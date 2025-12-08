Мои заказы

Музей современного искусства – экскурсии в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей современного искусства» в Стамбуле, цены от €39, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
2 часа
195 отзывов
Групповая
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Самое-самое в Стамбуле на обзорной экскурсии
Пешая
2.5 часа
-
25%
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с визитными карточками Стамбула на обзорной экскурсии в мини-группе. Площадь Султанахмет, Голубая мечеть и Айя-София ждут вас
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 14:30
11 дек в 14:30
€145€193 за всё до 15 чел.
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Пешая
2 часа
-
10%
15 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и получить атмосферные снимки с iPhone 15
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €135€150 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
Пешая
3 часа
291 отзыв
Билеты
Топкапы: величие султанского дворца
Откройте для себя величие Османской империи в Дворце Топкапы. Погрузитесь в историю и искусство, загляните в гарем и узнайте правду о «Великолепном веке»
Начало: У главного входа во дворец Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 12:30, в пятницу в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€39 за билет
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долмабахче: селямлик, гарем и музей
Погрузитесь в мир Османской империи, посетив Долмабахче. Узнайте о жизни султанов, устройстве гарема и насладитесь искусством в музее
Начало: У Долмабахче
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€169 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 декабря 2025
    Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
    В Стамбуле и на Истикляль бывала много раз, но никогда не заглядывала на удаленные улочки и в пассаж.
    Татьяне удалось нас
    читать дальше

    удивить маршрутом и историей этих локаций. Невероятно колоритная французская улочка, магазин старых детских игрушек, различные антикварные лавочки - все это уносит куда-то в глубь истории.
    Заглянули в знаменитый Отель Pera Palace Hotel, узнала его историю, восхитилась архитектурой и убранством интерьера внутри. Захотела в следующий раз остановиться именно там и почувствовать себя частичкой истории.

    Отдельного внимания заслуживают фото🥰 моя цель была именно фото-прогулка в стиле лав-стори и я на 💯 довольна.

    Завершением нашего путешествия стала кофейня у Галатской башни с вкуснейшим турецким кофе.
    Спасибо большое, до сих пор любуюсь нашими фото каждый день.

  • Т
    Талия
    7 декабря 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Очень понравился маршрут и рассказ экскурсовода!
  • Н
    Надежда
    3 декабря 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Большое спасибо гиду за экскурсию, за его вовлеченность в профессию, за не скучную подачу информации. 3 часа пролетели как один миг. Было очень интересно и увлекательно!
  • М
    Маргарита
    1 декабря 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Огромное спасибо Рушену за проведенную экскурсию!!!! Удивительное сочетание погружения в историю и культуру, интереснейший рассказ не только об Османской империи,
    читать дальше

    но и о том, что предшествовало этому. Очень харизматичный, интересный, глубоко знающий и главное действительно любящий свою работу гид, с прекрасным чувством юмора, очень открытый и общительный, увлеченный своим делом!!! . Подруга поклонница «Великолепного века», и хотели экскурсию именно по следам фильма. В итоге Рушен не только провел нас по всем знаковым местам дворца с акцентом на сюжет фильма, но и рассказал гораздо больше об истории и культуре империи. Захотелось пересмотреть фильм еще раз)) А подруга вообще в восторге, что тоже очень важно, ведь экскурсия была в день ее рождения! Спасибо огромное Рушену за экскурсию, интересный рассказ и наши эмоции!!!

  • Д
    Дмитрий
    1 декабря 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Все прекрасно, главное, что экскурсовод носитель русского языка и говорит абсолютно без акцента.
  • С
    Светлана
    30 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Экскурсия прошла великолепно. Много исторических моментов и фактов, при этом они давались нашу восприятию легко и не перегружено. Рушен смог
    читать дальше

    удержать интерес слушателей на протяжении всей экскурсии, а это редко кому удается на длительных рассказах. Наше путешествие во Дворец Топкапы прошло в теплой дружеской атмосферой. Гида рекомендуем!

  • А
    Алла
    29 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Рушен знает свое дело, провел экскурсию, ответил на наши вопросы, подсказал, что еще посмотреть, куда стоит пойти, объяснил, как построить маршрут на общественном транспорте, помог организовать трансфер до аэропорта
  • М
    Марина
    28 ноября 2025
    Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
    Спасибо за прекрасное утро! Татьяна скорректировала маршрут, подошла прямо к месту, где мы остановились. Потом мы неспешно прогулялись и сделали
    читать дальше

    много красивых снимков в очень красивых локациях. И с потрясающего ракурса! Интересное было также послушать рассказы о местах и прошлом эмигрантов из России. В конце прогулки успели сфоткаться с красным трамвайчиком и гид помогла нам взять такси до следующего нужного нам места. Ах, еще, много советов где покушать, что тоже немаловажно:) спасибо!

