Три эпохи Стамбула за 3 часа

Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей

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Вы отправитесь в путешествие по прошому Стамбула! В Археологическом музее увидите богов Греции и Рима и узнаете, почему в саркофаге Македонского не было самого Македонского. В Цистерне Базилике поймёте, почему Медузе Горгоне стоит посочувствовать.

А в парке Гюльхане услышите, что случилось с женщинами из гаремов после того, как Ататюрк стал президентом.
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Ближайшие даты:
18
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Археологический музей — боги, императоры и тайна Македонского

Археологический музей — это статуи греческих и римских богов и героев, саркофаги с захоронениями, зал древней Трои и хронология эпох с античных времён до наших дней. Вы увидите тесную взаимосвязь олимпийских богов и римских императоров. Разглядите внешность вершителей человеческих судеб. Заглянете в гробницы и рассмотрите скелет мумии.

Вы узнаете, как обнаружил загадочную Трою величайший авантюрист века, с кем воевали боги Олимпа, защищая людей, и почему в саркофаге Александра Македонского не было останков полководца.

Цистерна Базилика — акведуки, первое поселение и Медуза Горгона

Вам предстоит приоткрыть тайну исчезнувшей Византии на примере Цистерны Базилики. Вы спуститесь в полумрак подземелья и услышите о тех временах, когда вода города хранилась в огромных резервуарах и поступала по мощным акведукам. А ещё узнаете легенду о возникновении первого поселения в нынешнем Стамбуле и поймёте, почему впоследствии его назвали Бизантион или Византий.

Посочувствуете — да, это не ошибка! — Медузе Горгоне. Её голова находится в цистерне и перевёрнута таким образом, чтобы люди не превратились в камень, глядя в её страшные глаза.

Парк Гюльхане — инакомыслие, любовь Сулеймана и Ататюрк

Потом вы прогуляетесь по парку Гюльхане — любимому месту стамбульцев. Мы расскажем об Османах, завоевателях Стамбула. Упомянём Фатиха Мехмеда II и объясним, кем он был — просвещённым султаном или правителем, нетерпимым к инакомыслию.

Расскажем про любовь султана Сулеймана и Роксоланы — может, они признавались друг другу в любви в садах Гюльхане? А также мы поделимся, какие послабления были у женщин гарема ближе к 19 веку и что с ними стало после прихода первого президента Турции Ататюрка к власти.

Организационные детали

  • По желанию можно скорректировать программу. Детали уточняйте в переписке.
  • Залы музея периодически закрываются на реставрацию, что не будет помехой для нас в изучении доступных артефактов
  • Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Археологический музей — примерно 12 евро (оплата в лирах)
  • Билет в Цистерну Базилику — примерно 12 евро (оплата в лирах). Дети до 7 лет проходят бесплатно (при себе нужно иметь документ, подтверждающий возраст ребёнка).
  • Еда, напитки, сувениры (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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