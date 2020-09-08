1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Главные символы города за 3 часа

Начальной точкой нашей прогулки станет парк 🌳 Гюльхане, где часто устраивают пикники местные жители. После прогулки по живописным дорожкам мы осмотрим изящные фасады дворца Топкапы, церкви Святой Ирены 4 века, легендарного храма Святой Софии и Голубой мечети, а заодно проникнем в историю 📖 архитектурных доминант Стамбула. На площади Ипподром вам предстоит открыть тайну загадочной колонны Константина. После мы пройдем сквозь колоритные и пропитанные ароматами пряностей рынки Стамбула — Гранд базар и Махмуд-паша. А в финале экскурсии 🧭 окажемся у исторической мечети Сулеймание с гробницами великого Султана Сулеймана и его жены Роксоланы.

Стамбульские секреты

Прогуливаясь между памятниками Византийской эпохи и Османской империи, мы поговорим о тайных подземных ходах, которые до сих пор петляют под современным Стамбулом. Выясним, кто вывез все ценные артефакты из Константинополя, почему цистерны похожи на дворцы, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконах местных жителей и зачем вешали два молотка на дверь. А еще вы услышите о мистических событиях, происходивших в храме Айя-София, и поймете, какую загадку таят в себе украшения гробницы Сулеймана.

После прогулки вы сможете пообедать в местном кафе с интересным дизайном и полюбоваться с террасы невероятным видом на Стамбул!

Организационные детали