  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Трансфер из отеля в аэропорт

5
1 отзыв
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Успеть на рейс прямо из вашего отеля, и при этом добраться с комфортом – мы позаботимся о том, чтобы вы прибыли в любой из аэропортов Стамбула вовремя и без лишних волнений.
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €35 за человека

    Заказать трансфер
Трансфер из отеля в аэропорт
Трансфер из отеля в аэропорт
Мы заберем вас из вашего отеля на комфортабельном микроавтобусе и отвезем в одим из аэропотов города согласно вашему расписанию
Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 в вашем отеле
Место завершения
🏁 в аэропорту
Трансфер из отеля в аэропорт
Трансфер из отеля в аэропорт
Трансфер из отеля в аэропорт
Трансфер из отеля в аэропорт

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
IstawayTravel
IstawayTravel
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

IstawayTravel проводит ещё 6 экскурсий

Must-visit: экскурсия по великому Босфору
15
2.5 часа
Must-visit: экскурсия по великому Босфору
23 отзыва
Скрытые жемчужины Стамбула
38
7 часов
Скрытые жемчужины Стамбула
18 отзывов
Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)
60
6 часов
Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)
10 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу
70
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу
8 отзывов
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
435
48 часов
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
7 отзывов
Путешествие в Трою
150
15 часов
Путешествие в Трою
6 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
376 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
От 60
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
260 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
215 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
164 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
150 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин