Групповая
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с визитными карточками Стамбула на обзорной экскурсии в мини-группе. Площадь Султанахмет, Голубая мечеть и Айя-София ждут вас
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 14:30
11 дек в 14:30
€145
€193 за всё до 15 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и получить атмосферные снимки с iPhone 15
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €135
€150 за всё до 4 чел.
Билеты
Топкапы: величие султанского дворца
Откройте для себя величие Османской империи в Дворце Топкапы. Погрузитесь в историю и искусство, загляните в гарем и узнайте правду о «Великолепном веке»
Начало: У главного входа во дворец Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 12:30, в пятницу в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€39 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Долмабахче: селямлик, гарем и музей
Погрузитесь в мир Османской империи, посетив Долмабахче. Узнайте о жизни султанов, устройстве гарема и насладитесь искусством в музее
Начало: У Долмабахче
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 декабря 2025В Стамбуле и на Истикляль бывала много раз, но никогда не заглядывала на удаленные улочки и в пассаж.
Татьяне удалось нас
- ТТалия7 декабря 2025Очень понравился маршрут и рассказ экскурсовода!
- ННадежда3 декабря 2025Большое спасибо гиду за экскурсию, за его вовлеченность в профессию, за не скучную подачу информации. 3 часа пролетели как один миг. Было очень интересно и увлекательно!
- ММаргарита1 декабря 2025Огромное спасибо Рушену за проведенную экскурсию!!!! Удивительное сочетание погружения в историю и культуру, интереснейший рассказ не только об Османской империи,
- ДДмитрий1 декабря 2025Все прекрасно, главное, что экскурсовод носитель русского языка и говорит абсолютно без акцента.
- ССветлана30 ноября 2025Экскурсия прошла великолепно. Много исторических моментов и фактов, при этом они давались нашу восприятию легко и не перегружено. Рушен смог
- ААлла29 ноября 2025Рушен знает свое дело, провел экскурсию, ответил на наши вопросы, подсказал, что еще посмотреть, куда стоит пойти, объяснил, как построить маршрут на общественном транспорте, помог организовать трансфер до аэропорта
- ММарина28 ноября 2025Спасибо за прекрасное утро! Татьяна скорректировала маршрут, подошла прямо к месту, где мы остановились. Потом мы неспешно прогулялись и сделали
- ЕЕлена28 ноября 2025Очень хорошая полноценная экскурсия. Удобно и легко воспринимаемо скомпонован материал. Рушен очень знающий высокообразованный историк. За три часа сумел на
- ССергей26 ноября 2025Очень занимательная экскурсия. Особенно хочется отметить часть про Церковь святой Ирины- интересная и увлекательная подача. Здорово, что Рушен не сыплет голыми фактами и датами, а подает материал с душой, заинтересовывает собеседника. Аремя пролетело незаметно
- ННадежда24 ноября 2025Рушен — настоящий профессионал и замечательный рассказчик. Экскурсия с ним подарила исключительно положительные эмоции!
- ЕЕлена23 ноября 2025Экскурсовод имеет профильное образование и поэтому обладает глубокими знаниями в области истории и архитектуры. Путешествие было максимально информативным и увлекательным.
- IIvan22 ноября 2025Рушен прекрасный гид, который отлично владеет материалом. Прекрасная экскурсия для тех, кто любит узнавать новое. Не стесняйтесь задавать вопросы, Рушен отлично знает историю Османской империи
- ИИрина21 ноября 2025Экскурсия хорошая, интересная. По времени не продолжительная, но за 3 часа можно посмотреть очень очень быстро. Рушен прекрасно говорит по-русски,
- ЯЯна19 ноября 2025Спасибо большое Рушану за увлекательное погружение в историю Топкапы. Он постарался ввести нас не только в культуру и душевно рассказать
- ААлександр19 ноября 2025Рушен прекрасно владеет историей дворца Топкапы. Ощущение, будто окунулся во времена султанов. Было очень интересно и не затянуто. Покупайте смело экскурсию, не пожалеете!)
- ММарина19 ноября 2025спасибо большое Рушену за информативный тур. Нам очень понравилось. Особенно тур будет интересен любителям "Великолепного века". Мой молодой человек никогда
- ССофия16 ноября 2025Классная экскурсия и гид Рушан все очень интересно рассказал и показал. Рекомендую
- ППавел16 ноября 2025Спасибо Рушан! Отличный гид. Все подробно рассказал и показал. На все интересующиеся вопросы ответил развернуто! Всем рекомендуем, очень все понравилось.
- ВВиктория11 ноября 2025Недавно были на экскурсии по дворцу Топкапы с гидом по имени Рушен — и это было великолепно! Рушен с первой
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей современного искусства»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Музей современного искусства" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 169 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Стамбуле на 2025 год по теме «Музей современного искусства», 529 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль