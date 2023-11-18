Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
А в парке Гюльхане услышите, что случилось с женщинами из гаремов после того, как Ататюрк стал президентом.
ноя
Описание
Что вас ожидает
Археологический музей — боги, императоры и тайна Македонского
Археологический музей — это статуи греческих и римских богов и героев, саркофаги с захоронениями, зал древней Трои и хронология эпох с античных времён до наших дней. Вы увидите тесную взаимосвязь олимпийских богов и римских императоров. Разглядите внешность вершителей человеческих судеб. Заглянете в гробницы и рассмотрите скелет мумии.
Вы узнаете, как обнаружил загадочную Трою величайший авантюрист века, с кем воевали боги Олимпа, защищая людей, и почему в саркофаге Александра Македонского не было останков полководца.
Цистерна Базилика — акведуки, первое поселение и Медуза Горгона
Вам предстоит приоткрыть тайну исчезнувшей Византии на примере Цистерны Базилики. Вы спуститесь в полумрак подземелья и услышите о тех временах, когда вода города хранилась в огромных резервуарах и поступала по мощным акведукам. А ещё узнаете легенду о возникновении первого поселения в нынешнем Стамбуле и поймёте, почему впоследствии его назвали Бизантион или Византий.
Посочувствуете — да, это не ошибка! — Медузе Горгоне. Её голова находится в цистерне и перевёрнута таким образом, чтобы люди не превратились в камень, глядя в её страшные глаза.
Парк Гюльхане — инакомыслие, любовь Сулеймана и Ататюрк
Потом вы прогуляетесь по парку Гюльхане — любимому месту стамбульцев. Мы расскажем об Османах, завоевателях Стамбула. Упомянём Фатиха Мехмеда II и объясним, кем он был — просвещённым султаном или правителем, нетерпимым к инакомыслию.
Расскажем про любовь султана Сулеймана и Роксоланы — может, они признавались друг другу в любви в садах Гюльхане? А также мы поделимся, какие послабления были у женщин гарема ближе к 19 веку и что с ними стало после прихода первого президента Турции Ататюрка к власти.
Организационные детали
- По желанию можно скорректировать программу. Детали уточняйте в переписке.
- Залы музея периодически закрываются на реставрацию, что не будет помехой для нас в изучении доступных артефактов
- Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в Археологический музей — примерно 12 евро (оплата в лирах)
- Билет в Цистерну Базилику — примерно 12 евро (оплата в лирах). Дети до 7 лет проходят бесплатно (при себе нужно иметь документ, подтверждающий возраст ребёнка).
- Еда, напитки, сувениры (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.