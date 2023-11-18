Вы отправитесь в путешествие по прошому Стамбула! В Археологическом музее увидите богов Греции и Рима и узнаете, почему в саркофаге Македонского не было самого Македонского. В Цистерне Базилике поймёте, почему Медузе Горгоне стоит посочувствовать. А в парке Гюльхане услышите, что случилось с женщинами из гаремов после того, как Ататюрк стал президентом.

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Описание

Что вас ожидает

Археологический музей — боги, императоры и тайна Македонского

Археологический музей — это статуи греческих и римских богов и героев, саркофаги с захоронениями, зал древней Трои и хронология эпох с античных времён до наших дней. Вы увидите тесную взаимосвязь олимпийских богов и римских императоров. Разглядите внешность вершителей человеческих судеб. Заглянете в гробницы и рассмотрите скелет мумии.

Вы узнаете, как обнаружил загадочную Трою величайший авантюрист века, с кем воевали боги Олимпа, защищая людей, и почему в саркофаге Александра Македонского не было останков полководца.

Цистерна Базилика — акведуки, первое поселение и Медуза Горгона

Вам предстоит приоткрыть тайну исчезнувшей Византии на примере Цистерны Базилики. Вы спуститесь в полумрак подземелья и услышите о тех временах, когда вода города хранилась в огромных резервуарах и поступала по мощным акведукам. А ещё узнаете легенду о возникновении первого поселения в нынешнем Стамбуле и поймёте, почему впоследствии его назвали Бизантион или Византий.

Посочувствуете — да, это не ошибка! — Медузе Горгоне. Её голова находится в цистерне и перевёрнута таким образом, чтобы люди не превратились в камень, глядя в её страшные глаза.

Парк Гюльхане — инакомыслие, любовь Сулеймана и Ататюрк

Потом вы прогуляетесь по парку Гюльхане — любимому месту стамбульцев. Мы расскажем об Османах, завоевателях Стамбула. Упомянём Фатиха Мехмеда II и объясним, кем он был — просвещённым султаном или правителем, нетерпимым к инакомыслию.

Расскажем про любовь султана Сулеймана и Роксоланы — может, они признавались друг другу в любви в садах Гюльхане? А также мы поделимся, какие послабления были у женщин гарема ближе к 19 веку и что с ними стало после прихода первого президента Турции Ататюрка к власти.

Организационные детали

По желанию можно скорректировать программу. Детали уточняйте в переписке.

Залы музея периодически закрываются на реставрацию, что не будет помехой для нас в изучении доступных артефактов

Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы