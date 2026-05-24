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Дворец Топкапы + гарем

Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
О гаремах ходит много слухов и легенд.

Так что же это за место, куда был воспрещён вход мужчинам, кроме самого султана и чёрных евнухов? Интересно? Тогда приглашаю вас на экскурсию по одному из самых загадочных дворцов в истории.

Вы влюбитесь в османскую роскошь и поймёте, что женщина на Востоке — не только хранительница домашнего очага.
5
71 отзыв
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем

Описание экскурсии

Тот самый дворец

Многие смотрели нашумевший сериал «Великолепный век», поэтому знакомы с восхитительным внутренним убранством, приправленным красивыми рабынями-наложницами и драгоценными камнями, которые вы увидите буквально везде: в интерьере, оружии, одежде, ювелирных украшениях.

Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы. Посмотрим на кухни, где готовили пищу на 5000 человек, Башню правосудия и здание заседания везирей — Диван. Заглянем в сокровищницу, осмотрим одежду султанов и их детей, зайдём в палату оружия, где хранятся в том числе и трофейные предметы, а также подарки от разных дипломатических служб. Выглянем в окно и полюбуемся потрясающим видом на бухту Золотой рог.

Женщины империи

Не обойдём вниманием и гарем, где жила женская половина дворца. О женщинах при османах мало что известно, но мы приоткроем завесу тайны. Вы узнаете:

  • кто был любимой наложницей Сулеймана Великолепного;
  • какие интриги плели женщины гарема;
  • как великая искусительница Хюррем смогла стать официальной женой султана;
  • кто повелел построить Голубую мечеть;
  • как сын наложницы оказался на престоле.

Также гид расскажет вам о знаменитых парах, если можно так сказать о султанах и их любимых женщинах: Хюррем и Сулеймане, Нурбану и Селиме II, Сафие и Мураде III, Kёсем и Ахмеде I, Турхан и Ибрагиме.

Организационные детали

  • Во дворец мы попадём в обход общей длинной очереди. Но всё равно рекомендуем бронировать экскурсию на утреннее время во избежаниe толп
  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.
  • Напитки, еда и сувениры (по желанию) также оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1628 туристов
Живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во
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всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим вопросам я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
3
2
1
1
D
Дата посещения: 24 мая 2026
Отличная экскурсия
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Стассия
Спасибо Елене за прекрасное сопровождение нас по дворцу Топкапы!

Экскурсия получилась интересной, живой и совсем не перегруженной датами. Елена отвечала на все вопросы, коих у нас было немало, обращала внимание на
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детали, которые сами бы мы точно не заметили, и помогла почувствовать атмосферу дворца во времена кипящей в нём жизни.

В 2021 я была в Топкапы без гида и это было как будто непонятно совершенно, тогда я решила, что возвращаться сюда только с хорошим экскурсоводом!

Мой первый опыт на Трипстере был весьма неудачен и я волновалась, а как же будет в этот раз. Время прошло очень быстро. Спасибо большое за впечатления и приятную прогулку по одному из самых красивых мест Стамбула ❤️

Спасибо Елене за прекрасное сопровождение нас по дворцу Топкапы!
Спасибо Елене за прекрасное сопровождение нас по дворцу Топкапы!
Спасибо Елене за прекрасное сопровождение нас по дворцу Топкапы!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Дорогие Девушки: Стассия, Адиба, Вика и Гузель! Сердечно Вас благодарю за теплый отзыв и за посещение экскурсии.
Было очень приятно пообщаться с милыми и интересными девушками.
Спасибо 🙏
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Юрий
Это одно из тех мест, где без хорошего гида делать просто нечего! Фантастическое умение вложить в маленькую (а 3 часа для такого дворца, просто "ни о чем") экскурсию все знания
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и всю душу, погрузить слушателей в мир султанов и наложниц - это то, что умеет виртуозно делать Елена! События того времени оживают с каждым ее словом и превращаются в неповторимый сериал, который хочется. смотреть снова и снова. спасибо!

Это одно из тех мест, где без хорошего гида делать просто нечего! Фантастическое умение вложить в
Это одно из тех мест, где без хорошего гида делать просто нечего! Фантастическое умение вложить в
Это одно из тех мест, где без хорошего гида делать просто нечего! Фантастическое умение вложить в
Это одно из тех мест, где без хорошего гида делать просто нечего! Фантастическое умение вложить в
Это одно из тех мест, где без хорошего гида делать просто нечего! Фантастическое умение вложить в
Елена
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юрий и Елена!
Сердечно благодарю Вас за теплый отзыв🙏 Вам спасибо за приятное общение!
Спасибо.
С уважением, Елена.
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А
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Анечка, добрый день!
И Вам большое спасибо🌸🤝
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Г
Экскурсия очень понравилась, три часа пролетели абсолютно незаметно! Елена прекрасно знает исторический материал, умеет заинтересовать слушателей интересными и нескучными фактами, благодаря чему дворец как будто ожил перед нами. Узнали много
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нового, несмотря на то что уже были когда-то во дворце. В день нашего посещения дворца было очень многолюдно, и Елена умело скоррективала наш маршрут так, что мы практически не стояли в очередях и в то же время мы посетили все достопримечательности. Также хочется отметить ее доброжелательность и внимательность, Елена ответила на дополнительные вопросы по Стамбулу, создала очень комфортную атмосферу.
Остались в полном восторге и очень рекомендуем!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Гульнара, Марат и Дина!
Спасибо Вам преогромнейшее🙏 Я очень рада была с Вами познакомиться и провести для Вас экскурсию.
Вы - очень любознательные, веселые и просто отличные Гости🌸
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Е
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее экскурсию!) Спасибо отдельно за подробный рассказ про гарем, очень советую!
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее
Елена - потрясающий гид, профессионал и фанат Истории Османской Империи)) Вам очень повезет, если выберете ее
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