  • Е
    Елена
    28 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Очень хорошая полноценная экскурсия. Удобно и легко воспринимаемо скомпонован материал. Рушен очень знающий высокообразованный историк. За три часа сумел на
    читать дальше

    материалах дворца дать нам представление об истории Османской империи. После этой экскурсии захотелось самостоятельно погрузится в это историческое время. Группа из 7 человек из Санкт-Петербурга. Все очень довольны.

  • С
    Сергей
    26 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Очень занимательная экскурсия. Особенно хочется отметить часть про Церковь святой Ирины- интересная и увлекательная подача. Здорово, что Рушен не сыплет голыми фактами и датами, а подает материал с душой, заинтересовывает собеседника. Аремя пролетело незаметно
  • Н
    Надежда
    24 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Рушен — настоящий профессионал и замечательный рассказчик. Экскурсия с ним подарила исключительно положительные эмоции!
  • Е
    Елена
    23 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Экскурсовод имеет профильное образование и поэтому обладает глубокими знаниями в области истории и архитектуры. Путешествие было максимально информативным и увлекательным.
    читать дальше

    Я получила много новой интересной информации. Дорогой Рушен, как профессионал- профессионалу 😃 советую Вам немного отредактировать свой проект, придумать «фишки», которые помогут людям быстро найти своего экскурсовода (флаг, бант 😂, нестандартный головной убор) и привлечь больше участников экскурсий, чтобы группы всегда были полными. ❤️❤️❤️Очень впечатлили коллекции мусульманских реликвий и драгоценностей.

  • I
    Ivan
    22 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Рушен прекрасный гид, который отлично владеет материалом. Прекрасная экскурсия для тех, кто любит узнавать новое. Не стесняйтесь задавать вопросы, Рушен отлично знает историю Османской империи
  • И
    Ирина
    21 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Экскурсия хорошая, интересная. По времени не продолжительная, но за 3 часа можно посмотреть очень очень быстро. Рушен прекрасно говорит по-русски,
    читать дальше

    много знает о Топкапы, интересно рассказывает. Кто увлекается сериалом "Великолепный век" получит удовольствие. Зайдете в церковь святой Ирины и увидите остатки древней мозаики. Также вы узнаете как связаны религии между собой и почему на некоторых православных храмах на крестах есть полумесяц и что значит полумесяц в исламе.

  • Я
    Яна
    19 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Спасибо большое Рушану за увлекательное погружение в историю Топкапы. Он постарался ввести нас не только в культуру и душевно рассказать
    читать дальше

    об истории. Но и показал уголки, где снимали Великолепный век. Было прекрасно прикоснутся к этой истории. Желаю всего самого лучшего вам и вашим близким.

  • А
    Александр
    19 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Рушен прекрасно владеет историей дворца Топкапы. Ощущение, будто окунулся во времена султанов. Было очень интересно и не затянуто. Покупайте смело экскурсию, не пожалеете!)
  • М
    Марина
    19 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    спасибо большое Рушену за информативный тур. Нам очень понравилось. Особенно тур будет интересен любителям "Великолепного века". Мой молодой человек никогда
    читать дальше

    не смотрел его, и ему тоже понравилось. Много конечно было информации, наверное было бы хорошо делать кофе паузу по прошествии половинки тура, чтобы быть бодрым весь тур. В общем, я могу посоветовать именно этот тур - информативно, интересно и очень красиво!

  • С
    София
    16 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Классная экскурсия и гид Рушан все очень интересно рассказал и показал. Рекомендую
  • П
    Павел
    16 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Спасибо Рушан! Отличный гид. Все подробно рассказал и показал. На все интересующиеся вопросы ответил развернуто! Всем рекомендуем, очень все понравилось.
  • В
    Виктория
    11 ноября 2025
    Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
    Недавно были на экскурсии по дворцу Топкапы с гидом по имени Рушен — и это было великолепно! Рушен с первой
    читать дальше

    минуты расположил к себе: очень внимательный, доброжелательный и с прекрасным чувством юмора. Рассказал историю дворца не сухо, а живо и интересно — с деталями, фактами и историями, которые оживляют прошлое.

    Особенно понравилось, как он умел увлечь группу, не перегружая информацией, а подавая всё доступно и с душой. Видно, что он любит своё дело и действительно хочет, чтобы гости почувствовали атмосферу Стамбула и эпоху Османской империи.

    Благодаря Рушену экскурсия прошла легко, с удовольствием и оставила море впечатлений. Настоящий профессионал своего дела!

    Рекомендую всем, кто хочет узнать о дворце Топкапы не просто факты, а почувствовать дух истории!

