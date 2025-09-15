1 отзыв оставили туристы

Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Этот насыщенный маршрут раскроет перед вами главные достопримечательности и эпохи Стамбула от Византии до Османской империи.
Не перегружая вас датами и фактами, мы поделимся загадочными легендами города, проведем вас по колоритным базарам и поможем разобраться в истории Голубой мечети, дворца Топкапы, Айя-Софии и гробницы Султана Сулеймана.
Начальной точкой нашей прогулки станет парк Гюльхане, где часто устраивают пикники местные жители. После прогулки по живописным дорожкам мы осмотрим изящные фасады дворца Топкапы, со стороны парка Гюльхане, легендарный собор Святой Софии, посетим Голубую мечеть, а заодно проникнем в историю архитектурных доминант Стамбула. На площади Ипподром вам предстоит открыть тайну загадочной колонны Константина, прикоснуться к «центру мира» — монументальной колонне Милий и рассмотреть Змеиную колонну. После мы пройдем сквозь колоритные и пропитанные ароматами пряностей рынки Стамбула — Гранд базар и Махмуд-паша. А в финале экскурсии окажемся у исторической мечети Сулеймание с гробницами великого Султана Сулеймана и его жены Роксоланы.
Стамбульские секреты
Прогуливаясь между памятниками Византийской эпохи и Османской империи, мы поговорим о тайных подземных ходах, которые до сих пор петляют под современным Стамбулом. Выясним, кто вывез все ценные артефакты из Константинополя, почему цистерны похожи на дворцы, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконах местных жителей и зачем вешали два молотка на дверь. А ещё вы услышите о мистических событиях, происходивших в храме Айя-София, и поймете, какую загадку таят в себе украшения гробницы Сулеймана.
В процессе прогулки вы сможете пообедать в одном из ресторанов Старого города с турецкой кухней.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в Цистерну Базилика — 2250 лир за чел. Оплата возможна только банковской картой
Обед оплачивается дополнительно
Обратите внимание: базары закрыты по воскресеньям
С вами будет один из гидов нашей профессиональной команды
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 6 лет
Бесплатно
Стандартный билет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе трамвайной остановки Гюльхане
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9348 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая читать дальшеуменьшить
честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран.
Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов.
Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алина
Хорошая экскурсия по главным местам исторического центра. Нам очень понравилось, правда чуть устали много ходить, поэтому ушли пораньше😅
В остальном всё очень здорово, особенно понравился рассказ гида про дворец Топкапы и Цистерна Базилика
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Анастасия
Отличная экскурсия с замечательным гидом Даной. Очень много комментариев от гида о местных особенностях, все легко, с юмором. А закончилась экскурсия вообще шикарно - бокалом вина с гидом на станции, куда приходил знаменитый Восточный экспресс в ресторанчике, который этому "персонажу" полностью посвящен. Однозначно рекомендую
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D
Denis
Отличная экскурсия! Посетили ряд прекрасных мест, параллельно узнав от классного и харизматичного гида много интересного
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Е
Елена
Спасибо за экскурсию! Впечатлил выбор объектов - увидели даже больше, чем планировали. Великолепный рассказ в мечети Сулеймани - не поленитесь, сходите туда, это стоит того - вид на город, бухту, море. И сама мечеть очень красивая и не такая "забитая" как Голубая, например. Благодарю за прекрасное время экскурсовода Дану и всем рекомендую!!!
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А
Анна
Интересно) как обзорную экскурсию оцениваю хорошо, хотелось бы свободного времени на базаре)
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Дмитрий
Спасибо Елене за отличную экскурсию. Узнали много нового. Елена замечательный рассказчик. Сначала немного опасались, что устанем от 4 часов ходьбы, но Елена отлично чувствует настроение туристов. Когда необходимо найдет тенёк читать дальшеуменьшить
или предложит присесть на скамеечку и дальше слушать повествование. Очень вовремя обед, после двух третей экскурсии. Только ты начинаешь понимать, что силы тебя покидают, а тут раз и вкусная еда и отдых, а потом завершающая часть экскурсии. В общем получили удовольствие. Спасибо!