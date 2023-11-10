Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Так что же это за место, куда был воспрещён вход мужчинам, кроме самого султана и чёрных евнухов? Интересно? Тогда приглашаю вас на экскурсию по одному из самых загадочных дворцов в истории.
Вы влюбитесь в османскую роскошь и поймёте, что женщина на Востоке — не только хранительница домашнего очага.
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Описание
Что вас ожидает
Тот самый дворец
Многие смотрели нашумевший сериал «Великолепный век», поэтому знакомы с восхитительным внутренним убранством, приправленным красивыми рабынями-наложницами и драгоценными камнями, которые вы увидите буквально везде: в интерьере, оружии, одежде, ювелирных украшениях.
Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы. Посмотрим на кухни, где готовили пищу на 5000 человек, Башню правосудия и здание заседания везирей — Диван. Заглянем в сокровищницу, осмотрим одежду султанов и их детей, зайдём в палату оружия, где хранятся в том числе и трофейные предметы, а также подарки от разных дипломатических служб. Выглянем в окно и полюбуемся потрясающим видом на бухту Золотой рог.
Женщины империи
Не обойдём вниманием и гарем, где жила женская половина дворца. О женщинах при османах мало что известно, но мы приоткроем завесу тайны. Вы узнаете:
- кто был любимой наложницей Сулеймана Великолепного;
- какие интриги плели женщины гарема;
- как великая искусительница Хюррем смогла стать официальной женой султана;
- кто повелел построить Голубую мечеть;
- как сын наложницы оказался на престоле.
Также гид расскажет вам о знаменитых парах, если можно так сказать о султанах и их любимых женщинах: Хюррем и Сулеймане, Нурбану и Селиме II, Сафие и Мураде III, Kёсем и Ахмеде I, Турхан и Ибрагиме.
Организационные детали
- Во дворец мы попадём в обход общей длинной очереди. Но всё равно рекомендуем бронировать экскурсию на утреннее время во избежаниe толп.
- Входные билеты (дворец + гарем) оплачиваются дополнительно — €33. Без посещения гарема — €26. Детям до 6 лет бесплатно, от 7 до 12 лет скидка 50%. Необходим документ, подтверждающий возраст.
- Напитки, еда и сувениры (по желанию) также оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около дворца Топкапы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.