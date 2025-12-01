Отправляйтесь в арт-приключение по двум континентам, от Европы до Азии! Вы пересечёте Босфор на пароме, найдёте гигантские муралы, расшифруете послания уличных художников и разыщете скрытые арт-объекты.
Поэзия, архитектура, современная скульптура — искусство встретит вас на каждом шагу по обе стороны пролива. Откройте для себя настоящий, творческий Стамбул!
Описание квеста
Стамбул — галерея под открытым небомПредставьте, что весь Стамбул — это огромный выставочный зал, где экспонаты меняются каждый день, а стенами служит сам город. Мы приглашаем вас в эксклюзивное путешествие по этой живой галерее, чтобы отыскать ее самые смелые и неочевидные шедевры. Вас ждет настоящая охота за искусством. Вы будете находить гигантские муралы на стенах домов, искать послания уличных художников и погружаться в мир музыки и поэзии. Маршрут проложен сразу через два континента: мы начнем в известном европейском районе Бейоглу, а затем отправимся через Босфор в азиатский Кадыкёй — место силы для всех творческих людей Стамбула, куда редко добираются обычные экскурсии. В Кадыкёе вы увидите Стамбул, которым живут местные: молодой, креативный, честный. Никаких групп и строгого расписания. Чтобы вы почувствовали себя свободным исследователем, а не туристом в толпе, мы создали интерактивный квест. Задания и подсказки будут приходить прямо на ваш смартфон. И вы сами решаете, когда начать, где сделать паузу на кофе и как долго занимать интересную локацию. Как это работает?
- Вы бронируете квест и получаете ссылку на Telegram-бота.
- В любой удобный день и время приходите к точке старта (метро Шишхане).
- Запускаете бота и начинаете ваше приключение!
- Бот будет присылать вам задания, рассказывать об истории места и вести по маршруту.
Ежедневно в диапазоне с 07:00 до 19:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галатская башня
- Галатапорт
- Площадь Алтыйол и другое (не буду спойлерить)
Что включено
- Задания с подсказками
- Карта с геолокацией
- Аудио озвучка
- Иллюстрации к точкам маршрута
Что не входит в цену
- Проезд по Istanbulkart
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Шишхане, Станция метро · Бейоглу, махалле Асмалы-Месджит, улица Мешрутиет, 96A
Завершение: Метро Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в диапазоне с 07:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
