мини-группе
Дворец Топкапы с посещением гарема в мини-группе

Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Символ Османского государства. Именно отсюда на протяжении 400 лет султаны правили половиной мира. Топкапы — ещё и богатейший музей. Здесь вы полюбуетесь коллекцией ювелирных украшений правящей семьи, в том числе бриллиантом Кашекчи в 86 карат, янычарским оружием, фарфором и не только.

Площадь Султанахмет

Именно на ней в 3 веке император Септимий Север возвёл огромный ипподром для проведения спортивных мероприятий, гонок на колесницах, гладиаторских боёв и цирковых выступлений. Вы услышите о наиболее ярких событиях, которые происходили здесь в течение 500 лет. И, кроме того, увидите древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск возрастом 3500 лет!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы и гарем — 2750 лир с чел.
  • Экскурсия проводится на одном из языков по вашему выбору: русском, английском или турецком. Пожалуйста, заранее сообщите, на каком языке вам будет удобно пройти маршрут.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5473 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
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наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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1
И
Очень интересная получилась экскурсия. Заранее обговорили место встречи и время. Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Узнали много интересного
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Н
Замечательная экскурсия!
Гид с чувством юмора, что приятно удивило. Замечательно провели время. Спасибо огромное!
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Н
Экскурсия по дворцу была очень интересной и красивой, наш гид Фатма была внимательна к каждому члену группы, интересно рассказывала, рекомендовала хорошие места для фотосъёмок
Альп
Альп
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за ваш тёплый отзыв! 😊 Нам очень приятно, что экскурсия по дворцу оставила у вас такие яркие
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впечатления. Отдельная благодарность за добрые слова о гиде Фатме — ей будет очень приятно это услышать.
Будем рады видеть вас снова в Стамбуле и провести для вас новые интересные экскурсии!

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Vetrova
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али отличный рассказчик, который с удовольствием делится интересными историями, а не заваливает нудными датами и
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заученными фактами. Меня сильно интересовала жизнь в гареме и Али очень подробно и внятно ответил на все мои вопросы:) До начала экскурсии был на связи, заботливо уточнил все детали, да и после отвечал на вопросы «не по теме», дал много полезных рекомендаций. Прекрасное владение русским и приятное чувство юмора:) От души рекомендую

Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али+2
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али
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Т
Была в Стамбуле всего один день проездом и, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями выбрала экскурсию с Али. Так получилось, что группа на этот день не набралась, но гид провел ее
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для меня, за что я ему очень признательна! Али очень хорошо говорит по-русски, информацию дает просто и доступно, на все вопросы всегда может ответить. За совсем небольшое время я узнала очень много интересного про страну, ее историю, народ и культуру. Большое спасибо, Али! Хочется вернуться к Вам и узнать еще больше про Стамбул и его историю!

Была в Стамбуле всего один день проездом и, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями выбрала экскурсию с
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M
В Стамбуле первый раз. Хотела узнать больше о турецкой истории и культуре. Что привело меня на прекрасную экскурсию с гидом Али. Замечательная подача материала - всё содержательно и очень интересно. Отличный знаток и человек!
В Стамбуле первый раз. Хотела узнать больше о турецкой истории и культуре. Что привело меня на
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