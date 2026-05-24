Многие смотрели нашумевший сериал «Великолепный век», поэтому знакомы с восхитительным внутренним убранством, приправленным красивыми рабынями-наложницами и драгоценными камнями, которые вы увидите буквально везде: в интерьере, оружии, одежде, ювелирных украшениях.
Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы. Посмотрим на кухни, где готовили пищу на 5000 человек, Башню правосудия и здание заседания везирей — Диван. Заглянем в сокровищницу, осмотрим одежду султанов и их детей, зайдём в палату оружия, где хранятся в том числе и трофейные предметы, а также подарки от разных дипломатических служб. Выглянем в окно и полюбуемся потрясающим видом на бухту Золотой рог.
Женщины империи
Не обойдём вниманием и гарем, где жила женская половина дворца. О женщинах при османах мало что известно, но мы приоткроем завесу тайны. Вы узнаете:
кто был любимой наложницей Сулеймана Великолепного;
какие интриги плели женщины гарема;
как великая искусительница Хюррем смогла стать официальной женой султана;
кто повелел построить Голубую мечеть;
как сын наложницы оказался на престоле.
Также гид расскажет вам о знаменитых парах, если можно так сказать о султанах и их любимых женщинах: Хюррем и Сулеймане, Нурбану и Селиме II, Сафие и Мураде III, Kёсем и Ахмеде I, Турхан и Ибрагиме.
Организационные детали
Во дворец мы попадём в обход общей длинной очереди. Но всё равно рекомендуем бронировать экскурсию на утреннее время во избежаниe толп
Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.
Напитки, еда и сувениры (по желанию) также оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1628 туристов
Живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во читать дальшеуменьшить
всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим вопросам я объездила всю Турцию.
Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Daria
Дата посещения: 24 мая 2026
Отличная экскурсия
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Стассия
Спасибо Елене за прекрасное сопровождение нас по дворцу Топкапы!
Экскурсия получилась интересной, живой и совсем не перегруженной датами. Елена отвечала на все вопросы, коих у нас было немало, обращала внимание на читать дальшеуменьшить
детали, которые сами бы мы точно не заметили, и помогла почувствовать атмосферу дворца во времена кипящей в нём жизни.
В 2021 я была в Топкапы без гида и это было как будто непонятно совершенно, тогда я решила, что возвращаться сюда только с хорошим экскурсоводом!
Мой первый опыт на Трипстере был весьма неудачен и я волновалась, а как же будет в этот раз. Время прошло очень быстро. Спасибо большое за впечатления и приятную прогулку по одному из самых красивых мест Стамбула ❤️
Елена
Ответ организатора:
Дорогие Девушки: Стассия, Адиба, Вика и Гузель! Сердечно Вас благодарю за теплый отзыв и за посещение экскурсии. Было очень приятно пообщаться с милыми и интересными девушками. Спасибо 🙏
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Юрий
Это одно из тех мест, где без хорошего гида делать просто нечего! Фантастическое умение вложить в маленькую (а 3 часа для такого дворца, просто "ни о чем") экскурсию все знания читать дальшеуменьшить
и всю душу, погрузить слушателей в мир султанов и наложниц - это то, что умеет виртуозно делать Елена! События того времени оживают с каждым ее словом и превращаются в неповторимый сериал, который хочется. смотреть снова и снова. спасибо!
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юрий и Елена! Сердечно благодарю Вас за теплый отзыв🙏 Вам спасибо за приятное общение! Спасибо. С уважением, Елена.
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А
Анна
Отличная экскурсия!
Елена
Ответ организатора:
Анечка, добрый день! И Вам большое спасибо🌸🤝
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Г
Гульнара
Экскурсия очень понравилась, три часа пролетели абсолютно незаметно! Елена прекрасно знает исторический материал, умеет заинтересовать слушателей интересными и нескучными фактами, благодаря чему дворец как будто ожил перед нами. Узнали много читать дальшеуменьшить
нового, несмотря на то что уже были когда-то во дворце. В день нашего посещения дворца было очень многолюдно, и Елена умело скоррективала наш маршрут так, что мы практически не стояли в очередях и в то же время мы посетили все достопримечательности. Также хочется отметить ее доброжелательность и внимательность, Елена ответила на дополнительные вопросы по Стамбулу, создала очень комфортную атмосферу. Остались в полном восторге и очень рекомендуем!
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Гульнара, Марат и Дина! Спасибо Вам преогромнейшее🙏 Я очень рада была с Вами познакомиться и провести для Вас экскурсию. Вы - очень любознательные, веселые и просто отличные Гости🌸
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Е
Елена
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее экскурсию!) Спасибо отдельно за подробный рассказ про гарем, очень советую!