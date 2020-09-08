1 отзыв оставили туристы

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Открывая Стамбул

Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке

4
1 отзыв
Елена и Сали
Елена и Сали – экскурсионное агентство из Стамбула
Этот насыщенный маршрут раскроет перед вами главные достопримечательности 🏛️ и эпохи Стамбула от Византии до Османской империи.

Не перегружая вас датами и фактами, мы поделимся загадочными легендами города, проведем вас по колоритным базарам и поможем разобраться в истории 📖 Голубой мечети, дворца Топкапы, Айя-Софии и гробницы Султана Сулеймана.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €18 за человека

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Открывая Стамбул
Открывая Стамбул

Что вас ожидает

Главные символы города за 3 часа
Начальной точкой нашей прогулки станет парк 🌳 Гюльхане, где часто устраивают пикники местные жители. После прогулки по живописным дорожкам мы осмотрим изящные фасады дворца Топкапы, церкви Святой Ирены 4 века, легендарного храма Святой Софии и Голубой мечети, а заодно проникнем в историю 📖 архитектурных доминант Стамбула. На площади Ипподром вам предстоит открыть тайну загадочной колонны Константина. После мы пройдем сквозь колоритные и пропитанные ароматами пряностей рынки Стамбула — Гранд базар и Махмуд-паша. А в финале экскурсии 🧭 окажемся у исторической мечети Сулеймание с гробницами великого Султана Сулеймана и его жены Роксоланы.

Стамбульские секреты
Прогуливаясь между памятниками Византийской эпохи и Османской империи, мы поговорим о тайных подземных ходах, которые до сих пор петляют под современным Стамбулом. Выясним, кто вывез все ценные артефакты из Константинополя, почему цистерны похожи на дворцы, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконах местных жителей и зачем вешали два молотка на дверь. А еще вы услышите о мистических событиях, происходивших в храме Айя-София, и поймете, какую загадку таят в себе украшения гробницы Сулеймана.

После прогулки вы сможете пообедать в местном кафе с интересным дизайном и полюбоваться с террасы невероятным видом на Стамбул!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Обратите внимание: базары закрыты по воскресеньям
  • Обед оплачивается на месте по желанию
Начало и место завершения
🚩 в районе трамвайной остановки Gulhane
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул
Открывая Стамбул

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

8 сентября 2020
Спасибо огромное, все было интересно, с заботой о турист.

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