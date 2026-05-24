О гаремах ходит много слухов и легенд. Так что же это за место, куда был воспрещён вход мужчинам, кроме самого султана и чёрных евнухов? Интересно? Тогда приглашаю вас на экскурсию по одному из самых загадочных дворцов в истории. Вы влюбитесь в османскую роскошь и поймёте, что женщина на Востоке — не только хранительница домашнего очага.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тот самый дворец

Многие смотрели нашумевший сериал «Великолепный век», поэтому знакомы с восхитительным внутренним убранством, приправленным красивыми рабынями-наложницами и драгоценными камнями, которые вы увидите буквально везде: в интерьере, оружии, одежде, ювелирных украшениях.

Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы. Посмотрим на кухни, где готовили пищу на 5000 человек, Башню правосудия и здание заседания везирей — Диван. Заглянем в сокровищницу, осмотрим одежду султанов и их детей, зайдём в палату оружия, где хранятся в том числе и трофейные предметы, а также подарки от разных дипломатических служб. Выглянем в окно и полюбуемся потрясающим видом на бухту Золотой рог.

Женщины империи

Не обойдём вниманием и гарем, где жила женская половина дворца. О женщинах при османах мало что известно, но мы приоткроем завесу тайны. Вы узнаете:

кто был любимой наложницей Сулеймана Великолепного;

какие интриги плели женщины гарема;

как великая искусительница Хюррем смогла стать официальной женой султана;

кто повелел построить Голубую мечеть;

как сын наложницы оказался на престоле.

Также гид расскажет вам о знаменитых парах, если можно так сказать о султанах и их любимых женщинах: Хюррем и Сулеймане, Нурбану и Селиме II, Сафие и Мураде III, Kёсем и Ахмеде I, Турхан и Ибрагиме.

Организационные детали