За три часа вы увидите две важные достопримечательности столицы — дворец Топкапы и площадь Султанахмет, или Ипподром.
Вы рассмотрите архитектурные памятники, узнаете секреты строительства, оцените коллекцию ювелирных украшений правящей семьи, окунётесь в эпоху Античности и Великолепного века. А наш гид расскажет всё самое интересное о всех достопримечательностях.
Вы рассмотрите архитектурные памятники, узнаете секреты строительства, оцените коллекцию ювелирных украшений правящей семьи, окунётесь в эпоху Античности и Великолепного века. А наш гид расскажет всё самое интересное о всех достопримечательностях.
Описание экскурсии
Дворец Топкапы
Символ Османского государства. Именно отсюда на протяжении 400 лет султаны правили половиной мира. Топкапы — ещё и богатейший музей. Здесь вы полюбуетесь коллекцией ювелирных украшений правящей семьи, в том числе бриллиантом Кашекчи в 86 карат, янычарским оружием, фарфором и не только.
Площадь Султанахмет
Именно на ней в 3 веке император Септимий Север возвёл огромный ипподром для проведения спортивных мероприятий, гонок на колесницах, гладиаторских боёв и цирковых выступлений. Вы услышите о наиболее ярких событиях, которые происходили здесь в течение 500 лет. И, кроме того, увидите древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск возрастом 3500 лет!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы и гарем — 2750 лир с чел.
- Экскурсия проводится на одном из языков по вашему выбору: русском, английском или турецком. Пожалуйста, заранее сообщите, на каком языке вам будет удобно пройти маршрут.
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5473 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень интересная получилась экскурсия. Заранее обговорили место встречи и время. Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Узнали много интересного
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Н
Замечательная экскурсия!
Гид с чувством юмора, что приятно удивило. Замечательно провели время. Спасибо огромное!
Гид с чувством юмора, что приятно удивило. Замечательно провели время. Спасибо огромное!
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Н
Экскурсия по дворцу была очень интересной и красивой, наш гид Фатма была внимательна к каждому члену группы, интересно рассказывала, рекомендовала хорошие места для фотосъёмок
Альп
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за ваш тёплый отзыв! 😊 Нам очень приятно, что экскурсия по дворцу оставила у вас такие яркие
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Прекрасная экскурсия по Топкапы и Голубой мечети. Везде проходили быстро, не пришлось стоять в очередях. Али отличный рассказчик, который с удовольствием делится интересными историями, а не заваливает нудными датами и
+2
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Т
Была в Стамбуле всего один день проездом и, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями выбрала экскурсию с Али. Так получилось, что группа на этот день не набралась, но гид провел ее
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M
В Стамбуле первый раз. Хотела узнать больше о турецкой истории и культуре. Что привело меня на прекрасную экскурсию с гидом Али. Замечательная подача материала - всё содержательно и очень интересно. Отличный знаток и человек!
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