но и о том, что предшествовало этому. Очень харизматичный, интересный, глубоко знающий и главное действительно любящий свою работу гид, с прекрасным чувством юмора, очень открытый и общительный, увлеченный своим делом!!! . Подруга поклонница «Великолепного века», и хотели экскурсию именно по следам фильма. В итоге Рушен не только провел нас по всем знаковым местам дворца с акцентом на сюжет фильма, но и рассказал гораздо больше об истории и культуре империи. Захотелось пересмотреть фильм еще раз)) А подруга вообще в восторге, что тоже очень важно, ведь экскурсия была в день ее рождения! Спасибо огромное Рушену за экскурсию, интересный рассказ и наши эмоции!!!