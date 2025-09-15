1 отзыв оставили туристы

Этот насыщенный маршрут раскроет перед вами главные достопримечательности и эпохи Стамбула от Византии до Османской империи. Не перегружая вас датами и фактами, мы поделимся загадочными легендами города, проведем вас по колоритным базарам и поможем разобраться в истории Голубой мечети, дворца Топкапы, Айя-Софии и гробницы Султана Сулеймана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные символы города за 5 часов

Начальной точкой нашей прогулки станет парк Гюльхане, где часто устраивают пикники местные жители. После прогулки по живописным дорожкам мы осмотрим изящные фасады дворца Топкапы, со стороны парка Гюльхане, легендарный собор Святой Софии, посетим Голубую мечеть, а заодно проникнем в историю архитектурных доминант Стамбула. На площади Ипподром вам предстоит открыть тайну загадочной колонны Константина, прикоснуться к «центру мира» — монументальной колонне Милий и рассмотреть Змеиную колонну. После мы пройдем сквозь колоритные и пропитанные ароматами пряностей рынки Стамбула — Гранд базар и Махмуд-паша. А в финале экскурсии окажемся у исторической мечети Сулеймание с гробницами великого Султана Сулеймана и его жены Роксоланы.

Стамбульские секреты

Прогуливаясь между памятниками Византийской эпохи и Османской империи, мы поговорим о тайных подземных ходах, которые до сих пор петляют под современным Стамбулом. Выясним, кто вывез все ценные артефакты из Константинополя, почему цистерны похожи на дворцы, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконах местных жителей и зачем вешали два молотка на дверь. А ещё вы услышите о мистических событиях, происходивших в храме Айя-София, и поймете, какую загадку таят в себе украшения гробницы Сулеймана.

В процессе прогулки вы сможете пообедать в одном из ресторанов Старого города с турецкой кухней.

Организационные детали