1 отзыв оставили туристы

Мы заберем вас из вашего отеля на комфортабельном микроавтобусе и отвезем в одим из аэропотов города согласно вашему расписанию
Место завершения
🏁 в аэропорту
Выберите дату для поездки
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
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