Дворец Топкапы + гарем

Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната

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О гаремах ходит много слухов и легенд.

Так что же это за место, куда был воспрещён вход мужчинам, кроме самого султана и чёрных евнухов? Интересно? Тогда приглашаю вас на экскурсию по одному из самых загадочных дворцов в истории.

Вы влюбитесь в османскую роскошь и поймёте, что женщина на Востоке — не только хранительница домашнего очага.
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Дворец Топкапы + гарем
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тот самый дворец

Многие смотрели нашумевший сериал «Великолепный век», поэтому знакомы с восхитительным внутренним убранством, приправленным красивыми рабынями-наложницами и драгоценными камнями, которые вы увидите буквально везде: в интерьере, оружии, одежде, ювелирных украшениях.

Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы. Посмотрим на кухни, где готовили пищу на 5000 человек, Башню правосудия и здание заседания везирей — Диван. Заглянем в сокровищницу, осмотрим одежду султанов и их детей, зайдём в палату оружия, где хранятся в том числе и трофейные предметы, а также подарки от разных дипломатических служб. Выглянем в окно и полюбуемся потрясающим видом на бухту Золотой рог.

Женщины империи

Не обойдём вниманием и гарем, где жила женская половина дворца. О женщинах при османах мало что известно, но мы приоткроем завесу тайны. Вы узнаете:

  • кто был любимой наложницей Сулеймана Великолепного;
  • какие интриги плели женщины гарема;
  • как великая искусительница Хюррем смогла стать официальной женой султана;
  • кто повелел построить Голубую мечеть;
  • как сын наложницы оказался на престоле.

Также гид расскажет вам о знаменитых парах, если можно так сказать о султанах и их любимых женщинах: Хюррем и Сулеймане, Нурбану и Селиме II, Сафие и Мураде III, Kёсем и Ахмеде I, Турхан и Ибрагиме.

Организационные детали

  • Во дворец мы попадём в обход общей длинной очереди. Но всё равно рекомендуем бронировать экскурсию на утреннее время во избежаниe толп.
  • Входные билеты (дворец + гарем) оплачиваются дополнительно — €33. Без посещения гарема — €26. Детям до 6 лет бесплатно, от 7 до 12 лет скидка 50%. Необходим документ, подтверждающий возраст.
  • Напитки, еда и сувениры (по желанию) также оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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