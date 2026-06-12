За три часа вы увидите две важные достопримечательности столицы — дворец Топкапы и площадь Султанахмет, или Ипподром. Вы рассмотрите архитектурные памятники, узнаете секреты строительства, оцените коллекцию ювелирных украшений правящей семьи, окунётесь в эпоху Античности и Великолепного века. А наш гид расскажет всё самое интересное о всех достопримечательностях.

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Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Символ Османского государства. Именно отсюда на протяжении 400 лет султаны правили половиной мира. Топкапы — ещё и богатейший музей. Здесь вы полюбуетесь коллекцией ювелирных украшений правящей семьи, в том числе бриллиантом Кашекчи в 86 карат, янычарским оружием, фарфором и не только.

Площадь Султанахмет

Именно на ней в 3 веке император Септимий Север возвёл огромный ипподром для проведения спортивных мероприятий, гонок на колесницах, гладиаторских боёв и цирковых выступлений. Вы услышите о наиболее ярких событиях, которые происходили здесь в течение 500 лет. И, кроме того, увидите древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск возрастом 3500 лет!

Организационные детали